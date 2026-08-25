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México

Rosi Bayardo: de animalista y empresaria a figura de Morena en Colima

Antes de entrar a la política, Rosi Bayardo se desempeñó como psicóloga y empresaria, además de impulsar un refugio para animales.
mar 25 agosto 2026 05:48 PM
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Rosi Bayardo, quien busca la gubernatura de Morena en Colima, sostiene un perrito durante un evento público.
Rosi Bayardo ha protegido a los animales a lo largo de su vida. (Foto: Especial )

Rosa Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, ha construido en los últimos seis años una trayectoria política estrechamente ligada a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, pero su perfil comenzó a formarse mucho antes de ocupar cargos públicos.

Nacida en la ciudad de Colima el 12 de diciembre de 1985, Bayardo forma parte del relevo generacional de Morena en la entidad. A sus 40 años, ha ocupado cuatro cargos públicos. Ahora busca representar a Morena en la elección de 2027.

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¿Quién es Rosi Bayardo?

Antes de incorporarse de lleno a la política, Bayardo se formó como psicóloga en la Universidad de Colima y desarrolló actividades profesionales en el ámbito de la salud. Trabajó en programas de intervención con pacientes en tratamiento de quimioterapia en el Centro Estatal de Cancerología y posteriormente abrió una consulta privada en Manzanillo.

También tuvo actividad empresarial. En 2011 formó una empresa manzanillense, con presencia en Manzanillo y Jalisco, y participó como socia de Coparmex Manzanillo, donde fue vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes.

Desde el sector empresarial participó en programas dirigidos a jóvenes emprendedores, así como en campañas contra la corrupción, acciones en favor del medio ambiente y proyectos de apoyo para niños con necesidades educativas especiales.

También fue cofundadora de Manzanillo Despierta, un foro destinado a impulsar a jóvenes que buscan emprender en diferentes áreas.

Rosa María Bayardo es la coordinadora de Morena en Colima. En la imagen recibe su constancia.
Rosa Bayardo fue designada como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Colima. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

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Su trayectoria junto a Indira Vizcaíno

El salto a la política ocurrió en 2018, cuando llegó a la Cámara de Diputados como diputada federal suplente de Indira Vizcaíno. Bayardo ocupó la curul durante tres años, después de que Vizcaíno dejara el cargo para asumir como delegada de programas sociales en Colima.

La relación política entre ambas continuó en los siguientes años. Entre 2021 y 2024, Bayardo ocupó cargos en el gobierno estatal encabezado por Vizcaíno: primero como secretaria de Desarrollo Económico y posteriormente como directora general del DIF de Colima.

En 2024 dejó el gobierno estatal para competir por la alcaldía de Manzanillo, elección que ganó y desde la cual continuó ampliando su presencia política en la entidad.

Por esa trayectoria, Bayardo ha sido considerada una de las principales “pupilas” de Vizcaíno, pues buena parte de su carrera política se ha desarrollado junto a la actual gobernadora.

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Rosi Bayardo, alcaldesa en Manzanillo

Como presidenta municipal de Manzanillo, Bayardo permaneció en el cargo hasta que en junio de 2026 solicitó licencia para asumir nuevas responsabilidades dentro de Morena.

El partido la nombró coordinadora estatal en Defensa de la Cuarta Transformación en Colima, posición que posteriormente dará paso a su candidatura a la gubernatura de la entidad.

Su llegada a esta posición coloca a Bayardo como uno de los principales perfiles de Morena para suceder a Vizcaíno, pero su trayectoria no se limita al ámbito partidista: detrás de su carrera política también existe una faceta empresarial y de trabajo social que comenzó antes de que ocupara cargos de elección popular.

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Rosi Bayardo es animalista

Una de las actividades con las que más se identifica Bayardo es la defensa de los animales. Ella misma ha dicho en distintas ocasiones: “Antes de ser política, soy animalista”.

Es fundadora de Hogar Temporal Lazlo, un refugio dedicado principalmente al rescate de perros. En el lugar se brinda atención veterinaria, se realizan esterilizaciones, se proporciona alimento y se busca encontrar un hogar definitivo para los animales rescatados.

Esta actividad se convirtió en uno de los rasgos distintivos de su perfil público. En 2025, al crear el Centro de Bienestar Animal en Manzanillo, resumió esa visión con una frase: “Con un perro que rescate un ser humano, pues ya siento que es bastante contribuir a la causa”.

Así, el perfil de Rosi Bayardo combina una trayectoria profesional en psicología y actividad empresarial, más de una década de trabajo relacionado con el rescate animal y una carrera política que, en seis años, la llevó de una diputación federal a la alcaldía de Manzanillo y ahora a encabezar el proyecto de Morena rumbo a la gubernatura de Colima.

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Morena Elecciones México 2027 Colima

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