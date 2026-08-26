¿Quién es Santiago Nieto?

Originario de San Juan del Río, Querétaro, Nieto Castillo es abogado y académico. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica en ambas instituciones. También ha impartido clases en posgrados de la Universidad Panamericana y la UNAM.

Su trayectoria incluye cargos en instituciones electorales y de justicia. Entre 2008 y 2013 fue magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que de 2015 a 2017 encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Santiago Nieto formó parte del Gabinete de López Obrador. (Foto: Especial )

Desde la Fepade impulsó investigaciones de alto perfil, entre ellas la que derivó en una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunto financiamiento ilegal durante una campaña electoral. Sin embargo, Nieto Castillo dejó el cargo después de ser destituido por la presunta divulgación de información relacionada con el expediente del caso Odebrecht.

Su etapa más conocida llegó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando entre 2018 y 2021 encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde esa posición participó en el bloqueo de cuentas y en acciones contra estructuras vinculadas con la delincuencia organizada, además de exponer desde las conferencias mañaneras investigaciones sobre presuntas operaciones financieras relacionadas con delitos.

El ejercicio de ese cargo también lo convirtió en blanco de acusaciones de adversarios políticos. Abogados como el panista Roberto Gil Zuarth y el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca lo señalaron por una presunta persecución política e incluso por supuestas prácticas de extorsión contra adversarios.