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México

Clara Luz Flores: la expriista que vuelve por Nuevo León tras caída electoral por vínculo con secta

Clara Luz Flores busca por segunda ocasión pelear con Morena por la gubernatura de Nuevo León; un video ligado a Nxivm la desplazó al cuarto lugar electoral la primera vez.
lun 28 septiembre 2026 04:50 PM
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Clara Luz Flores pronuncia un discurso en un evento público.
Clara Luz Flores le aseguró a Nuevo León que no le va a fallar este 2027, ahora que Morena la perfila como su candidata a la gubernatura. (Clara Luz Flores/Twitter)

Clara Luz Flores Carrales es una abogada y política mexicana con una extensa carrera política en el estado de Nuevo León. Morena la nombró este 28 de septiembre como coordinadora de la defensa y soberanía de la transformación.

Es la segunda ocasión en la que busca la gubernatura del estado junto al partido guinda. La primera fue en 2021; sin embargo, luego de liderar las encuestas, su candidatura terminó desplomándose al cuarto sitio tras la publicación de un video que la vinculaba con el líder la secta Nxivm, Keith Raniere.

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Clara Luz Flores: dos décadas en el PRI

Clara Luz Flores inició trabajando en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, en cargos como Directora Jurídica y Secretaria del Ayuntamiento. Se convirtió en diputada local por el PRI, de 2006 a 2009 y posteriormente hizo carrera como alcaldesa.

Gobernó el municipio de General Escobedo en tres periodos diferentes, de 2009 a 2012; de 2015 a 2018 y fue reelecta de 2018 a 2020. En este último periodo fue reconocida porque implementó modelos de policía de proximidad e innovación en seguridad local.

Flores Carrales renunció a su militancia en el PRI en febrero de 2020, tras 22 años de filiación, cuando todavía fungía como alcaldesa, y argumentó principalmente que el partido ya no era compatible con sus convicciones ni le aportaba valor a su labor como funcionaria pública.

En ese entonces, reconoció que tenía interés en contender por la gubernatura, y aceptó un acercamiento con Morena, pero descartó un acuerdo oficial o alguna alianza firme.

Candidatura en Morena y escándalo por secta

Para 2021, Clara Luz Flores se integró a las filas de Morena y fue elegida para abanderar en Nuevo León la coalición “Juntos Hacemos Historia” de cara a los comicios estatales de 2021.

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En la contienda, Flores Carrales inicialmente figuró entre los primeros lugares de las encuestas, pero su campaña sufrió un desgaste significativo debido a la difusión de una charla que sostuvo con Keith Raniere, líder de la secta Nxivm.

En el video se aprecia que ella le pide consejos de gobernanza y política pública. Un año antes Raniere había sido sentenciado en Estados Unidos a 120 años de prisión por operar como una secta coercitiva y cometer delitos de extorsión, tráfico sexual y abusos contra mujeres.

El aspecto más destructivo para su proyecto no fue solo la interacción con Raniere, sino el haber mentido en entrevistas previas al asegurar que desconocía quién era él.

Días después de la publicación del video ella ofreció disculpas y aseguró que su diálogo ocurrió en el marco de un curso de superación personal, aún así su candidatura se desplomó. Clara Luz concluyó la contienda en cuarto lugar y resultó ganador el emecista Samuel García.

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¿Cuál es la formación y experiencia de Clara Luz Flores?

Pese a perder la candidatura, en junio de 2022, Flores Carrales volvió a la vida pública. El expresidente Andrés Manuel López Obrador la nombró primero Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En 2024, fue electa diputada federal y posteriormente se incorporó a la Secretaría de Gobernación (Segob), como titular del área de Asuntos Religiosos, prevención social y construcción de la paz.

En mayo de 2026 dejó sus funciones en el gobierno federal para regresar a Nuevo León con el objetivo de participar de nuevo en el proceso interno de Morena por la candidatura.

Clara Luz Flores tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas (Derecho) por la Universidad Regiomontana, una Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza, en España, y estudios de doctorado por la misma institución.

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Nuevo León Morena Elecciones México 2027

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