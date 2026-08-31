Hijos de AMLO se reúnen con empresarios en la Condesa en plena tormenta política

¿De qué se habló en la reunión de los hijos de AMLO?

De acuerdo con Héctor de Mauleón, a la reunión -la cual habría durado cinco horas- también asistieron Juan Domingo Beckmann, presidente ejecutivo de José Cuervo y uno de los integrantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como Mauricio Garduño, empresario especializado en tecnología y transformación digital.

El periodista señala que entre los asuntos discutidos en la reunión estuvo la captura de Fausto Corrales, quien es señalado como testigo clave del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda ocurrió el 25 de julio de 2024, en Culiacán, Sinaloa, en circunstancias que posteriormente fueron puestas en duda por la investigación federal.

La primera versión apuntó a que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera; sin embargo, la FGR sostuvo después que Cuén fue llevado a una finca en Huertos del Pedregal, donde habría ocurrido el homicidio, lugar relacionado también con el episodio en el que Ismael “El Mayo” Zambada fue capturado y trasladado a Estados Unidos.

El caso adquirió una dimensión política y criminal por los señalamientos contenidos en la versión de Zambada sobre una reunión a la que presuntamente asistirían Cuén, Rubén Rocha Moya y otros personajes.

La reunión de los hijos de AMLO ocurrió unas horas después de que Rubén Rocha Moya regresó a su puesto de gobernador de Sinaloa y volvió a pedir licencia tras la presión del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de los sectores morenistas.