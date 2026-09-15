Gino Segura, el político millennial y cercano a Mara Lezama que busca gobernar Quintana Roo

Eugenio Segura es un político millennial que buscará retener para Morena la gubernatura de Quintana Roo. Cercano a la gobernadora saliente, Mara Lezama, “Gino”, como es conocido el político de 32 años, fue electo este martes como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, figura de la que en los próximos meses saldrá el candidato a gobernador.
Originario del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, “Gino” Segura se perfila a ser uno de los aspirantes a gobernador más jóvenes postulados por Morena rumbo a las elecciones de 2027.
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Nació el 7 de febrero de 1994, por lo que es un político que forma parte de la llamada generación millennial. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con posgrado en Derecho Financiero.
Su cercanía con Mara Lezama
“Gino” es un político cercano a la actual gobernadora, de quien formó parte de su gabinete como como secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo.
En su discurso de toma de protesta, el joven llamó a defender lo hecho por la gobernadora.
"Hoy defender la transformación también es defender el gran legado de nuestra gobernadora Mara Lezama, es defender los programas sociales estatales", afirmó.
Antes de formar parte del gabinete estatal Segura Vázquez fue subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso de Quintana Roo y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.
En 2024 compitió por un espacio en el Senado de la República, donde ocupó la comisión de Turismo.
Es su paso por el Senado de la República propuso 22 iniciativas de reforma, entre ellas para inscribir en letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones el nombre de Andrés Quintana Roo, en materia de desarrollo forestal sustentable, de turismo y disciplina financiera.
Entre los gobernadores más jóvenes
Aunque aún faltan nueve meses para las elecciones, de ganar la mayoría del voto de los quintanarroenses, “Gino” podría convertirse en uno de los gobernadores más jóvenes de la entidad.
La entidad ha tenido nueve gobernadores desde 1975, año desde el que es considerado libre y soberano, entre ellos, siete del PRI, un aliancista del PAN-PRD y una de Morena.
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De ellos, el priista Roberto Borge fue el más joven en asumir el cargo. Tenía 32 años cuando tomó protesta como gobernador de Quintana Roo.
Si “Gino” es candidato y gana las elecciones, asumiría el cargo a los 33 años.
Ariadna Montiel destacó que a pesar de su juventud, tiene experiencia en la administración pública.
“Es una persona joven, pero con experiencia, con formación académica, con experiencia administrativa en el ámbito gubernamental y orgullosamente es militante de Morena”, afirmó este martes.
En sus redes sociales ha compartido imágenes de cómo los millenials hacen ciertas actividades frente a los de le generación Z.
En su discurso de protesta aseguró que su proyecto no representa un triunfo personal, si no un mandato del pueblo de Quintana Roo.
"Con esa convicción la tomamos. Cuenten conmigo para coordinar los esfuerzos en defensa de nuestro movimiento y en defensa de nuestra Patria en el estado más hermoso de nuestro país, Quintana Roo", afirmó este martes en el World Trade Center de la Ciudad de México.