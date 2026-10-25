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México

Taddei renuncia a presidencia del INE en medio de señalamientos por contratos y conflictos de interés

Guadalupe Taddei informó que, después de una "profunda reflexión", este lunes 26 de octubre presentará su renuncia a la Cámara de Diputados.
dom 25 octubre 2026 04:40 PM
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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del instituto
Guadalupe Taddei anunció su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Guadalupe Taddei confirmó este domingo su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de la polémica por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre los vínculos entre integrantes de su equipo y empresas proveedoras del organismo.

En un comunicado, Guadalupe Taddei comentó que, después de una "profunda reflexión", este lunes 26 de octubre presentará su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados.

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"Esta decisión responde a mi convicción de que, proteger al instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", mencionó.

Guadalupe Taddei mencionó que su decisión también se debe a que ponderó la importancia que tiene el INE para la vida de México, pues comentó que el órgano electoral, su estabilidad, credibilidad e independencia son bienes públicos que se "deben proteger".

Taddei afirmó que presenta su renuncia “con serenidad, dignidad y tranquilidad”, luego de dedicar 33 años al servicio electoral. Asimismo, subrayó que su decisión no exime a nadie de la responsabilidad de esclarecer los señalamientos con “transparencia, rigor y debido proceso”.

La consejera presidenta señaló que está al tanto de las acusaciones en su contra, pero sostuvo que no le corresponde anticipar conclusiones. En ese sentido, insistió en que cada señalamiento debe analizarse con base en evidencias y a través de las vías institucionales correspondientes.

"Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho", expresó.


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La salida de la consejera presidenta del INE ocurre después de que su gestión quedó bajo la lupa por las contrataciones de materiales electorales y los posibles vínculos entre colaboradores del instituto y empresarios que obtuvieron contratos.

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El caso también llegó a Palacio Nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen los señalamientos y se aclare cualquier posible irregularidad en el manejo de los recursos públicos.

Ahora, el INE enfrenta el reto de mantener sus actividades rumbo a las elecciones de 2027, mientras las autoridades revisan los hechos para determinar si hubo faltas administrativas o posibles delitos.

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei al INE?

La salida de Taddei se da después de una semana de intensos cuestionamientos por presuntas anomalías en contratos del instituto. Una serie de reportajes reveló que personas cercanas a la presidencia del organismo recibieron contratos millonarios.

Las críticas se acumularon sobre Taddei, quien fue cuestionada por sus colegas del Instituto Nacional Electoral por la falta de colegialidad para la toma de decisiones al interior del consejo general.

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Asimismo, su presidencia fue señalada por una serie de despidos injustificados e inestabilidad en los cargos de las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas: tan solo la Secretaría Ejecutiva del Instituto, un cargo clave para el funcionamiento de toda la estructura, tuvo cinco designaciones desde la llegada de Taddei y en todas hubo resistencias.

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La controversia de los contratos fue la gota que derramó el vaso y escaló hasta la Auditoría Superior de la Federación, que abrió una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

¿Qué pasa si la consejera presidenta renuncia al INE?

El artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que “en caso de ausencia definitiva del Consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente”.

El puesto de Taddei queda en manos del consejo general, quien escogerá a otra Consejería que la supla en tanto se lleva a cabo un proceso de designación en la Cámara de Diputados.

¿Quién designa una nueva presidencia del INE en caso de renuncia?

La Cámara de Diputados es la única que puede designar a la Presidencia del INE de manera definitiva, según lo indica el artículo 41 de la Constitución.

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INE Elecciones México 2027 Guadalupe Taddei Zavala

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