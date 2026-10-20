El Instituto Nacional Electoral (INE) pasa por un escándalo que gira en torno a posibles conflictos de intereses entre personas cercanas a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Esto ha provocado que la presidenta Claudia Sheinbaum se posicione sobre el tema, así como partidos políticos nacionales; mientras, el órgano electoral ha mantenido silencio.
Escándalo en el INE: esto es lo que se sabe sobre el caso del chofer de Guadalupe Taddei
¿Qué pasa en el INE?
El periódico Reforma publicó que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aparece desde 2023 como "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo autónomo.
El periódico señaló que dicha empresa junto con Cajas Graf, tuvieron como representante legal en el 2023 a Jesús Octavio García González, quien hasta abril pasado era el director de Administración del INE.
También señala que Corporativo Zeg es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos vínculos con el crimen organizado y a la que junto con la empresa Cajas Graf, se le congelaron sus cuentas.
Mientras, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga a esa empresa por prácticas ilícitas, y la Cofece les abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas.
Además, sostuvo que Corporativo Zeg, pese a estas investigaciones, obtuvo contratos con Taddei desde 2021 cuando ella era titular del Instituto electoral en Sonora, y dos meses de que Taddei llegó al INE, esta empresa apareció en el Registro único de Proveedores del órgano electoral.
En tanto, Jonathan Navarrete Torres recibe de sueldo 45, 765 pesos mensuales por ser el chofer de la presidenta del INE.
¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum?
Tras esta publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar estas presuntas irregularidades y transparentar la información sobre los señalamientos que involucran a Jonathan Navarrete Torres.
"Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, afirmó la mandataria este martes durante su conferencia matutina.
También propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones, aunque expresó dudas sobre el alcance de sus atribuciones para intervenir en el organismo electoral.
Y anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación información sobre Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado encargado de la impresión de documentos oficiales y materiales de seguridad, incluidos productos utilizados en procesos electorales.
“Voy a pedir a la Secretaría de Gobernación que informe también sobre Talleres Gráficos, desde que llegamos nosotros al gobierno, para que pueda dar toda la información”, señaló.
Más información: INE bajo la lupa: Sheinbaum pide aclarar contratos de material electoral y posible conflicto de interés
¿Qué dice el INE?
Hasta ahora el INE no ha respondido a esta investigación, pero según el mismo periódico, funcionario y personal de seguridad del INE señalaron que Jonathan Navarrete Torres no acude al órgano electoral.
Hasta el secretario ejecutivo del INE, Roberto Félix, aseguró al medio de comunicación desconocer si esta persona trabajaba en el Instituto.
“Al parecer no viene para acá”, señaló un empleado. Otro dijo: “No conocemos a nadie con ese nombre”.
Partidos piden explicación
Los partidos ya pidieron al INE explicar estas presuntas irregularidades. Emilio Álvarez, de Somos, señaló que es “verdaderamente grave” que esté entredicho la honestidad del órgano electoral y agregó que el partido va a pedir una investigación ante el órgano Interno de Control, ya que no es el primer caso que se reporta.
"En el INE se está abriendo la normalización del conflicto de intereses. Ahora que se señale a su chofer como operador de ciertas transacciones es muy grave. Me parece inadmisible que el Instituto esté envuelto en estas faltas”, declaró.
En tanto, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, consideró que lo que sucede en el INE “es un cochinero”, por lo que exigió al órgano electoral rinda cuentas ante estos señalamientos.
"No solamente es un cochinero, es un descaro. Ahora, resulta que uno de los grandes artífices de ese cochinero es el chofer de la titular, y guarda silencio. El silencio en política y en comunicación es el denominador común de la complacencia y, sobre todo, de ser parte de este gran negocio que sigue sin aclararse absolutamente nada”, declaró.