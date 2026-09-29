Cruz Pérez Cuéllar, de las filas del PAN a Morena y bajo la sombra de la “nómina secreta”

¿Quién es Cruz Pérez Cuellar?

Su carrera política comenzó a los 19 años, cuando todavía estudiaba la universidad y se incorporó como miembro activo del PAN. Dentro del partido ocupó distintos cargos, entre ellos secretario de Organización, secretario general, consejero estatal y presidente del Comité Directivo Estatal en Chihuahua.

Después de su paso por la estructura interna del PAN, comenzó a competir por cargos de elección popular. En 1998 fue diputado local y se convirtió en coordinador de los legisladores panistas. Años después buscó la presidencia municipal de Ciudad Juárez, pero perdió la elección de 2004. Posteriormente intentó obtener la candidatura al Senado, aunque tampoco consiguió ese objetivo.



En 2015 dejó el PAN y se incorporó a Movimiento Ciudadano. Un año después fue candidato de ese partido a la gubernatura de Chihuahua. En aquella elección resultó ganador el panista Javier Corral, quien años después se convertiría en uno de sus principales críticos.

Además de su actividad política, Pérez Cuéllar ha tenido participación en el sector empresarial. Fue integrante del Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y colaboró con Baker & McKenzie Abogados. Desde 1998 es propietario de la empresa Joyería La Colonia.

En 2018 se incorporó a Morena y llegó al Senado de la República. Tres años después solicitó licencia para competir por la presidencia municipal de Ciudad Juárez, elección que ganó. En 2024 fue reelegido para el cargo y posteriormente volvió a solicitar licencia para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.