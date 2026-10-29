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México

El relevo de Guadalupe Taddei se definirá en San Lázaro; Morena puede imponerse, pero dicen que buscarán consenso

Ante la renuncia de Guadalupe Taddei, la Cámara de Diputados elegirá al nuevo titular del INE. Sin embargo, el bloque oficialista tiene la mayoría de los votos.
jue 29 octubre 2026 05:30 AM
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En la foto, el pleno de la Cámara de Diputados y una imagen lateral de Guadalupe Taddei
La Cámara de Diputados ya emitió la convocatoria para el proceso de designación del relevo de Guadalupe Taddei tras su renuncia como consejera presidenta. (Fotos: archivo Cuartoscuro/ Cámara de Diputados)

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral ( INE ) trasladó la disputa por su relevo a la Cámara de Diputados, que deberá elegir a la persona que ocupará el cargo hasta 2032.

Este lunes 19 de noviembre, Taddei presentó su renuncia en medio de la polémica por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre los vínculos entre integrantes de su equipo y empresas proveedoras del organismo electoral.

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Una vez que ya se ha designado a una consejera presidenta interina, en este caso a Blanca Cruz ; la Cámara de Diputados debe elegir a un consejero o consejera presidente titular, y por ello se ha iniciado un proceso, que según las previsiones de ley, llevará entre cinco y seis semanas.

Entre los requisitos legales para elegir a la próxima persona consejera presidenta del INE requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión. Si asisten los 500 diputados, serán necesarios 334 votos a favor.

Ante dicho escenario, Morena y sus aliados –el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– cuentan con una ventaja numérica para definir la sucesión, pues suman 364 legisladores, 30 más de los necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

En contraste, los partidos de oposición –PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y legisladores independientes– reúnen 136 diputados, por lo que carecen de los votos necesarios para determinar por sí solos quién ocupará la presidencia del organismo.

Esto significa que su margen de negociación dependerá, en buena medida, de la disposición del bloque oficialista para construir un acuerdo.

Lee del tema: Limpieza profunda en el INE: partidos y consejeros exigen a Blanca Cruz barrer con la era Taddei

Pese a esta ventaja, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que escuchará a los líderes de todas las fuerzas políticas de San Lázaro para intentar alcanzar un consenso.

“Como dirigente del grupo parlamentario nunca acudo al atropello ni al mayoriteo. Escuchamos y decidimos, pero normalmente busco acuerdos fundamentales por consenso, a veces se logran y a veces no, pero esta vez no será la excepción”, dijo en una entrevista en W Radio.

Un primer paso es la instalación de un Comité Técnico de Evaluación, el cual se formará por cinco personas, tres de ellas propuestas por los diputados y dos más seleccionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a partir de que quede integrado el comité, empieza el proceso de inscripciones, exámenes, entrevistas.

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Un aspecto de la ley que ha llamado la atención es que si ninguno de los aspirantes propuestos por el Comité Técnico de Evaluación obtiene la votación requerida, la designación se resolverá mediante una insaculación, es decir, por sorteo.

Se contempla que este proceso comience el miércoles de la próxima semana, el 4 de noviembre, ya que ese día, los diputados aprobarán la convocatoria, donde se establecerán las fechas y pasos para la selección del próximo consejero presidente o consejera del INE, por lo que se estima que entre el 6 y 7 de diciembre se podría tener la resolución del prioceso.

Oposición pide un perfil independiente

Ante la ventaja legislativa de Morena y sus aliados, los partidos de oposición ya plantearon que la próxima persona titular del INE sea una mujer sin vínculos cercanos con Morena ni con el gobierno federal. Su objetivo, sostienen, es que el organismo quede encabezado por un perfil independiente y con solvencia moral.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que no se debe aprovechar “esta crisis” en el INE para imponer a otra persona cercana a Morena.

El priista hizo estas declaraciones luego de que el consejero Arturo Chávez, a quien se señala por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, fuera mencionado como una posible opción para asumir la presidencia temporal del organismo, mientras la Cámara de Diputados elige a quien sustituirá a Taddei durante los próximos seis años.

Sin embargo, Blanca Yassahara Cruz García fue elegida este 27 de octubre como la consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala .

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En la misma línea, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que la salida de Guadalupe Taddei no representaría un cambio de fondo si su lugar fuera ocupado por alguien cercano a Morena.

“El árbitro electoral no puede estar secuestrado por un partido. Exigimos autonomía y transparencia”, sostuvo el panista.

Mientras, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, comentó en conferencia que su partido exigirá que quien encabece el INE sea una persona "intachable, despartidizada, desoficialistada, descuatroteizada, despojada de corrupción, que sea un árbitro justo".

Más de tema: INE suma 15 renuncias tras la salida de Guadalupe Taddei

Consenso para recobrar legitimidad

A su vez el exconsejero Jaime Rivera sostuvo en el podcast "Política y otros datos" que la crisis en la que ha caído el INE pone en riesgo la legitimidad del órgano electoral para las próximas elecciones.

Sostuvo que esto no termina con la sustitución de la presidencia del INE, sino debe reconstruirse las reglas, mecanismos, voluntades, diálogo y consenso.

Para ello, dijo que primero en la Cámara de Diputados se debe volver al mecanismo de consenso para nombrar al próximo presidente del INE.

En esto mismo coincidió la exconsejera Claudia Zavala, pues sostuvo que es necesario el consenso de la clase política para el nombramiento de la persona que sustituirá a Guadalupe Taddei.

"Hoy hay que reestructurar esta parte a reencauzar la confianza en el sistema nacional. Quien llegue a la presidencia (del INE) debe de llegar fortalecido, con la aceptación de todas las fuerzas políticas, y no nada más, (sino) de una de todas", enfatizó.

Además, mencionó que se debe conservar el sistema colegiado en el INE para el nombramiento de los directores ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas del Instituto, pues hace dos años el Congreso de la Unión modificó la legislación para que el titular del órgano electoral administrativo hiciera las designaciones sin participación del resto de los consejeros.

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Cámara de Diputados Ricardo Monreal Guadalupe Taddei Zavala INE

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