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¿Sabes quiénes son los 4 hijos de AMLO? Aquí te los presentamos

El expresidente Andrés Manuel López Obrador se casó en dos ocasiones y tiene cuatro hijos. Conoce quiénes son y a qué se dedican.
mar 01 septiembre 2026 12:52 PM
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Andrés Manuel López Obrador en el lado izquierdo de la imagen, acompañado por tres de sus hijos.
López Obrador tiene cuatro hijos, el menor de ellos con Beatriz Gutiérrez Müller. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene cuatro hijos. Tres de ellos son fruto de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, quien falleció en 2003 a causa del lupus. Posteriormente, en 2006, López Obrador contrajo matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller, con quien tuvo a su cuarto hijo.

Durante el sexenio de López Obrador, sus cuatro hijos estuvieron en el centro de la atención pública y protagonizaron diversas polémicas. Esto ocurrió pese a que el entonces presidente hizo de la austeridad republicana uno de los principales principios de su gobierno. Algunos de sus hijos fueron señalados en investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.

¿Quiénes son los hijos de López Obrador y a qué se dedican? Aquí te contamos lo que se conoce sobre cada uno de ellos.

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¿Quiénes son los hijos de Andrés Manuel López Obrador?

El presidente López Obrador tiene cuatro hijos, tres de ellos fruto de su matrimonio con Rocío Beltrán, esposa del político por casi 24 años.

Los hijos que tuvieron en común son José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

En 2006, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México se casó por segunda ocasión, ahora con la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, con quien tiene un hijo, Jesús Ernesto.

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José Ramón López Beltrán

El hijo mayor del expresidente es José Ramón López Beltrán, quien tiene 45 años y está casado con Carolyn Adams, con quien tiene dos hijos.

En 2022, José Ramón fue el centro de la polémica luego de que una investigación periodística reveló el lujoso estilo de vida que tenía en Houston, Texas, donde incluso vivió en la casa de un accionista de una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

López Beltrán afirmó entonces que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal para KEI Partners, una empresa propiedad de Érika Chávez e Iván Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y asesor honorífico del Tren Maya.

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José Ramón López Beltrán, al igual que sus padres, es originario de Tabasco. Según declaraciones de López Obrador, el nombre de su primogénito es en honor a un hermano suyo, quien falleció cuando era niño.

José Ramón es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Américas y durante la campaña presidencial de su padre fue coordinador del partido Morena en el Estado de México.

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Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como 'Andy' , tiene 39 años de edad y es el segundo hijo del exmandatario federal. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), igual que su padre.

El politólogo es conocido por su amplia participación en Morena, especialmente secretario de Organización del partido. En el documental 'Esto Soy', el segundo hijo del expresidente expresó: "No somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema".

En 2018, Andrés Manuel inició una relación sentimental con la modelo, actriz y Miss Venezuela, Irene Esser. Aunque su relación fue discreta, se les vio juntos en algunos eventos relevantes, como la toma de protesta de López Obrador como presidente de la República, y a finales de 2019 en una cata de chocolate.

En 2020, Esser confirmó el término de su relación sentimental con Andrés Manuel López Beltrán.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a 'Andy' se le señaló por la forma en que personas de su círculo cercano, incluidos amigos, se volvieron exitosos en sus ramos económicos.

En agosto de este 2026, el Gobierno de Donald Trump le retiró su visa. 'Andy' respondió que se trataba de un ataque directo a la soberanía y pidió que fuera despedido Marco Rubio, uno de los hombres más importantes del Gabinete estadounidense.

Unos días después, la defensa de Fernando Farías Laguna, exintegrante de la Semar señalado por encabezar la red de huachicol fiscal, aseguró que en la indagatoria se menciona a 'Andy'.

El hijo del expresidente ha negado todos los señalamientos en su contra.

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Otra de las polémicas de 'Andy' se desató en 2009 cuando fue captado en una protesta encabezada por su padre en la cual vistió unos tenis de la marca Louis Vuitton, lo cuales estaban valorados, en ese entonces, en 800 dólares.

Otra polémica más grande surgió en 2021, luego de que una investigación periodística revelara que 'Andy' López Beltrán figuraba como propietario de Rocío Chocolate, marca registrada en julio de 2019 y cuyo chocolate se produce en la cacaotera "El Rocío", herencia de su madre.

Tanto la empresa como la finca habrían sido beneficiadas por el programa Sembrando Vida, implementado en el actual gobierno, de acuerdo con el reportaje de Connectas .

En mayo de 2023, 'Andy' volvió a estar en la polémica, luego de que una investigación periodística de Latinus, reveló que tres de sus amigos fueron beneficiados con contratos millonarios por parte de autoridades federales “a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios, las cuales operan bajo un esquema que simula competencia en concursos públicos y se esconden, en otros casos, en un sistema de subcontratación”.

Ante esta revelación, López Obrador reconoció que existían dichos contratos aunque negó que sus hijos se vieran beneficiado con éstos.

Gonzalo Alfonso López Beltrán

Gonzalo López Beltrán, conocido también como 'Bobby', es el tercer hijo de López Obrador. Tiene 33 años y es Sociólogo por la UNAM.

Es otro de los propietarios de "El Rocío", pero hasta noviembre 2021, según el diario El Universal , estaba trabajando en la estructura del equipo de béisbol Los Gigantes de San Francisco.

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A inicios de este 2024, 'Bobby' estuvo en la polémica luego de que fue señalado por ser el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya.

De acuerdo con la investigación de Latinus, publicada el 9 de enero, en la que se tuvo acceso a una serie de audios en la que Amílcar Olán, íntimo amigo de los hermanos Andrés López Beltrán, 'Andy', y Gonzalo López Beltrán y quien como contratista recibió millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo por la venta de medicamentos, reveló cómo Gonzalo da supuestas órdenes, supervisa los tramos del Tren Maya y es quien opera el negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren.

En la investigación se acusa a 'Bobby' de ser el intermediario o "coyote" del Tren Maya, quien se encargó de repartir contratos y se aprovechó para hacer de Amílcar Olán un exitoso empresario a través del tráfico de influencias.

Jesús Ernesto López Müller

Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente López Obrador y el único que tiene con la historiadora y escritora Beatriz Gütiérrez Müller.

Jesús Ernesto tiene 18 años y es aficionado al fútbol, contrario a los gustos de su padre, a quien le apasiona el béisbol.

Jesús Ernesto estudió en la escuela Manuel Bartolomé Cossío, ubicada en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

La última parte de la secundaria la realizó en línea (por la pandemia), y hasta ahora se desconoce dónde o en qué escuela cursa el bachillerato.

En agosto de 2022, Jesús Ernesto fue captado en el aeropuerto de Heathrow de Londres, lo que resaltó y desató la polémica fue que el joven traía puestos unos lujos tenis cuyo precio superan los 10,000 pesos.

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Andrés Manuel López Obrador Morena Beatriz Gutiérrez Müller

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