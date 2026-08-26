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Santiago Nieto, de pieza clave en el gobierno de AMLO a buscar la gubernatura de Querétaro

La etapa laboral más conocida de Santiago Nieto llegó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando entre 2018 y 2021 encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
mié 26 agosto 2026 01:44 PM
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Santiago Nieto apoyó a Claudia Sheinbaum durante la campaña electoral de 2024.
Santiago Nieto trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de AMLO. (Foto: César Gómez/Cuartoscuro)

Santiago Nieto Castillo regresa al escenario político de Querétaro con un nuevo encargo dentro de Morena que lo coloca como virtual aspirante al gobierno estatal. El exfuncionario federal fue designado como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, desde donde buscará fortalecer a la llamada Cuarta Transformación rumbo a la elección de 2027.

Buscará arrebatarle al Partido Acción Nacional (PAN) uno de sus últimos bastiones.

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¿Quién es Santiago Nieto?

Originario de San Juan del Río, Querétaro, Nieto Castillo es abogado y académico. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica en ambas instituciones. También ha impartido clases en posgrados de la Universidad Panamericana y la UNAM.

Su trayectoria incluye cargos en instituciones electorales y de justicia. Entre 2008 y 2013 fue magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que de 2015 a 2017 encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Santiago Nieto fue uno de los hombres fuertes de AMLO.
Santiago Nieto formó parte del Gabinete de López Obrador. (Foto: Especial )

Desde la Fepade impulsó investigaciones de alto perfil, entre ellas la que derivó en una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunto financiamiento ilegal durante una campaña electoral. Sin embargo, Nieto Castillo dejó el cargo después de ser destituido por la presunta divulgación de información relacionada con el expediente del caso Odebrecht.

Su etapa más conocida llegó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando entre 2018 y 2021 encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde esa posición participó en el bloqueo de cuentas y en acciones contra estructuras vinculadas con la delincuencia organizada, además de exponer desde las conferencias mañaneras investigaciones sobre presuntas operaciones financieras relacionadas con delitos.

El ejercicio de ese cargo también lo convirtió en blanco de acusaciones de adversarios políticos. Abogados como el panista Roberto Gil Zuarth y el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca lo señalaron por una presunta persecución política e incluso por supuestas prácticas de extorsión contra adversarios.

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Nieto Castillo, por su parte, acusó al exmandatario tamaulipeco de presuntas amenazas de muerte y afirmó que esa situación llevó a que su hija estudiara en el extranjero.

La boda que lo dejó fuera del gobierno de AMLO

En 2021 dejó la UIF luego de las críticas que recibió por la celebración de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Antigua, Guatemala. El evento fue cuestionado públicamente por su carácter ostentoso, al considerar que contrastaba con el discurso de austeridad republicana promovido por el gobierno de López Obrador.

Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, Nieto Castillo volvió a ocupar un cargo federal. En 2024 fue designado director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), posición a la que renunció el 30 de abril pasado. Hasta entonces, había mantenido su actividad dentro de la administración pública federal.

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Ahora, su regreso a Querétaro lo coloca nuevamente en la arena política, pero esta vez con la mira puesta en la gubernatura. Al rendir protesta como coordinador estatal de la 4T, Nieto Castillo prometió fortalecer a su movimiento, combatir la corrupción y buscar mejores condiciones para los habitantes del estado.

Entre sus primeros planteamientos adelantó que buscará evidenciar los casos de huachicol en San Juan del Río, su municipio natal, y cuestionar lo que considera una falta de justicia para todos. Su discurso también estuvo dirigido contra el gobierno panista de Mauricio Kuri, en un estado que Acción Nacional gobierna desde 2015.

“No hay PAN que dure 100 años, ni pueblo que los aguante”, lanzó Nieto Castillo durante su toma de protesta, en una frase que resume el tono con el que inicia su nueva etapa política: desde Morena, frente a un bastión panista y con una trayectoria marcada tanto por cargos de alto nivel como por las controversias que acompañaron su paso por el servicio público.

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Elecciones México 2027 Querétaro Morena Partido Acción Nacional

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