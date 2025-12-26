Hijo mayor de AMLO vuelve a la polémica tras ser captado saliendo de tienda de lujo

Esta polémica se suma a otros señalamientos en redes sociales sobre la presencia de los hijos del exmandatario en entornos de alta gama, lo que contrasta con el discurso de “pobreza franciscana” y austeridad republicana que López Obrador promovió durante su sexenio.

Apenas a mediados de este año, su hermano Andy López Beltrán fue captado vacacionando en Japón y saliendo de una tienda de la marca Prada.

Mientras que José Ramón fue criticado por vacacionar durante dos semanas en un hotel de lujo en la Riviera Maya , en Cancún, Quintana Roo,

En medio de la polémica, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, publicó un mensaje en Instagram en defensa de su familia.

En el texto, rechazó los ataques dirigidos a sus hijos y afirmó que no tienen por qué esconderse durante sus vacaciones ni en ningún momento de sus vidas.

“Nosotros viajamos y vivimos nuestra vida en paz, porque todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo”, escribió.

Adams explicó que ha decidido limitar lo que comparte en redes sociales no por vergüenza, sino para proteger a sus hijos, y subrayó que su prioridad es criarlos con valores, respeto y compasión.

Mientras que José Ramón, al ser cuestionado sobre su visita a la tienda Loro Piana, aseguró que no realizó ninguna compra.

Nada. — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) December 25, 2025

La difusión del video reavivó el debate en redes sociales sobre la vida privada de familiares de figuras públicas y la congruencia entre el discurso político y el estilo de vida de su entorno cercano.