PAN y PRI buscan eliminar "superpoderes" de la presidencia del INE

Con ello, Guadalupe Taddei obtuvo la atribución de designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin que estos nombramientos tuvieran que ser aprobados por el Consejo General. En total realizó 17 designaciones bajo esta facultad.

Ahora, tras la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del INE por presuntos actos de corrupción, los partidos de oposición buscan eliminar estos “superpoderes” al titular del órgano electoral administrativo.

Iniciativas para eliminar superpoderes de Taddei

La bancada del PRI en el Senado presentará una propuesta para modificar el artículo 45 de la LGIPE, pues señala que buscan revertir la concentración de atribuciones en favor del titular del INE y menciona que la defensa de la colegialidad no debe convertirse en defensa de inmovilidad.

La propuesta conserva la facultad de la presidencia para formular la propuesta inicial sobre los nombramientos de titulares de la Direcciones Ejecutivo y de las Unidades Técnicas del Instituto, pero devuelve al Consejo General del INE la facultad de designación definitiva por cuando menos ocho votos.

A la vez, se establece que la propuesta deberá presentarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a una vacante definitiva; que la información curricular y la documentación que acredite los requisitos del cargo deberán publicarse antes de la votación, y que, si una candidatura no alcanza los ocho votos, deberá presentarse una persona distinta dentro de los 10 días hábiles siguientes.