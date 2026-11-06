Periodo de sesiones puede cerrar sin presidencia sustituta del INE por falta de consensos, afirma Ricardo Monreal

“Si nosotros aprobamos la convocatoria por mayoría, y después aprobamos, por mayoría el Concejo Técnico Consultivo, y después votamos por mayoría a la Presidenta sustituta, va a nacer cuestionada. Va a nacer con problemas y señalamientos”, dijo.

Monreal subrayó que el principal elemento para avanzar con el proceso es voluntad política, pero se dijo responsable de convencer a todas las fuerzas para entrar en una etapa de negociación que resulte en una designación limpia.

“Necesito convencerlos para que vayamos todos juntos. Si no los convenzo, no va a ser conveniente nombrar a una persona por mayoría, porque no le servirá al órgano electoral. Si no hay consenso, va a ser difícil que nombremos a alguien”, admitió en entrevista con medios de comunicación.





¿Nueva presidencia del INE tendrá que esperar?

La convocatoria pública para escoger la nueva Presidencia del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, debía publicarse el pasado 3 de noviembre; sin embargo, las diferencias entre bancadas impidieron llegar a un acuerdo.

La misma debía contener los plazos, los requisitos legales de elegibilidad (como el límite de edad y el candado para no tener vínculos partidistas) y las etapas del proceso de evaluación.

El PAN se negó a aprobar la propuesta planteada por Morena, ya que demanda ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de quienes hayan ocupado cargos de dirección partidista y pretendan participar en el proceso.

Tras el desencuentro, Monreal anunció que la publicación de la convocatoria se iba a postergar una semana; no obstante, ahora anticipa que el periodo de sesiones puede terminar sin una definición.