El relevo de Guadalupe Taddei se definirá en San Lázaro; Morena puede imponerse, pero dicen que buscarán consenso

Una vez que ya se ha designado a una consejera presidenta interina, en este caso a Blanca Cruz ; la Cámara de Diputados debe elegir a un consejero o consejera presidente titular, y por ello se ha iniciado un proceso, que según las previsiones de ley, llevará entre cinco y seis semanas.

Entre los requisitos legales para elegir a la próxima persona consejera presidenta del INE requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión. Si asisten los 500 diputados, serán necesarios 334 votos a favor.

Ante dicho escenario, Morena y sus aliados –el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– cuentan con una ventaja numérica para definir la sucesión, pues suman 364 legisladores, 30 más de los necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

En contraste, los partidos de oposición –PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y legisladores independientes– reúnen 136 diputados, por lo que carecen de los votos necesarios para determinar por sí solos quién ocupará la presidencia del organismo.

Esto significa que su margen de negociación dependerá, en buena medida, de la disposición del bloque oficialista para construir un acuerdo.

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Pese a esta ventaja, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que escuchará a los líderes de todas las fuerzas políticas de San Lázaro para intentar alcanzar un consenso.

“Como dirigente del grupo parlamentario nunca acudo al atropello ni al mayoriteo. Escuchamos y decidimos, pero normalmente busco acuerdos fundamentales por consenso, a veces se logran y a veces no, pero esta vez no será la excepción”, dijo en una entrevista en W Radio.

Un primer paso es la instalación de un Comité Técnico de Evaluación, el cual se formará por cinco personas, tres de ellas propuestas por los diputados y dos más seleccionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a partir de que quede integrado el comité, empieza el proceso de inscripciones, exámenes, entrevistas.