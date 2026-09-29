Cruz Pérez Cuéllar, de las filas del PAN a Morena y bajo la sombra de la “nómina secreta”

Señalamientos por la “nómina secreta” de Duarte
La trayectoria de Pérez Cuéllar también está marcada por señalamientos relacionados con la llamada “nómina secreta” del exgobernador priista César Duarte, esquema que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, habría implicado el desvío de más de mil millones de pesos del erario de Chihuahua.
El caso salió a la luz en 2020, durante el gobierno de Javier Corral. De acuerdo con las autoridades estatales, Pérez Cuéllar habría recibido alrededor de 2.5 millones de pesos mediante seis pagos realizados entre 2013 y 2015 provenientes de esa estructura.
Por estos señalamientos, la autoridad estatal intentó obtener su desafuero cuando era senador para que pudiera ser procesado penalmente. Sin embargo, la Cámara de Diputados archivó el expediente. En las acusaciones también apareció su hermano, Alejandro Pérez Cuéllar, quien en ese momento era diputado.
Duarte fue encarcelado por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras el nombramiento de Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena en Chihuahua, Javier Corral retomó los señalamientos desde su cuenta de X. El ahora senador por Morena calificó al político como “cómplice de la corrupción de César Duarte” y lo señaló también como aliado de María Eugenia Campos, quien, de acuerdo con las autoridades estatales, igualmente apareció en la llamada “nómina secreta” del exgobernador priista.