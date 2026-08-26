Imelda Castro, la figura alejada de Rocha Moya que Morena quiere para Sinaloa

¿Quién es Imelda Castro?

Su designación ocurre en uno de los momentos más complejos para el oficialismo en Sinaloa. Rocha Moya, gobernador con licencia, enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que él ha rechazado.

El mandatario intentó reincorporarse al cargo este agosto, pero ante la presión política y el rechazo de Morena terminó solicitando nuevamente licencia.

En ese escenario, Castro aparece como un perfil ajeno al llamado rochismo. Aunque compartió con Rocha Moya la fórmula de Morena al Senado en 2018 y posteriormente respaldó su candidatura a la gubernatura en 2021, con el paso del tiempo marcó una separación política cada vez más evidente.

Imelda Castro fue designada como coordinadora de Morena en Sinaloa. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Desde abril pasado tomó distancia del gobernador con licencia después de que surgieran los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Los Chapitos.

La ruptura se hizo más visible cuando Rocha Moya decidió regresar al Poder Ejecutivo estatal pese a las investigaciones abiertas en México y a los cuestionamientos políticos. Castro se sumó a las voces que reprocharon esa decisión y llamó a privilegiar el proyecto colectivo de la transformación por encima de los intereses personales.

“Como hemos dicho siempre, aquí no hay proyectos individuales, ni intereses personales, sino un proyecto de transformación que comanda el pueblo”, sostuvo la ahora coordinadora estatal en sus redes sociales.

Su posición también la llevó a marcar distancia de Enrique Inzunza Cázarez, uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya. Cuando el senador decidió mantenerse en el cargo y separarse de la bancada de Morena, Castro cuestionó su decisión y planteó que debía solicitar licencia para enfrentar los señalamientos en su contra sin recurrir al fuero constitucional.