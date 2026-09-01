Segundo Informe de Sheinbaum reúne a gobernadores, ministros y empresarios en Palacio Nacional

¿Quiénes asistieron al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum?

Entre los invitados estuvieron integrantes del gabinete federal, mandatarios estatales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, empresarios, académicos y personalidades de diversos ámbitos.

Entre los funcionarios federales presentes destacaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo, y César Yáñez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación.

También acudieron figuras como Leonel Cota (subsecretario de la Sader), Noemí Juárez (subsecretaria de la SEP), Rommel Pacheco, director de la Conade, y Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Gobernadores presentes en el informe de Sheinbaum

El encuentro también contó con la asistencia de gobernadores y autoridades locales de diferentes entidades.

Entre los mandatarios estatales estuvieron Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

También figuraron Alfonso Durazo, Javier May, Mauricio Kuri, Joaquín Díaz Mena y Alejandro Armenta, quienes acudieron al acto realizado en Palacio Nacional.

Destacó la presencia de la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, y de los mandatarios de Tamaulipas, Américo Villareal, y de Nuevo León, Samuel García.

El Poder Judicial y el ámbito legislativo también estuvieron representados entre los invitados: acudió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, además de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.

Asimismo, asistieron el legislador Manuel Velasco y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, entre otros personajes.