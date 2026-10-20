INE bajo la lupa: Sheinbaum pide aclarar contratos de material electoral y posible conflicto de interés

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum pidió transparentar la información sobre los señalamientos que involucran a funcionarios del organismo.

"Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, afirmó la mandataria este martes durante su conferencia matutina.

Según los reportes dados a conocer recientemente, existen presuntos vínculos entre Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, y el Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de material electoral señaladas por posibles irregularidades en sus contrataciones con el organismo.

El caso pone bajo la lupa los procedimientos mediante los cuales el INE adjudica contratos para producir materiales utilizados en los procesos electorales, algunos de ellos con características especiales de seguridad para evitar falsificaciones y garantizar la autenticidad de la documentación.

La polémica también ha abierto cuestionamientos sobre los posibles conflictos de interés y los controles internos del organismo electoral para prevenir irregularidades en la asignación de contratos financiados con recursos públicos.

Ante ello, Sheinbaum consideró que el INE debe ofrecer explicaciones y transparentar la información relacionada con las empresas proveedoras y los funcionarios que pudieran estar vinculados con ellas.

La presidenta también planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones, aunque expresó dudas sobre el alcance de sus atribuciones para intervenir en el organismo electoral.