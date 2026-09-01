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México

Segundo Informe de Sheinbaum reúne a gobernadores, ministros y empresarios en Palacio Nacional

Cerca de 300 invitados acudieron al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Gobernadores, ministros, empresarios, académicos y legisladores llegaron a Palacio Nacional.
mar 01 septiembre 2026 12:52 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su Segundo Informe de Gobierno frente a integrantes de su gabinete, gobernadores y empresarios.
Alrededor de 300 integrantes, entre integrantes de su gabinete, gobernadores y empresarios y otros políticos, asistieron al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum. (Alfredo Estrella/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, gobernadores, legisladores, representantes del Poder Judicial, empresarios, académicos, líderes sindicales y personajes de la vida cultural del país.

La ceremonia congregó a un grupo de aproximadamente 300 invitados, entre quienes destacaron figuras cercanas a la administración federal y representantes de distintos sectores.

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¿Quiénes asistieron al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum?

Entre los invitados estuvieron integrantes del gabinete federal, mandatarios estatales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, empresarios, académicos y personalidades de diversos ámbitos.

Entre los funcionarios federales presentes destacaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo, y César Yáñez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación.

También acudieron figuras como Leonel Cota (subsecretario de la Sader), Noemí Juárez (subsecretaria de la SEP), Rommel Pacheco, director de la Conade, y Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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El encuentro también contó con la asistencia de gobernadores y autoridades locales de diferentes entidades.

Entre los mandatarios estatales estuvieron Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

También figuraron Alfonso Durazo, Javier May, Mauricio Kuri, Joaquín Díaz Mena y Alejandro Armenta, quienes acudieron al acto realizado en Palacio Nacional.

Destacó la presencia de la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, y de los mandatarios de Tamaulipas, Américo Villareal, y de Nuevo León, Samuel García.

El Poder Judicial y el ámbito legislativo también estuvieron representados entre los invitados: acudió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, además de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.

Asimismo, asistieron el legislador Manuel Velasco y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, entre otros personajes.

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Carlos Slim y otros empresarios entre los invitados

El sector empresarial tuvo como uno de sus principales representantes al empresario Carlos Slim. También asistieron Emilio Romano Mussali, de la Asociación de Bancos de México, y Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.

Desde el ámbito académico destacó la presencia de Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La lista de asistentes también incluyó personalidades de la ciencia, la cultura, el deporte y otros sectores de la sociedad. Entre los invitados especiales destacó Annie Pardo Cemo, científica y madre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También estuvo presente María Lorena Ramírez, corredora rarámuri reconocida internacionalmente; el flautista Horacio Franco; el escritor Paco Ignacio Taibo II, así como líderes sindicales como Ricardo Aldana e Isaías González.

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