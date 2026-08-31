Hijos de AMLO se reúnen con empresarios en la Condesa en plena tormenta política
De acuerdo con El Universal, ''Andy'' y Gonzalo López Beltrán se reunieron con Daniel Asaf y empresarios en un restaurante de la colonia Condesa, en medio de la presión por investigaciones que involucran a Morena.
Tras la polémica por la cancelación de su visa , Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa, con su hermano Gonzalo López Beltrán y Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de su padre, de acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón.
El columnista de El Universal relató que custodiados por camionetas con guardaespaldas, ''Andy'' y ''Boby'', como se les dice a los hijos de AMLO, llegaron el lunes 24 de agosto al restaurante en la alcaldía Cuauhtémoc.
Publicidad
¿De qué se habló en la reunión de los hijos de AMLO?
De acuerdo con Héctor de Mauleón, a la reunión -la cual habría durado cinco horas- también asistieron Juan Domingo Beckmann, presidente ejecutivo de José Cuervo y uno de los integrantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como Mauricio Garduño, empresario especializado en tecnología y transformación digital.
El periodista señala que entre los asuntos discutidos en la reunión estuvo la captura de Fausto Corrales, quien es señalado como testigo clave del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda ocurrió el 25 de julio de 2024, en Culiacán, Sinaloa, en circunstancias que posteriormente fueron puestas en duda por la investigación federal.
La primera versión apuntó a que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera; sin embargo, la FGR sostuvo después que Cuén fue llevado a una finca en Huertos del Pedregal, donde habría ocurrido el homicidio, lugar relacionado también con el episodio en el que Ismael “El Mayo” Zambada fue capturado y trasladado a Estados Unidos.
El caso adquirió una dimensión política y criminal por los señalamientos contenidos en la versión de Zambada sobre una reunión a la que presuntamente asistirían Cuén, Rubén Rocha Moya y otros personajes.
La reunión de los hijos de AMLO ocurrió unas horas después de que Rubén Rocha Moya regresó a su puesto de gobernador de Sinaloa y volvió a pedir licencia tras la presión del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de los sectores morenistas.
Publicidad
Además, se dio en medio de la polémica porque en el caso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna —acusado de delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos— , la Fiscalía General de la República (FGR) tiene declaraciones ministeriales que mencionan directamente a Andrés "Andy" López Beltrán y al senador Adán Augusto López, de acuerdo con Epigmenio Mendieta, abogado de Farías.
El periodista Héctor de Mauleón señaló que el restaurante Magazzino fue cerrado exclusivamente para el grupo durante aquella tarde y noche.
Después de varias horas, Gonzalo López Beltrán y Daniel Asaf abandonaron el lugar, mientras ''Andy'' permaneció en el restaurante, conversando, bebiendo y fumando.
''Andy'' ha negado acusaciones
Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación en Tabasco. Después de que el Gobierno de Donald Trump le retiró su visa, llamó a los morenistas a unirse ante las presuntas injerencias en la política mexicana.
El hijo del expresidente ha negado en entrevistas haber cometido algún acto criminal durante el sexenio de su padre.
La última vez que Andrés Manuel López Obrador apareció en imagen fue justo cuando ''Andy'' arrancó su campaña no oficial en Tabasco para buscar la diputación. En ese momento, López Beltrán mostró una fotografía en la que abraza a su padre.
Opositores se lanzan contra ''Andy''
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que las investigaciones por el caso de huachicol fiscal no deben concentrarse únicamente en el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
El líder panista pidió que también se revise el papel de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, al sostener que cualquier indagatoria debe alcanzar a todos los actores que pudieran estar relacionados con los hechos y evitar que el proceso se limite a una sola figura política.
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra Andrés Manuel López Beltrán, al referirse a la controversia por la visa estadounidense del morenista.
En una conferencia de prensa, Moreno recurrió a una expresión ofensiva para cuestionarlo y aprovechó el episodio para lanzar críticas contra integrantes de Morena y su entorno político. También acusó que hay impunidad en el caso del hijo del expresidente López Obrador.