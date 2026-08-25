Rosi Bayardo: de animalista y empresaria a figura de Morena en Colima

Su trayectoria junto a Indira Vizcaíno

El salto a la política ocurrió en 2018, cuando llegó a la Cámara de Diputados como diputada federal suplente de Indira Vizcaíno. Bayardo ocupó la curul durante tres años, después de que Vizcaíno dejara el cargo para asumir como delegada de programas sociales en Colima.

La relación política entre ambas continuó en los siguientes años. Entre 2021 y 2024, Bayardo ocupó cargos en el gobierno estatal encabezado por Vizcaíno: primero como secretaria de Desarrollo Económico y posteriormente como directora general del DIF de Colima.

En 2024 dejó el gobierno estatal para competir por la alcaldía de Manzanillo, elección que ganó y desde la cual continuó ampliando su presencia política en la entidad.

Por esa trayectoria, Bayardo ha sido considerada una de las principales “pupilas” de Vizcaíno, pues buena parte de su carrera política se ha desarrollado junto a la actual gobernadora.

Rosi Bayardo, alcaldesa en Manzanillo

Como presidenta municipal de Manzanillo, Bayardo permaneció en el cargo hasta que en junio de 2026 solicitó licencia para asumir nuevas responsabilidades dentro de Morena.

El partido la nombró coordinadora estatal en Defensa de la Cuarta Transformación en Colima, posición que posteriormente dará paso a su candidatura a la gubernatura de la entidad.

Su llegada a esta posición coloca a Bayardo como uno de los principales perfiles de Morena para suceder a Vizcaíno, pero su trayectoria no se limita al ámbito partidista: detrás de su carrera política también existe una faceta empresarial y de trabajo social que comenzó antes de que ocupara cargos de elección popular.