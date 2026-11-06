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México

Periodo de sesiones puede cerrar sin presidencia sustituta del INE por falta de consensos, afirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal admitió que el proceso para designar una nueva presidencia del INE podría detenerse por la falta de consenso entre partidos.
vie 06 noviembre 2026 05:51 PM
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Ricardo Monreal, presidente de Jucopo, en entrevista con medios de comunicación
Ricardo Monreal reveló que la falta de acuerdos puede detener la desIgnación de una nueva presidencia del INE. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que el proceso para designar una nueva presidencia del INE podría detenerse por la falta de consenso entre partidos.

“Yo diría: mi voluntad personal y la de mi grupo es que sí haya presidencia sustituta antes de que concluya el periodo de sesiones, pero depende de las circunstancias”.

El morenista afirmó que una convocatoria aprobada sin la oposición puede resultar contraproducente para la poca credibilidad que atraviesa el órgano electoral.

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“Si nosotros aprobamos la convocatoria por mayoría, y después aprobamos, por mayoría el Concejo Técnico Consultivo, y después votamos por mayoría a la Presidenta sustituta, va a nacer cuestionada. Va a nacer con problemas y señalamientos”, dijo.

Monreal subrayó que el principal elemento para avanzar con el proceso es voluntad política, pero se dijo responsable de convencer a todas las fuerzas para entrar en una etapa de negociación que resulte en una designación limpia.

“Necesito convencerlos para que vayamos todos juntos. Si no los convenzo, no va a ser conveniente nombrar a una persona por mayoría, porque no le servirá al órgano electoral. Si no hay consenso, va a ser difícil que nombremos a alguien”, admitió en entrevista con medios de comunicación.

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¿Nueva presidencia del INE tendrá que esperar?

La convocatoria pública para escoger la nueva Presidencia del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, debía publicarse el pasado 3 de noviembre; sin embargo, las diferencias entre bancadas impidieron llegar a un acuerdo.

La misma debía contener los plazos, los requisitos legales de elegibilidad (como el límite de edad y el candado para no tener vínculos partidistas) y las etapas del proceso de evaluación.

El PAN se negó a aprobar la propuesta planteada por Morena, ya que demanda ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de quienes hayan ocupado cargos de dirección partidista y pretendan participar en el proceso.

Tras el desencuentro, Monreal anunció que la publicación de la convocatoria se iba a postergar una semana; no obstante, ahora anticipa que el periodo de sesiones puede terminar sin una definición.

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“Se puede retrasar, estamos convocados a hacerlo el próximo jueves, terminando la votación del presupuesto en lo particular. Ese mismo día queremos tener el acuerdo de la convocatoria de la presidencia del INE (...) pero puede correr el riesgo de que termine el periodo ordinario de sesiones sin una presidencia. Ojalá y no”, señaló.

Insiste en consenso para nuevo INE

Ricardo Monreal advirtió que Morena puede hacer uso de su mayoría para librar todas las etapas del proceso: publicación de la convocatoria, integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE), registro y evaluación de aspirantes, conformación de la quinteta, propuesta al Pleno y votación con mayoría calificada, pero aseveró que no es lo ideal en medio de la polémica.

“Se va a decir que ya está preparando el fraude, que la designación de una persona significa el adelanto del gobierno o que hay dados cargados y todo eso me preocupa”, explicó.

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Monreal insistió en que la mejor manera de avanzar en la designación es a través del consenso, pero se mostró titubeante respecto a los tiempos.

“Prefiero insistir en el consenso, que estemos todos de acuerdo en la convocatoria, luego en en el Comité Técnico, y luego en quien vaya a ser la presidenta sustituta. Pero no sé si vamos a definirlo en este periodo”, zanjó.

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