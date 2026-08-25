Morena anuncia a Nora Ruvalcaba y Pablo Gutiérrez como coordinadores en Aguascalientes y Campeche

Morena dio a conocer a los tres primeros coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, para los estados de Aguascalientes, Campeche y Colima, quienes se perfilan para convertirse en sus candidatos a las gubernaturas en las elecciones 2027 .
Desde este martes, la dirigencia del partido dará a conocer a quienes cumplieron con todos los requisitos y ganaron la encuesta para ser convertirse en coordinadores de la 4T en las 17 entidades en juego el próximo año.
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"Daremos acompañamiento a estas tareas de organización encabezadas desde hoy por nuestra compañera Nora Ruvalcaba, pero siempre de la mano del Comité Ejecutivo Nacional", aseguró Ariadna Montiel, líder nacional de Morena.
La figura de los coordinadores de la 4T ha sido utilizada por Morena como plataforma para perfilar a sus futuros candidatos, antes de que comiencen formalmente las campañas. El proceso electoral 2026-2027 iniciará oficialmente el 10 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado por el INE.
Nora Ruvalcaba para Aguascalientes
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, anunció a Nora Ruvalcaba como coordinadora para Aguascalientes con el apoyo del PVEM.
Nora Ruvalcaba cuenta con más de una década de trayectoria política. Es la segunda vez que busca ser gobernadora de un estado considerado panista. En 2022 lo intentó, pero fue derrotada por la panista Tere Jiménez.
Ella comenzó su carrera política en el PRD en 1997, donde fue presidenta del Comité Ejecutivo Municipal en Aguascalientes. Fue hasta 2012 que empezó a formar parte de Morena. En 2024, obtuvo un escaño en el Senado de la República.
La ahora coordinadora mencionó que es momento de sumar para convertirse en un bloque organizado y competitivo, y dejar atrás cualquier diferencia para poner adelante la Cuarta Transformación.
Ruvalcaba señaló que el proyecto que encabeza será de puertas abiertas para todos, por lo que hizo una invitación para caminar juntos.
Además anunció que en siete años se retirará de la vida política para disfrutar a su familia, pero aseguró que antes sentará las bases de “la transformación” en Aguascalientes.
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Pablo Gutiérrez Lazarus, coordinador de la 4T para Campeche
Para Campeche quedó Pablo Gutiérrez Lemus, quien es alcalde con licencia en Ciudad del Carmen.
La presienta de Morena, Ariadna Montiel, comentó que Pablo Gutiérrez Lazarus ha construido una trayectoria política “sin precedentes” y ha enfrentado al régimen de corrupción en el estado cuando el PRI encabezaba la gubernatura.
“Es un hombre con experiencia y trayectoria y sobre todo con una gran cercanía con romper los e Campeche”, declaró la presienta de Morena.
Gutiérrez Lazarus inició en la política en las filas del PAN, y después de más de 10 años se cambió a Morena. Ha sido en tres ocasiones alcalde de ciudad de Carmen. La primera vez llegó con el PAN de 2015 a 2018, buscó la reelección, pero perdió. En 2021, nuevamente obtuvo el cargo, pero con Morena, y en 2024, resultó reelecto.
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En marzo, el Consejo Nacional de Morena aprobó nueve prohibiciones a las que deberán someterse los cientos de aspirantes a “coordinadores de comité para la transformación”.
Entre las reglas, los aspirantes tendrán prohibido realizar campañas de linchamiento o desprestigio de sus competidores internos, falsear o manipular información.
Al mismo tiempo les estarán vedadas conductas comunes en procesos internos partidistas, entre ellas la colocación de sus imágenes en espectaculares, la entrega de bienes, el uso de recursos públicos e incluso la realización de actos anticipados de campaña.
Morena se enfrenta a una elección en medio de tensiones con Estados Unidos por acusaciones contra morenistas, la crisis en Sinaloa tras la licencia de Rubén Rocha, a lo que se suman pugnas internas en los estados, indisciplinas, conflictos con sus aliados y la ausencia de la figura Andrés Manuel López Obrador.