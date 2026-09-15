Gino Segura, el político millennial y cercano a Mara Lezama que busca gobernar Quintana Roo

Nació el 7 de febrero de 1994, por lo que es un político que forma parte de la llamada generación millennial. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con posgrado en Derecho Financiero.

Su cercanía con Mara Lezama

“Gino” es un político cercano a la actual gobernadora, de quien formó parte de su gabinete como como secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo.

En su discurso de toma de protesta, el joven llamó a defender lo hecho por la gobernadora.

"Hoy defender la transformación también es defender el gran legado de nuestra gobernadora Mara Lezama, es defender los programas sociales estatales", afirmó.





Eugenio Segura Vázquez formó parte del gabinete de la actual gobernadora. (Foto: Facebook Eugenio Segura Vázquez.)



Antes de formar parte del gabinete estatal Segura Vázquez fue subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso de Quintana Roo y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

En 2024 compitió por un espacio en el Senado de la República, donde ocupó la comisión de Turismo.

Es su paso por el Senado de la República propuso 22 iniciativas de reforma, entre ellas para inscribir en letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones el nombre de Andrés Quintana Roo, en materia de desarrollo forestal sustentable, de turismo y disciplina financiera.

Entre los gobernadores más jóvenes

Aunque aún faltan nueve meses para las elecciones, de ganar la mayoría del voto de los quintanarroenses, “Gino” podría convertirse en uno de los gobernadores más jóvenes de la entidad.

La entidad ha tenido nueve gobernadores desde 1975, año desde el que es considerado libre y soberano, entre ellos, siete del PRI, un aliancista del PAN-PRD y una de Morena.