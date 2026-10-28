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Congreso

PAN y PRI buscan eliminar "superpoderes" de la presidencia del INE

Los partidos de oposición presentarán iniciativas para que el Consejo General del INE elija a los directores ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas del Instituto.
mié 28 octubre 2026 02:27 PM
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En la imagen se ve una casilla del Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE se encargará de organizar el proceso electoral de 2027. (Margarito Pérez/Cuartoscuro.)

Ante los superpoderes que Morena le entregó a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, partidos de oposición presentarán iniciativas para eliminar estas facultades.

En 2024, legisladores de Morena modificaron el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para ampliar las facultades del titular del órgano electoral administrativo.

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Con ello, Guadalupe Taddei obtuvo la atribución de designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin que estos nombramientos tuvieran que ser aprobados por el Consejo General. En total realizó 17 designaciones bajo esta facultad.

Ahora, tras la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del INE por presuntos actos de corrupción, los partidos de oposición buscan eliminar estos “superpoderes” al titular del órgano electoral administrativo.

Iniciativas para eliminar superpoderes de Taddei

La bancada del PRI en el Senado presentará una propuesta para modificar el artículo 45 de la LGIPE, pues señala que buscan revertir la concentración de atribuciones en favor del titular del INE y menciona que la defensa de la colegialidad no debe convertirse en defensa de inmovilidad.

La propuesta conserva la facultad de la presidencia para formular la propuesta inicial sobre los nombramientos de titulares de la Direcciones Ejecutivo y de las Unidades Técnicas del Instituto, pero devuelve al Consejo General del INE la facultad de designación definitiva por cuando menos ocho votos.

A la vez, se establece que la propuesta deberá presentarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a una vacante definitiva; que la información curricular y la documentación que acredite los requisitos del cargo deberán publicarse antes de la votación, y que, si una candidatura no alcanza los ocho votos, deberá presentarse una persona distinta dentro de los 10 días hábiles siguientes.

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Esta modificación también señala que si dos propuestas consecutivas para ocupar algún cargo no alcanzan la mayoría calificada, se habilita a cuando menos tres consejeros electorales para presentar candidaturas alternativas, pero la designación definitiva seguirá requiriendo ocho votos.

También se regula la encargaduría de despacho. La presidencia del INE podrá designar temporalmente a una persona servidora pública del propio Instituto que cumpla con los requisitos legales, por un máximo de noventa días naturales. Cualquier prórroga requerirá la aprobación expresa del Consejo General.

Señala que si durante esta revisión hay elementos que justifiquen la remoción del titular del INE

“Así se preserva la continuidad operativa sin convertir la temporalidad en una vía para eludir el nombramiento colegiado”, menciona la iniciativa del PRI.

Autonomía depende también de su diseño, dice el PAN

Por su parte, la bancada del PAN en el Senado sostiene que la autonomía de la autoridad electoral no solo descansa en su separación formal de los poderes públicos, sino en su diseño institucional que evite que las decisiones de “mayor trascendencia” dependan de la voluntad de una sola persona.

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“En el INE, la colegialidad constituye una garantía de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, y no una formalidad prescindible”, señala la propuesta del PAN.

También establece que la presidenta del INE tendrá la facultad de proponerle al Consejo General el nombramiento de los Directores Ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas del Instituto.

Y propone en los artículos transitorios que dentro de los 30 días naturales de la entrada en vigor de estas modificaciones, el Consejo General del INE revisará los nombramientos que hizo Guadalupe Taddei para verificar que estas persona cumplan con los requisitos, así como evaluar

Además, asegura que es viable realizar estas modificaciones, aunque ya haya empezado el proceso electoral de 2027, pues, explica, el artículo 105 de la Constitución prohíbe realzar cambios a las leyes durante este periodo solo cuando constituyen una alteración fundamental a las reglas de elección.

“La reforma modifica el órgano que decide una designación, no las reglas bajo las cuales se desarrolla una elección (…). Su finalidad es restablecer un contrapeso institucional al interior del organismo responsable de aplicar dichas reglas (electorales)”, se enfatiza en la iniciativa.

Morena dispuesto analizar "superpoderes"

Morena aseguró estar dispuesto de analizar la reforma que le dio mayores facultades a Guadalupe Taddeia.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha sostenido que su bancada parlamentaria está en la disposición de revisar estos “superpoderes” que se le otorgaron al presidente del INE.

No obstante, especificó que actualmente no se pueden hacer cambios a la LGIPE ya que comenzó el proceso electoral de 2027 y la Constitución prohíbe hacer cambios a leyes electorales en este periodo.

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