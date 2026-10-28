AMLO y Sheinbaum lamentan muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: "Sin él, otra sería la realidad política del país"

Uno de los primeros políticos en manifestar sus condolencias por el fallecimiento fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus redes sociales lo calificó de precursor del movimiento democrático de México.

"Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", escribió.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Entre López Obrador y Cárdenas hubo un distanciamient o cuando él era presidente de México. El ingeniero pasó de manifestarle su apoyo a criticarle, mientras que el político originario de Tabasco llegó a verlo como un adversario político.



Sheinbaum lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país.

"Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos", escribió Sheinbaum.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026



La noche de este miércoles, la presidenta agregó que Cárdenas se mantuvo fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

"Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación", añadió.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que Cárdenas dejará una profunda huella en su historia quien abrió caminos de libertad para las generaciones venideras.

Con enorme dolor recibo la noticia del fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo mi cariño y solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a las generaciones que encontraron en su lucha una esperanza de libertad y justicia.



México despide a uno de los… pic.twitter.com/PckulLe6Co — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 29, 2026



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también se sumó a las condolencias por el deceso de Cárdenas, a quien calificó como una figura fundamental de la izquierda mexicana.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura fundamental de la izquierda mexicana, quien siempre luchó por sus ideales y protagonizó la defensa por la democracia en nuestro país. Su legado permanecerá en la historia de #México. A sus hijos, familiares y amigos un abrazo… pic.twitter.com/cXs4Ji5zcO — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 29, 2026



El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que Cárdenas fue un referente indiscutible de la izquierda mexicana.