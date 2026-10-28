Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años . Su trayectoria política estuvo marcada por la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la controvertida elección presidencial de 1988 y la construcción de una alternativa electoral de izquierda en el país.
Obituario: ¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?, el histórico líder de la izquierda mexicana
Hijo de Lázaro Cárdenas, una vida en la política
El “ingeniero” Cárdenas, como se le conocía, nació en 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, en plena campaña electoral de su padre el General Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de México de 1934 a 1940. Su madre fue Doña Amalia Solórzano.
El ingeniero civil de profesión fue gobernador de Michoacán y el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto popular. Durante varias décadas, participó en momentos decisivos de la política mexicana y en la transformación del sistema de partidos.
Su candidatura presidencial de 1988, al frente del Frente Democrático Nacional (FDN), representó uno de los principales desafíos electorales al dominio priista. Un año después, participó en la fundación del PRD, organización que se convirtió en una de las principales fuerzas de oposición del país.
Cuántos hijos tuvo Cuauhtémoc Cárdenas y quiénes son
Cuauhtémoc Cárdenas tuvo tres hijos con Celeste Batel, con quien se casó en 1963: Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Camila Cárdenas Batel.
Su hijo mayor, Lázaro Cárdenas Batel, siguió una trayectoria en la política y la administración pública. Fue gobernador de Michoacán de 2002 a 2008 y ocupó otros cargos en el gobierno federal, entre ellos el de coordinador de asesores de la Presidencia durante la administración de Claudia Sheinbaum.
Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Camila Cárdenas Batel mantuvieron perfiles públicos más discretos en comparación con el de su hermano mayor.
Celeste Batel murió el 19 de octubre de 2021. Su relación con Cárdenas se extendió durante 58 años de matrimonio, periodo en el que acompañó distintas etapas de la trayectoria política del fundador del PRD.
La familia Cárdenas ha mantenido presencia en la vida pública mexicana, principalmente a través de la política, la administración pública y la defensa de proyectos vinculados con el desarrollo nacional.
Qué hizo Cárdenas
Cárdenas Solórzano estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1957 realizó su tesis sobre el aprovechamiento de los recursos del bajo Río Balsas. Hasta su muerte se le conoció como “El Ingeniero Cárdenas”.
Encabezó el Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas donde se encargó del diagnóstico regional para el aprovechamiento de sus recursos naturales y el desarrollo de la región, hecho que dio paso a la creación de la Comisión del Río Balsas en 1962. Además, fue designado miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación.
En 1963 fue designado Director de Estudios de la Comisión del Río Balsas y al año siguiente Ingeniero Residente, lapso en el que coordinó de 1964 a 1969 la construcción de la presa de La Villita (José María Morelos), sobre el río Balsas.
Al concluir su gestión como Ingeniero Residente de la referida presa, lo nombraron subdirector general de la siderúrgica la cual, a partir de 1971 lleva el nombre Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en honor al fallecido General, el 19 de octubre 1970.
Para 1976, Cuauhtémoc Cárdenas ocupó la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, en la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), cargo que desempeñó hasta 1980.
Para nadie es desconocido que el ingeniero civil también participó en 1961 en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) que al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aglutinó a jóvenes con diversas inquietudes en el mundo de la política.
Durante 25 años militó en el PRI. De 1976 a 1980 fue senador de la República y de 1980 a 1986, gobernador de Michoacán.
En 1987, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, encabezó la llamada “Corriente Democrática”, situación que lo enfrentó con los sectores más oficialistas del tricolor. “Cada vez es más rígida la dirección priísta”, diría el michoacano.
Tres veces candidato a la Presidencia
Cuauhtémoc Cárdenas contendió por la Presidencia de México en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000. Ninguna de sus candidaturas obtuvo el triunfo, pero las tres formaron parte de distintas etapas de la competencia política y la consolidación de la oposición.
En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional en una elección marcada por cuestionamientos al resultado oficial y denuncias de irregularidades. Su candidatura reunió a sectores de izquierda, organizaciones sociales y antiguos militantes del PRI inconformes con el partido gobernante.
