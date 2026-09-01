José Ramón López Beltrán, al igual que sus padres, es originario de Tabasco. Según declaraciones de López Obrador, el nombre de su primogénito es en honor a un hermano suyo, quien falleció cuando era niño.

José Ramón es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Américas y durante la campaña presidencial de su padre fue coordinador del partido Morena en el Estado de México.

Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como 'Andy' , tiene 39 años de edad y es el segundo hijo del exmandatario federal. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), igual que su padre.

El politólogo es conocido por su amplia participación en Morena, especialmente secretario de Organización del partido. En el documental 'Esto Soy', el segundo hijo del expresidente expresó: "No somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema".

En 2018, Andrés Manuel inició una relación sentimental con la modelo, actriz y Miss Venezuela, Irene Esser. Aunque su relación fue discreta, se les vio juntos en algunos eventos relevantes, como la toma de protesta de López Obrador como presidente de la República, y a finales de 2019 en una cata de chocolate.

En 2020, Esser confirmó el término de su relación sentimental con Andrés Manuel López Beltrán.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a 'Andy' se le señaló por la forma en que personas de su círculo cercano, incluidos amigos, se volvieron exitosos en sus ramos económicos.

En agosto de este 2026, el Gobierno de Donald Trump le retiró su visa. 'Andy' respondió que se trataba de un ataque directo a la soberanía y pidió que fuera despedido Marco Rubio, uno de los hombres más importantes del Gabinete estadounidense.

Unos días después, la defensa de Fernando Farías Laguna, exintegrante de la Semar señalado por encabezar la red de huachicol fiscal, aseguró que en la indagatoria se menciona a 'Andy'.

El hijo del expresidente ha negado todos los señalamientos en su contra.