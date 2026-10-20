La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral ( INE) aclarar las presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral, luego de que se dieron a conocer posibles vínculos entre un colaborador de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y una de las compañías bajo investigación.
INE bajo la lupa: Sheinbaum pide aclarar contratos de material electoral y posible conflicto de interés
Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum pidió transparentar la información sobre los señalamientos que involucran a funcionarios del organismo.
"Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, afirmó la mandataria este martes durante su conferencia matutina.
Según los reportes dados a conocer recientemente, existen presuntos vínculos entre Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, y el Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de material electoral señaladas por posibles irregularidades en sus contrataciones con el organismo.
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El caso pone bajo la lupa los procedimientos mediante los cuales el INE adjudica contratos para producir materiales utilizados en los procesos electorales, algunos de ellos con características especiales de seguridad para evitar falsificaciones y garantizar la autenticidad de la documentación.
La polémica también ha abierto cuestionamientos sobre los posibles conflictos de interés y los controles internos del organismo electoral para prevenir irregularidades en la asignación de contratos financiados con recursos públicos.
Ante ello, Sheinbaum consideró que el INE debe ofrecer explicaciones y transparentar la información relacionada con las empresas proveedoras y los funcionarios que pudieran estar vinculados con ellas.
La presidenta también planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones, aunque expresó dudas sobre el alcance de sus atribuciones para intervenir en el organismo electoral.
Sheinbaum también anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob) información sobre Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado encargado de la impresión de documentos oficiales y materiales de seguridad, incluidos productos utilizados en procesos electorales.
“Voy a pedir a la Secretaría de Gobernación que informe también sobre Talleres Gráficos, desde que llegamos nosotros al gobierno, para que pueda dar toda la información”, señaló.
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Según los reportes, Jonathan Navarrete Torres, supuesto chofer de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al equipo de la consejera presidenta como conductor.
Esta facultad le permitía ejercer derechos y acciones en representación de la compañía ante autoridades federales, estatales y municipales, así como en instancias civiles, judiciales y administrativas.
Sin embargo, en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, Navarrete no reportó su relación como apoderado de la empresa. En el documento únicamente señaló que su empleo anterior fue como chofer en Mercedes-Benz.