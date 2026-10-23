La ASF pone la lupa en el INE: contratos, conflictos de interés y recursos bajo investigación

La investigación abarca al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados.

La ASF dijo que la fiscalización se llevará a cabo con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico.

La #ASF informa: Investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE. https://t.co/H4xczilVll — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 23, 2026





¿Qué caso se investiga en el INE?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó hoy que no debe haber ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que respaldó que se realicen las auditorías necesarias para aclarar la polémica por el presunto conflicto de intereses entre la consejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedores.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró ayer que no cederá a presiones, después de que integrantes de los partidos Somos y PRI le pidieran dejar su cargo mientras se investigan sus presuntos vínculos con uno de los proveedores del INE.

"Se busca descalificar a la presidencia del INE y no se ataca solamente a la presidencia, se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano'', dijo Taddei en la sesión del INE.

''No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales'', agregó.

Taddei pidió a los representantes de los partidos políticos que se conduzcan con ''altura de miras'' rumbo al proceso electoral de 2027.

"La fiscalización es necesaria, nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público. Pero una cosa es cuestionar con hechos, y otra, pretender debilitar la confianza en una institución mediante afirmaciones que deben comprobarse", dijo.

Esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la propuesta de micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, herramienta diseñada para acercar a la ciudadanía información sobre las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, existen presuntos vínculos entre Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, y el Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de material electoral señaladas por posibles irregularidades en sus contrataciones con el organismo.