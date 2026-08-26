Imelda Castro, la figura alejada de Rocha Moya que Morena quiere para Sinaloa

Imelda Castro Castro llega a la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa con una trayectoria política construida durante más de tres décadas y, sobre todo, con una característica que hoy cobra especial relevancia dentro de Morena: su distancia del grupo político de Rubén Rocha Moya.
Su designación ocurre en uno de los momentos más complejos para el oficialismo en Sinaloa. Rocha Moya, gobernador con licencia, enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que él ha rechazado.
El mandatario intentó reincorporarse al cargo este agosto, pero ante la presión política y el rechazo de Morena terminó solicitando nuevamente licencia.
En ese escenario, Castro aparece como un perfil ajeno al llamado rochismo. Aunque compartió con Rocha Moya la fórmula de Morena al Senado en 2018 y posteriormente respaldó su candidatura a la gubernatura en 2021, con el paso del tiempo marcó una separación política cada vez más evidente.
Desde abril pasado tomó distancia del gobernador con licencia después de que surgieran los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Los Chapitos.
La ruptura se hizo más visible cuando Rocha Moya decidió regresar al Poder Ejecutivo estatal pese a las investigaciones abiertas en México y a los cuestionamientos políticos. Castro se sumó a las voces que reprocharon esa decisión y llamó a privilegiar el proyecto colectivo de la transformación por encima de los intereses personales.
“Como hemos dicho siempre, aquí no hay proyectos individuales, ni intereses personales, sino un proyecto de transformación que comanda el pueblo”, sostuvo la ahora coordinadora estatal en sus redes sociales.
Su posición también la llevó a marcar distancia de Enrique Inzunza Cázarez, uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya. Cuando el senador decidió mantenerse en el cargo y separarse de la bancada de Morena, Castro cuestionó su decisión y planteó que debía solicitar licencia para enfrentar los señalamientos en su contra sin recurrir al fuero constitucional.
Antes de convertirse en senadora y aspirante a gobernadora, Castro construyó su trayectoria desde el activismo social. A los 27 años se incorporó al movimiento barzonista, surgido en la década de los noventa como una organización de deudores que protestaban contra las consecuencias de la crisis económica y las deudas bancarias.
Entre 1995 y 1997 también desarrolló una faceta académica alrededor de ese movimiento. Escribió los ensayos Anatomía del Movimiento Barzonista en Zacatecas y Significado económico de la emergencia del movimiento barzonista, trabajos que reflejaron su interés por los fenómenos sociales y económicos que acompañaban aquella movilización.
Originaria de Agua Caliente de Cebada, Sinaloa, Castro estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente cursó una maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Su formación académica estuvo acompañada por actividades docentes y periodísticas. Fue profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa y colaboró como articulista en el semanario Ríodoce, donde abordó asuntos económicos, sociales y de participación ciudadana.
28 años en el PRD y el salto a Morena
Su carrera partidista comenzó en la izquierda perredista. Durante casi tres décadas militó en el Partido de la Revolución Democrática, fuerza política en la que ocupó distintos cargos y desde la que llegó al Congreso de Sinaloa.
Fue diputada local, regidora de Culiacán y también se desempeñó en la administración estatal como directora en la Secretaría de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez. Su paso por el PRD terminó en 2017, cuando decidió abandonar el partido al considerar que había perdido el rumbo.
Un año después, Morena la postuló al Senado junto con Rocha Moya. Ambos ganaron la elección y llegaron a la Cámara alta como parte del mismo proyecto político. Sin embargo, sus caminos terminarían tomando rumbos distintos.
Desde 2018, Castro se ha mantenido en el Senado y en 2024 consiguió la reelección, con lo que consolidó una presencia legislativa de varios años. Durante su paso por la Cámara alta participó en comisiones relacionadas con Seguridad Nacional, Gobernación, Economía y Hacienda, además de ocupar en dos ocasiones la vicepresidencia de la Mesa Directiva.
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De compañera de fórmula a posible sucesora
La historia política entre Castro y Rocha Moya tiene así un punto de encuentro y otro de separación. Ambos llegaron juntos al Senado en 2018; tres años después, cuando Rocha solicitó licencia para competir por la gubernatura de Sinaloa, Castro respaldó su candidatura.
Pero Castro nunca formó parte del núcleo político del gobernador. Esa distancia terminó convirtiéndose en uno de los atributos que Morena parece valorar ahora que busca recomponer su estructura en Sinaloa tras la crisis provocada por las acusaciones contra Rocha Moya.
La designación como coordinadora estatal no equivale todavía a una candidatura formal, pero sí la coloca en la ruta hacia la elección de 2027. Es, además, la primera ocasión en que Castro aparece con posibilidades reales de competir por la gubernatura, luego de una carrera que comenzó en el activismo social, pasó por el PRD, se consolidó en Morena y llegó hasta el Senado.
Ahora, la política que alguna vez compartió fórmula electoral con Rocha Moya tiene frente a sí un escenario distinto: encabezar a Morena en Sinaloa y construir un proyecto que marque una nueva etapa para el partido en el estado.