Nieto Castillo, por su parte, acusó al exmandatario tamaulipeco de presuntas amenazas de muerte y afirmó que esa situación llevó a que su hija estudiara en el extranjero.
La boda que lo dejó fuera del gobierno de AMLO
En 2021 dejó la UIF luego de las críticas que recibió por la celebración de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Antigua, Guatemala. El evento fue cuestionado públicamente por su carácter ostentoso, al considerar que contrastaba con el discurso de austeridad republicana promovido por el gobierno de López Obrador.
Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, Nieto Castillo volvió a ocupar un cargo federal. En 2024 fue designado director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), posición a la que renunció el 30 de abril pasado. Hasta entonces, había mantenido su actividad dentro de la administración pública federal.
Ahora, su regreso a Querétaro lo coloca nuevamente en la arena política, pero esta vez con la mira puesta en la gubernatura. Al rendir protesta como coordinador estatal de la 4T, Nieto Castillo prometió fortalecer a su movimiento, combatir la corrupción y buscar mejores condiciones para los habitantes del estado.
Entre sus primeros planteamientos adelantó que buscará evidenciar los casos de huachicol en San Juan del Río, su municipio natal, y cuestionar lo que considera una falta de justicia para todos. Su discurso también estuvo dirigido contra el gobierno panista de Mauricio Kuri, en un estado que Acción Nacional gobierna desde 2015.
“No hay PAN que dure 100 años, ni pueblo que los aguante”, lanzó Nieto Castillo durante su toma de protesta, en una frase que resume el tono con el que inicia su nueva etapa política: desde Morena, frente a un bastión panista y con una trayectoria marcada tanto por cargos de alto nivel como por las controversias que acompañaron su paso por el servicio público.