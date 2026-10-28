Obituario: ¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?, el histórico líder de la izquierda mexicana

Encabezó el Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas donde se encargó del diagnóstico regional para el aprovechamiento de sus recursos naturales y el desarrollo de la región, hecho que dio paso a la creación de la Comisión del Río Balsas en 1962. Además, fue designado miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación.

En 1963 fue designado Director de Estudios de la Comisión del Río Balsas y al año siguiente Ingeniero Residente, lapso en el que coordinó de 1964 a 1969 la construcción de la presa de La Villita (José María Morelos), sobre el río Balsas.

Al concluir su gestión como Ingeniero Residente de la referida presa, lo nombraron subdirector general de la siderúrgica la cual, a partir de 1971 lleva el nombre Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en honor al fallecido General, el 19 de octubre 1970.

Para 1976, Cuauhtémoc Cárdenas ocupó la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, en la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), cargo que desempeñó hasta 1980.

Para nadie es desconocido que el ingeniero civil también participó en 1961 en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) que al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aglutinó a jóvenes con diversas inquietudes en el mundo de la política.

Durante 25 años militó en el PRI. De 1976 a 1980 fue senador de la República y de 1980 a 1986, gobernador de Michoacán.

En 1987, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, encabezó la llamada “Corriente Democrática”, situación que lo enfrentó con los sectores más oficialistas del tricolor. “Cada vez es más rígida la dirección priísta”, diría el michoacano.

MÉXICO, D.F., 26AGOSTO2014.- Cuauhtemoc Cárdenas e Ifigenia Martinez durante la Reunión de Dirigentes del PRD que se realizó en un hotel del Centro Histórico. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM (Rodolfo Angulo)

Tres veces candidato a la Presidencia

Cuauhtémoc Cárdenas contendió por la Presidencia de México en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000. Ninguna de sus candidaturas obtuvo el triunfo, pero las tres formaron parte de distintas etapas de la competencia política y la consolidación de la oposición.

En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional en una elección marcada por cuestionamientos al resultado oficial y denuncias de irregularidades. Su candidatura reunió a sectores de izquierda, organizaciones sociales y antiguos militantes del PRI inconformes con el partido gobernante.

CIUDAD DE MÉXICO, 05MAYO2017.- Este día se cumplieron 28 años de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la imagen, el 17 de septiembre de 1987 Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, marchan al Zócalo capitalino como parte de la "Movilización de las 100 horas". FOTO: ARCHIVO /PEDRO VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

En 1994 volvió a competir por la Presidencia como candidato del PRD. En esos comicios, celebrados después del levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y una profunda crisis política, el priista Ernesto Zedillo obtuvo la victoria.

Su tercera candidatura ocurrió en el año 2000, cuando nuevamente fue postulado por el PRD. En esa elección, Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, ganó la Presidencia y puso fin a la continuidad de los gobiernos priistas en el ámbito federal.

Aunque Cárdenas no llegó a la Presidencia, su trayectoria quedó vinculada con la reorganización de la izquierda mexicana y la apertura de espacios para la competencia electoral. Su llegada al gobierno capitalino en 1997 y la fundación del PRD fueron dos de los principales logros que marcaron su carrera.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura central de la oposición durante las últimas décadas del siglo XX. Su ruptura con el PRI, su papel en la elección de 1988 y su participación en la construcción de una fuerza partidista de izquierda forman parte de la historia de la transición democrática de México.

En 2002, el ingeniero Cárdenas renunció a sus cargos en el PRD, partido del que finalmente dejó en noviembre de 2014.

Cuauhtémoc Cárdenas, también fue Coordinador de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México.

En marzo de 2017, presentó los lineamientos generales de Llamado a México, su Proyecto de Nación, cuyo objetivo era redactar y promulgar una nueva Constitución Federal con un gobierno centrado en los ciudadanos.

Además, con un modelo económico que reemplace al neoliberalismo para que el Estado "recupere su papel en la conducción económica del país" y en beneficio de la colectividad.

Otros nombramientos

En julio de 2008, Cuauhtémoc Cárdenas fue electo presidente Honorario de la Internacional Socialista.

Dos años después, en 2010 se constituyó formalmente el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano.

También formó parte del Consejo Asesor Nosotrxs, que el 30 de marzo del 2020 dirigió una carta a AMLO y a los responsables de salud en el país para emitir lineamientos, programas de acción y pautas de conducta para hacer frente a la pandemia Covid19, mediante acciones extraordinarias de salubridad general que pueda tomar el Ejecutivo Federal.