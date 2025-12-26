Publicidad

México

Hijo mayor de AMLO vuelve a la polémica tras ser captado saliendo de tienda de lujo

En medio de la polémica, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, publicó un mensaje en Instagram en defensa de su familia.
vie 26 diciembre 2025 01:06 PM
jose ramon.jpeg
José Ramón López Beltrán fue captado en un video viral saliendo de la tienda italiana de lujo Loro Piana. (Foto: Captura de pantalla)

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a generar polémica en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que se le observó saliendo de la exclusiva tienda italiana Loro Piana, una de las marcas de lujo más reconocidas a nivel mundial, en Houston, Texas.

El material fue difundido originalmente en la red social X por el creador de contenido Vampipe. En las imágenes se aprecia a López Beltrán vestido con una sudadera negra y atuendo deportivo, mientras porta una bolsa que aparentemente corresponde a la casa francesa de lujo Hermès.

Loro Piana es reconocida internacionalmente como referente del llamado "quiet luxury” o lujo silencioso, un estilo caracterizado por prendas sin logotipos visibles y elaboradas con materiales de altísima calidad, como lana de vicuña o cashmere ultrafino, así como por fibras más finas y raras del mundo.

Loro Piana cuenta con más de 170 boutiques en todo el mundo, en ciudades como Milán, Nueva York, Londres, París, Tokio y Dubai.

Los precios de sus productos pueden ir desde los 17,000 pesos por un suéter de lana virgen hasta más de 300,000 pesos por abrigos de temporada.

Además, la firma ofrece la posibilidad de reservar visitas privadas a sus boutiques a través de su sitio web.

Esta polémica se suma a otros señalamientos en redes sociales sobre la presencia de los hijos del exmandatario en entornos de alta gama, lo que contrasta con el discurso de “pobreza franciscana” y austeridad republicana que López Obrador promovió durante su sexenio.

Apenas a mediados de este año, su hermano Andy López Beltrán fue captado vacacionando en Japón y saliendo de una tienda de la marca Prada.

Mientras que José Ramón fue criticado por vacacionar durante dos semanas en un hotel de lujo en la Riviera Maya , en Cancún, Quintana Roo,

En medio de la polémica, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, publicó un mensaje en Instagram en defensa de su familia.

En el texto, rechazó los ataques dirigidos a sus hijos y afirmó que no tienen por qué esconderse durante sus vacaciones ni en ningún momento de sus vidas.

“Nosotros viajamos y vivimos nuestra vida en paz, porque todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo”, escribió.

Adams explicó que ha decidido limitar lo que comparte en redes sociales no por vergüenza, sino para proteger a sus hijos, y subrayó que su prioridad es criarlos con valores, respeto y compasión.

Mientras que José Ramón, al ser cuestionado sobre su visita a la tienda Loro Piana, aseguró que no realizó ninguna compra.

La difusión del video reavivó el debate en redes sociales sobre la vida privada de familiares de figuras públicas y la congruencia entre el discurso político y el estilo de vida de su entorno cercano.

