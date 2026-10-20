Casas, joyas, obras de arte y vehículos de carga forman parte del patrimonio que reportan algunos de los coordinadores estatales de Morena, el partido que ha hecho de la austeridad una de sus principales banderas. Diez de los 17 perfiles revisados acumulan bienes por 51.3 millones de pesos, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales.
Los bienes de los coordinadores de Morena: casas, joyas y vehículos por 51.3 millones de pesos
Entre los datos destaca una casa que Imelda Castro Castro reportó que adquirió en 1,800 pesos, así como bienes que Santiago Nieto atribuyó a donaciones. Las cifras cobran relevancia rumbo a las elecciones de 2027 , pues estos coordinadores pueden buscar las gubernaturas de sus respectivos estados.
Las declaraciones de los coordinadores de Morena
Las declaraciones patrimoniales de los coordinadores estatales de Morena muestran una amplia variedad de bienes: desde casas y terrenos hasta joyas, obras de arte y vehículos de uso comercial.
De acuerdo con sus últimas declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025, 10 de los coordinadores reportaron bienes muebles e inmuebles cuyo valor conjunto asciende a 52.6 millones de pesos. Sin embargo, dos de ellos concentran el 62.8% de ese monto. En algunas declaraciones, los funcionarios atribuyen parte de su patrimonio a “herencias” o “donaciones”.
Clara Luz Flores Carrales , coordinadora de Morena en Nuevo León, encabeza la lista con un patrimonio declarado de 18.6 millones de pesos.
Entre sus bienes figuran cuatro propiedades: un terreno, una casa, otra vivienda que recibió en donación y un departamento. También reportó un menaje de casa, joyas adquiridas con recursos propios y otras recibidas por herencia.
Además, declaró ingresos netos por 1.6 millones de pesos durante 2025, derivados del cargo público que ocupaba entonces como jefa de unidad en la Secretaría de Gobernación. Esa cantidad equivale a aproximadamente 141,130 pesos mensuales.
El segundo coordinador con mayor patrimonio es Santiago Nieto, representante de Querétaro, quien reportó bienes por 14.4 millones de pesos. Una tercera parte de ese patrimonio, según la información declarada, proviene de donaciones.
Nieto cuenta con una casa y un departamento valuados en conjunto en 9.7 millones de pesos. Ambos inmuebles fueron adquiridos en 2019, con una diferencia de tres meses, cuando se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las dos propiedades fueron compradas mediante créditos.
A ese patrimonio se suman 16 obras de arte, cubiertos de plata, dos relojes, cinco centenarios, una argolla matrimonial y un televisor Samsung de 85 pulgadas que adquirió por donación. El valor conjunto de estos bienes asciende a 4.3 millones de pesos. La mayoría las obtuvo el 8 de noviembre de 2021, dos días después de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, celebrada en Guatemala.
En cuanto a sus ingresos, Nieto reportó 9.4 millones de pesos durante 2025. Además de los recursos obtenidos por su cargo como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), declaró ingresos por arrendamiento, actividades financieras y asesorías.
Los otros ocho coordinadores que reportaron bienes acumulan cerca de 20 millones de pesos. Entre ellos se encuentra Rosa María Bayardo Cabrera , coordinadora en Colima, quien declaró un patrimonio de 5.5 millones de pesos.
Bayardo cuenta con una flotilla comercial integrada por seis camiones y vehículos de carga, vinculados con su negocio de transporte de mercancías. También reportó menaje de casa.
|NOMBRE
|TOTAL DE BIENES
|BIENES INMUEBLES
|VEHÍCULOS
|BIENES MUEBLES
|INGRESOS NETOS
|Clara Luz Flores Carrales
|$18,684,338
|4 propiedades: Departamento, Casa por donación, Casa y Terreno.
|No reportados en versión pública.
|Menaje de casa, Joyas compradas y Joyas por herencia.
|$1,693,561 anuales
|Santiago Nieto Castillo
|$14,426,480
|Departamento y Casa.
|Ninguno.
|16 Obras de arte por donación, Joyas/Relojes/Centenarios y Menaje/Plata/Electrónicos.
|$9,408,780 anuales
|Rosa María Bayardo Cabrera
|$5,550,632
|No declara / Sin registros.
|Flotilla comercial de 6 camiones y vehículos de carga.
|Menaje de casa, electrodomésticos y equipos electrónicos.
|$3,974,860 anuales
|Carlos Torres Piña
|$3,573,510
|Casa, Terreno y Terreno por cesión.
|0 activos (reporta la baja de 3 vehículos por donación).
|Menaje de casa y 3 bicicletas especializadas.
|$665,862 (a la conclusión)
|Imelda Castro Castro
|$2,142,100
|Casa (valor histórico) y 2 Terrenos.
|Automóvil modelo 2024.
|Menaje de casa (registros de 2006 y 2025).
|$1,872,497 anuales
|Ana Lilia Rivera Rivera
|$1,900,000
|Casa de 170 m² de terreno y 340 m² de construcción.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$1,700,000 anuales
|Verónica del Carmen Díaz Robles
|$1,558,800
|Casa de 160 m² de terreno y 177.36 m² de construcción.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$1,877,381 anuales
|Nora Ruvalcaba Gámez
|$1,230,900
|Ninguno.
