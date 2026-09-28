Clara Luz Flores: la expriista que vuelve por Nuevo León tras caída electoral por vínculo con secta

Clara Luz Flores: dos décadas en el PRI

Clara Luz Flores inició trabajando en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, en cargos como Directora Jurídica y Secretaria del Ayuntamiento. Se convirtió en diputada local por el PRI, de 2006 a 2009 y posteriormente hizo carrera como alcaldesa.

Gobernó el municipio de General Escobedo en tres periodos diferentes, de 2009 a 2012; de 2015 a 2018 y fue reelecta de 2018 a 2020. En este último periodo fue reconocida porque implementó modelos de policía de proximidad e innovación en seguridad local.

Flores Carrales renunció a su militancia en el PRI en febrero de 2020, tras 22 años de filiación, cuando todavía fungía como alcaldesa, y argumentó principalmente que el partido ya no era compatible con sus convicciones ni le aportaba valor a su labor como funcionaria pública.

En ese entonces, reconoció que tenía interés en contender por la gubernatura, y aceptó un acercamiento con Morena, pero descartó un acuerdo oficial o alguna alianza firme.

Candidatura en Morena y escándalo por secta

Para 2021, Clara Luz Flores se integró a las filas de Morena y fue elegida para abanderar en Nuevo León la coalición “Juntos Hacemos Historia” de cara a los comicios estatales de 2021.