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México

Blanca Cruz es elegida como presidenta provisional del INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

Blanca Cruz asumirá provisionalmente la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia en medio de señalamientos por contratos y conflictos de interés
mar 27 octubre 2026 11:36 AM
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Blanca Yassahara Cruz García viste ropa negra. Ofrece mensaje en el INE.
En 2022, el Consejo General del INE la designó como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. (Blanca Y. Cruz García/Facebook)

Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como la consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) este 27 de octubre, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala .

La designación de Cruz García será temporal, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para definir a la persona que ocupará la presidencia de manera definitiva.

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Cruz tendrá entre sus principales responsabilidades garantizar la continuidad de las actividades institucionales y dar seguimiento a la organización del Proceso Electoral 2026-2027, que inició en septiembre pasado.

La presidencia provisional deberá mantener en marcha los trabajos del consejo general y atender las tareas relacionadas con la organización electoral, en tanto se resuelve el nombramiento de la nueva titularidad permanente.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García?

Cruz García es abogada y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Además, tiene más de diez años de experiencia en materia electoral dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Entre 2022 y principios de 2026, encabezó el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). Su trayectoria en la autoridad electoral poblana precedió su llegada al máximo órgano electoral del país.

¿Cuándo llegó Blanca Cruz García al Consejo General del INE?

El 22 de abril de 2026, Cruz García se incorporó al consejo general del INE, luego de ser elegida por la Cámara de Diputados para ejercer como consejera electoral durante un periodo de nueve años, que concluirá en 2035.

La renuncia de Guadalupe Taddei

La Cámara de Diputados recibió este lunes el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ).

A partir del recibimiento del documento, la Jucopo inició el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja.

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¿Por qué renunció Guadalupe Taddei al INE?

La salida de Taddei se da después de una semana de intensos cuestionamientos por presuntas anomalías en contratos del instituto. Una serie de reportajes reveló que personas cercanas a la presidencia del organismo recibieron contratos millonarios.

Las críticas se acumularon sobre Taddei, quien fue cuestionada por sus colegas del Instituto Nacional Electoral por la falta de colegialidad para la toma de decisiones al interior del consejo general.

Asimismo, su presidencia fue señalada por una serie de despidos injustificados e inestabilidad en los cargos de las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas: tan solo la Secretaría Ejecutiva del Instituto, un cargo clave para el funcionamiento de toda la estructura, tuvo cinco designaciones desde la llegada de Taddei y en todas hubo resistencias.

La controversia de los contratos fue la gota que derramó el vaso y escaló hasta la Auditoría Superior de la Federación, que abrió una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

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