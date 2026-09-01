Otra de las polémicas de 'Andy' se desató en 2009 cuando fue captado en una protesta encabezada por su padre en la cual vistió unos tenis de la marca Louis Vuitton, lo cuales estaban valorados, en ese entonces, en 800 dólares.
Otra polémica más grande surgió en 2021, luego de que una investigación periodística revelara que 'Andy' López Beltrán figuraba como propietario de Rocío Chocolate, marca registrada en julio de 2019 y cuyo chocolate se produce en la cacaotera "El Rocío", herencia de su madre.
Tanto la empresa como la finca habrían sido beneficiadas por el programa Sembrando Vida, implementado en el actual gobierno, de acuerdo con el reportaje de Connectas .
En mayo de 2023, 'Andy' volvió a estar en la polémica, luego de que una investigación periodística de Latinus, reveló que tres de sus amigos fueron beneficiados con contratos millonarios por parte de autoridades federales “a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios, las cuales operan bajo un esquema que simula competencia en concursos públicos y se esconden, en otros casos, en un sistema de subcontratación”.
Ante esta revelación, López Obrador reconoció que existían dichos contratos aunque negó que sus hijos se vieran beneficiado con éstos.
Gonzalo Alfonso López Beltrán
Gonzalo López Beltrán, conocido también como 'Bobby', es el tercer hijo de López Obrador. Tiene 33 años y es Sociólogo por la UNAM.
Es otro de los propietarios de "El Rocío", pero hasta noviembre 2021, según el diario El Universal , estaba trabajando en la estructura del equipo de béisbol Los Gigantes de San Francisco.
A inicios de este 2024, 'Bobby' estuvo en la polémica luego de que fue señalado por ser el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya.
De acuerdo con la investigación de Latinus, publicada el 9 de enero, en la que se tuvo acceso a una serie de audios en la que Amílcar Olán, íntimo amigo de los hermanos Andrés López Beltrán, 'Andy', y Gonzalo López Beltrán y quien como contratista recibió millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo por la venta de medicamentos, reveló cómo Gonzalo da supuestas órdenes, supervisa los tramos del Tren Maya y es quien opera el negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren.
En la investigación se acusa a 'Bobby' de ser el intermediario o "coyote" del Tren Maya, quien se encargó de repartir contratos y se aprovechó para hacer de Amílcar Olán un exitoso empresario a través del tráfico de influencias.
Jesús Ernesto López Müller
Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente López Obrador y el único que tiene con la historiadora y escritora Beatriz Gütiérrez Müller.
Jesús Ernesto tiene 18 años y es aficionado al fútbol, contrario a los gustos de su padre, a quien le apasiona el béisbol.
Jesús Ernesto estudió en la escuela Manuel Bartolomé Cossío, ubicada en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
La última parte de la secundaria la realizó en línea (por la pandemia), y hasta ahora se desconoce dónde o en qué escuela cursa el bachillerato.
En agosto de 2022, Jesús Ernesto fue captado en el aeropuerto de Heathrow de Londres, lo que resaltó y desató la polémica fue que el joven traía puestos unos lujos tenis cuyo precio superan los 10,000 pesos.