Cruz tendrá entre sus principales responsabilidades garantizar la continuidad de las actividades institucionales y dar seguimiento a la organización del Proceso Electoral 2026-2027, que inició en septiembre pasado.

La presidencia provisional deberá mantener en marcha los trabajos del consejo general y atender las tareas relacionadas con la organización electoral, en tanto se resuelve el nombramiento de la nueva titularidad permanente.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García?

Cruz García es abogada y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Además, tiene más de diez años de experiencia en materia electoral dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Entre 2022 y principios de 2026, encabezó el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). Su trayectoria en la autoridad electoral poblana precedió su llegada al máximo órgano electoral del país.

¿Cuándo llegó Blanca Cruz García al Consejo General del INE?

El 22 de abril de 2026, Cruz García se incorporó al consejo general del INE, luego de ser elegida por la Cámara de Diputados para ejercer como consejera electoral durante un periodo de nueve años, que concluirá en 2035.

La renuncia de Guadalupe Taddei

La Cámara de Diputados recibió este lunes el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ).

A partir del recibimiento del documento, la Jucopo inició el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja.