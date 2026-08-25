Morena anuncia a Nora Ruvalcaba y Pablo Gutiérrez como coordinadores en Aguascalientes y Campeche

"Daremos acompañamiento a estas tareas de organización encabezadas desde hoy por nuestra compañera Nora Ruvalcaba, pero siempre de la mano del Comité Ejecutivo Nacional", aseguró Ariadna Montiel, líder nacional de Morena.

La figura de los coordinadores de la 4T ha sido utilizada por Morena como plataforma para perfilar a sus futuros candidatos, antes de que comiencen formalmente las campañas. El proceso electoral 2026-2027 iniciará oficialmente el 10 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado por el INE.

Nora Ruvalcaba para Aguascalientes

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, anunció a Nora Ruvalcaba como coordinadora para Aguascalientes con el apoyo del PVEM.

Morena nombró a Nora Ruvalcaba como coordinadora de defensa estatal. (Foto: Yared de la Rosa)

Nora Ruvalcaba cuenta con más de una década de trayectoria política. Es la segunda vez que busca ser gobernadora de un estado considerado panista. En 2022 lo intentó, pero fue derrotada por la panista Tere Jiménez.

Ella comenzó su carrera política en el PRD en 1997, donde fue presidenta del Comité Ejecutivo Municipal en Aguascalientes. Fue hasta 2012 que empezó a formar parte de Morena. En 2024, obtuvo un escaño en el Senado de la República.

La ahora coordinadora mencionó que es momento de sumar para convertirse en un bloque organizado y competitivo, y dejar atrás cualquier diferencia para poner adelante la Cuarta Transformación.

Ruvalcaba señaló que el proyecto que encabeza será de puertas abiertas para todos, por lo que hizo una invitación para caminar juntos.

Además anunció que en siete años se retirará de la vida política para disfrutar a su familia, pero aseguró que antes sentará las bases de “la transformación” en Aguascalientes.