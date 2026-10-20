Entre los datos destaca una casa que Imelda Castro Castro reportó que adquirió en 1,800 pesos, así como bienes que Santiago Nieto atribuyó a donaciones. Las cifras cobran relevancia rumbo a las elecciones de 2027 , pues estos coordinadores pueden buscar las gubernaturas de sus respectivos estados.

Casas, joyas, obras de arte y vehículos de carga forman parte del patrimonio que reportan algunos de los coordinadores estatales de Morena.





Las declaraciones de los coordinadores de Morena

Las declaraciones patrimoniales de los coordinadores estatales de Morena muestran una amplia variedad de bienes: desde casas y terrenos hasta joyas, obras de arte y vehículos de uso comercial.

De acuerdo con sus últimas declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025, 10 de los coordinadores reportaron bienes muebles e inmuebles cuyo valor conjunto asciende a 52.6 millones de pesos. Sin embargo, dos de ellos concentran el 62.8% de ese monto. En algunas declaraciones, los funcionarios atribuyen parte de su patrimonio a “herencias” o “donaciones”.

Clara Luz Flores Carrales , coordinadora de Morena en Nuevo León, encabeza la lista con un patrimonio declarado de 18.6 millones de pesos.

Entre sus bienes figuran cuatro propiedades: un terreno, una casa, otra vivienda que recibió en donación y un departamento. También reportó un menaje de casa, joyas adquiridas con recursos propios y otras recibidas por herencia.

Además, declaró ingresos netos por 1.6 millones de pesos durante 2025, derivados del cargo público que ocupaba entonces como jefa de unidad en la Secretaría de Gobernación. Esa cantidad equivale a aproximadamente 141,130 pesos mensuales.