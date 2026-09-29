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México

Cruz Pérez Cuéllar, de las filas del PAN a Morena y bajo la sombra de la “nómina secreta”

El camino de Cruz Pérez Cuéllar hacia la gubernatura de Chihuahua está marcado por los señalamientos de la Fiscalía estatal sobre presuntos pagos de la llamada “nómina secreta” de César Duarte.
mar 29 septiembre 2026 05:54 PM
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En la imagen se ve a Cruz Pérez Cuéllar sonriendo durante un evento público.
Cruz Pérez Cuéllar fue nombrado coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, por lo que se perfila para ser el candidato a gobernador de Morena. (Foto: Facebook de Cruz Pérez Cuéllar.)

Cruz Pérez Cuéllar se perfila como el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua. El ahora coordinador estatal del partido ha construido una trayectoria política que comenzó en el PAN, pasó por Movimiento Ciudadano y finalmente llegó a Morena.

Pérez Cuéllar nació en Chihuahua en 1969. En esta entidad estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Posteriormente cursó diversos diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

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¿Quién es Cruz Pérez Cuellar?

Su carrera política comenzó a los 19 años, cuando todavía estudiaba la universidad y se incorporó como miembro activo del PAN. Dentro del partido ocupó distintos cargos, entre ellos secretario de Organización, secretario general, consejero estatal y presidente del Comité Directivo Estatal en Chihuahua.

Después de su paso por la estructura interna del PAN, comenzó a competir por cargos de elección popular. En 1998 fue diputado local y se convirtió en coordinador de los legisladores panistas. Años después buscó la presidencia municipal de Ciudad Juárez, pero perdió la elección de 2004. Posteriormente intentó obtener la candidatura al Senado, aunque tampoco consiguió ese objetivo.

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En 2015 dejó el PAN y se incorporó a Movimiento Ciudadano. Un año después fue candidato de ese partido a la gubernatura de Chihuahua. En aquella elección resultó ganador el panista Javier Corral, quien años después se convertiría en uno de sus principales críticos.

Además de su actividad política, Pérez Cuéllar ha tenido participación en el sector empresarial. Fue integrante del Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y colaboró con Baker & McKenzie Abogados. Desde 1998 es propietario de la empresa Joyería La Colonia.

En 2018 se incorporó a Morena y llegó al Senado de la República. Tres años después solicitó licencia para competir por la presidencia municipal de Ciudad Juárez, elección que ganó. En 2024 fue reelegido para el cargo y posteriormente volvió a solicitar licencia para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

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Señalamientos por la “nómina secreta” de Duarte

La trayectoria de Pérez Cuéllar también está marcada por señalamientos relacionados con la llamada “nómina secreta” del exgobernador priista César Duarte, esquema que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, habría implicado el desvío de más de mil millones de pesos del erario de Chihuahua.

El caso salió a la luz en 2020, durante el gobierno de Javier Corral. De acuerdo con las autoridades estatales, Pérez Cuéllar habría recibido alrededor de 2.5 millones de pesos mediante seis pagos realizados entre 2013 y 2015 provenientes de esa estructura.

Por estos señalamientos, la autoridad estatal intentó obtener su desafuero cuando era senador para que pudiera ser procesado penalmente. Sin embargo, la Cámara de Diputados archivó el expediente. En las acusaciones también apareció su hermano, Alejandro Pérez Cuéllar, quien en ese momento era diputado.

Duarte fue encarcelado por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras el nombramiento de Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena en Chihuahua, Javier Corral retomó los señalamientos desde su cuenta de X. El ahora senador por Morena calificó al político como “cómplice de la corrupción de César Duarte” y lo señaló también como aliado de María Eugenia Campos, quien, de acuerdo con las autoridades estatales, igualmente apareció en la llamada “nómina secreta” del exgobernador priista.

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Elecciones México 2027 Morena

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