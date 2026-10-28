PAN y PRI buscan eliminar "superpoderes" de la presidencia del INE

“En el INE, la colegialidad constituye una garantía de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, y no una formalidad prescindible”, señala la propuesta del PAN.
También establece que la presidenta del INE tendrá la facultad de proponerle al Consejo General el nombramiento de los Directores Ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas del Instituto.
Y propone en los artículos transitorios que dentro de los 30 días naturales de la entrada en vigor de estas modificaciones, el Consejo General del INE revisará los nombramientos que hizo Guadalupe Taddei para verificar que estas persona cumplan con los requisitos, así como evaluar
Además, asegura que es viable realizar estas modificaciones, aunque ya haya empezado el proceso electoral de 2027, pues, explica, el artículo 105 de la Constitución prohíbe realzar cambios a las leyes durante este periodo solo cuando constituyen una alteración fundamental a las reglas de elección.
“La reforma modifica el órgano que decide una designación, no las reglas bajo las cuales se desarrolla una elección (…). Su finalidad es restablecer un contrapeso institucional al interior del organismo responsable de aplicar dichas reglas (electorales)”, se enfatiza en la iniciativa.