En 1994 volvió a competir por la Presidencia como candidato del PRD. En esos comicios, celebrados después del levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y una profunda crisis política, el priista Ernesto Zedillo obtuvo la victoria.
Su tercera candidatura ocurrió en el año 2000, cuando nuevamente fue postulado por el PRD. En esa elección, Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, ganó la Presidencia y puso fin a la continuidad de los gobiernos priistas en el ámbito federal.
Aunque Cárdenas no llegó a la Presidencia, su trayectoria quedó vinculada con la reorganización de la izquierda mexicana y la apertura de espacios para la competencia electoral. Su llegada al gobierno capitalino en 1997 y la fundación del PRD fueron dos de los principales logros que marcaron su carrera.
Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura central de la oposición durante las últimas décadas del siglo XX. Su ruptura con el PRI, su papel en la elección de 1988 y su participación en la construcción de una fuerza partidista de izquierda forman parte de la historia de la transición democrática de México.
En 2002, el ingeniero Cárdenas renunció a sus cargos en el PRD, partido del que finalmente dejó en noviembre de 2014.
Cuauhtémoc Cárdenas, también fue Coordinador de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México.
En marzo de 2017, presentó los lineamientos generales de Llamado a México, su Proyecto de Nación, cuyo objetivo era redactar y promulgar una nueva Constitución Federal con un gobierno centrado en los ciudadanos.
Además, con un modelo económico que reemplace al neoliberalismo para que el Estado "recupere su papel en la conducción económica del país" y en beneficio de la colectividad.
Otros nombramientos
En julio de 2008, Cuauhtémoc Cárdenas fue electo presidente Honorario de la Internacional Socialista.
Dos años después, en 2010 se constituyó formalmente el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano.
También formó parte del Consejo Asesor Nosotrxs, que el 30 de marzo del 2020 dirigió una carta a AMLO y a los responsables de salud en el país para emitir lineamientos, programas de acción y pautas de conducta para hacer frente a la pandemia Covid19, mediante acciones extraordinarias de salubridad general que pueda tomar el Ejecutivo Federal.
Reconocimientos, frases y más
El ideólogo del perredismo encabezó el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano y la Fundación para la Democracia A.C.
Recibió múltiples reconocimientos y altas distinciones como la Medalla Belisario Domínguez por el Senado de la República en 2011, marco en el que dejó claro que los avances en México en materia democrática se deben fundamentalmente al pueblo de México.
“Ningún partido o funcionario debe adjudicarse estos cambios de manera individual, porque ha sido un esfuerzo colectivo”, diría en ese entonces.
También recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2015, entre otros.
Entre sus libros se encuentran Nuestra lucha apenas comienza, del 88; El proyecto nacional de la Revolución Mexicana, del 90; La esperanza en marcha: Ideario político, del 98, entre otros.
“Cárdenas fue un protagonista indiscutible de la transición democrática gracias a la cual Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República”, diría su otrora partido de la Revolución Democrática (PRD), tras las críticas de “neoliberal, de conservador, de ser de derecha” que le valieron de obradoristas tras la publicación de su libro Por una democracia progresista.
A lo largo de su vida, el ingeniero reprochó abiertamente que los rezagos persisten y la falta de propuestas para resolverlos mantiene al país igual que hace 40 años.
"Así estoy viendo al país: con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de pobreza, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioro ambiental, cuestiones sobre género. No veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas", denunciaría en diciembre del 2021 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En mayo de ese año, propuso un viraje en las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en combate a la inseguridad pública, conducción económica y combate a la pobreza.
“Difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se digan de izquierda”, estableció a su vez al dictar la conferencia “El futuro de la izquierda" en el Foro Jesús Silva-Herzog Flores.
Incluso, antes, en octubre de 2020, recordó que su padre, el general Cárdenas siempre fue respetuoso de la oposición que, aun y cuando fueran agresivas, se enmarcaban en su derecho constitucional a disentir.
“Sabía qué y quienes las movían, quienes las representaban con la convicción de que no representaban riesgo alguno a la obra de la Revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían éstos respetando a esas oposiciones, que por agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia”, anotó en el marco de la ceremonia por el 50 aniversario luctuoso de Cárdenas del Río.