|Honda Pilot 2025.
|Ninguno.
|$1,859,564 anuales
|Lorenia Iveth Valles Sampedro
|$1,224,100
|Ninguno.
|Ford Explorer 2025.
|Ninguno.
|$1,877,380 anuales
|Elí César Eduardo Cervantes Rojas
|$1,055,000
|Casa de 160 m² de terreno.
|Automóvil JAC SEI 7 modelo 2022.
|Ninguno.
|$108,133 mensuales
|Manuel Alejandro Cota Cárdenas
|Sin monto numérico
|3 Terrenos al 100% de propiedad.
|1 Automóvil.
|No reporta.
|$2,022,463 (acumulado)
|Eugenio Segura Vázquez
|$0
|Ninguno.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$3,840,000 anuales
|Jasmine María Bugarín Rodríguez
|$0
|Ninguno.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$2,662,400 anuales
|Beatriz Mojica Morga
|$0
|Ninguno.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$1,877,381 anuales
|Cruz Pérez Cuéllar
|$0
|No reportados en versión pública.
|No reportados en versión pública.
|No reportados en versión pública.
|$1,099,971 anuales
|Pablo Gutiérrez Lazarus
|$0
|Ninguno.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$1,081,793 anuales
|Julieta Ramírez Padilla
|$0
|Ninguno.
|Ninguno.
|Ninguno.
|$95,012 anuales
Desliza horizontalmente para ver la tabla completa Fuente: Declaraciones patrimoniales del Ejercicio 2025, solo en el caso de Carlos Torres Piña y Elí Cervantes Rojas son de 2024, porque son las últimas que hicieron públicas.
Bienes por debajo de su valor habitual
De los 10 coordinadores que declararon tener bienes, al menos tres reportaron adquisiciones inmobiliarias por cantidades que destacan por su bajo monto.
Uno de los casos es el de Imelda Castro Castro , nombrada coordinadora estatal de Morena en Sinaloa. En su declaración patrimonial reportó que adquirió en 2003 una casa asentada en un terreno de 400 metros cuadrados por un valor de 1,800 pesos.
Ese mismo año compró un terreno de 180 metros cuadrados por 94,500 pesos y, un año después, adquirió otro por 100,800 pesos. Durante ese periodo se desempeñaba como diputada en el Congreso de Sinaloa.
Otro caso es el de Clara Luz Flores Carrales, quien declaró que compró en 2006 un terreno de 62 metros cuadrados por 295,176 pesos. La adquisición se realizó mediante un crédito cuando era diputada local en el Congreso de Nuevo León. Ese mismo año compró una casa con 270 metros cuadrados de construcción por 740,000 pesos.
También figura Elí César Cervantes Rojas. En su última declaración, presentada en abril de 2025, reportó una casa asentada en un terreno de 160 metros cuadrados y con una construcción de 200 metros cuadrados. El inmueble fue adquirido mediante un crédito en enero de 2014 por 450,000 pesos. En ese momento, Cervantes Rojas era comisionado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
A esta lista se suma Carlos Torres Piña , coordinador de Morena en Michoacán. Su última declaración correspondiente al ejercicio 2025 no es pública, por lo que solo está disponible la de 2024. En ella reportó un terreno de 252 metros cuadrados, adquirido en octubre de 2005 mediante la figura de cesión, por un valor de 35,560 pesos.
Los morenistas que no reportan bienes
En el extremo opuesto, cinco coordinadores aseguran no tener bienes, más allá de sus cuentas de nómina, pese a haber ocupado diversos cargos públicos y llevar varios años en la política.
Es el caso de Beatriz Mojica Morgan, coordinadora en Guerrero, quien acumula 23 años de trayectoria política. Durante ese tiempo ha ocupado distintos cargos, entre ellos los de diputada local, secretaria y senadora. No obstante, en su declaración asegura no poseer inmuebles ni vehículos. Únicamente reporta una cuenta de ahorro y un crédito hipotecario.
Otro caso es el de Eugenio Segura Vázquez , coordinador de Quintana Roo y uno de los perfiles más jóvenes en esta designación. Su trayectoria política comenzó hace seis años, cuando asumió un cargo como subsecretario en el Congreso de su estado natal. En su declaración aseguró no contar con inmuebles, vehículos, cuentas bancarias ni adeudos.
También se encuentra Jasmine Bugarín Rodríguez, quien representará a Nayarit y suma 18 años de trayectoria política. Inició su carrera en las filas del PRI como subdirectora en el Ayuntamiento de La Yesca. En su declaración patrimonial aseguró no contar con bienes; únicamente reportó una cuenta bancaria de nómina y un crédito automotriz.
A estos casos se suman otros dos coordinadores cuyas declaraciones no permiten conocer el valor total de sus bienes.
Uno de ellos es Manuel Cota Cárdenas, coordinador de Baja California, quien reportó tres terrenos y un automóvil, pero no especificó el valor de esas propiedades y del vehículo.
El otro es Cruz Pérez Cuéllar, quien declaró una remuneración anual de un millón 99,000 pesos. Sin embargo, en los apartados correspondientes a vehículos, inmuebles y bienes muebles únicamente aparece la leyenda: “todos los datos de bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos o terceros (…) no serán públicos”.