Escándalo en el INE: esto es lo que se sabe sobre el caso del chofer de Guadalupe Taddei

¿Qué pasa en el INE?

El periódico Reforma publicó que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aparece desde 2023 como "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo autónomo.

El periódico señaló que dicha empresa junto con Cajas Graf, tuvieron como representante legal en el 2023 a Jesús Octavio García González, quien hasta abril pasado era el director de Administración del INE.

También señala que Corporativo Zeg es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos vínculos con el crimen organizado y a la que junto con la empresa Cajas Graf, se le congelaron sus cuentas.

Mientras, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga a esa empresa por prácticas ilícitas, y la Cofece les abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas.

Además, sostuvo que Corporativo Zeg, pese a estas investigaciones, obtuvo contratos con Taddei desde 2021 cuando ella era titular del Instituto electoral en Sonora, y dos meses de que Taddei llegó al INE, esta empresa apareció en el Registro único de Proveedores del órgano electoral.

En tanto, Jonathan Navarrete Torres recibe de sueldo 45, 765 pesos mensuales por ser el chofer de la presidenta del INE.