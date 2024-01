El PAN va contra hijos de AMLO por presunto tráfico de influencias

La precandidata presidencial Xóchitl Gálvez exigió investigar a los tres hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntamente vinculados con casos de corrupción y adelantó que ella combatirá esos casos: “tengan la certeza que una servidora no va a encubrir estos actos de corrupción cuando llegue al gobierno”.

En Baja California Sur durante una entrevista, la aspirante recordó que a ella le cuestionaron haber delegado responsabilidades de proselitismo a su familia: “a mí me madrearon diciendo que mis hijos iban a estar en la campaña, no en los negocios. Estos hijos del presidente están en los negocios”.

Gálvez se refirió así a las revelaciones hechas por Latinus, según las cuales además de los dos hijos mayores del presidente, el tercero, Gonzalo, estaría presuntamente involucrado con contratistas de la construcción del Tren Maya.

“Se supone que este era el hijo mejor portado, se supone que ese era el hijo que estaba en Estados Unidos trabajando y ya vimos que se hizo experto en vender materiales para el Tren Maya. Es inaceptable la corrupción de este gobierno y, de verdad, se deben de investigar estos casos de corrupción de los tres hijos”, declaró.

Se deslinda de reparto en el PRIAN

En encuentro en Los Cabos, con militantes de los partidos de la Coalición Fuerza y Corazón, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), además de xochilovers, Gálvez fue cuestionada sobre el convenio que el mismo líder panista Marko Cortés ventiló para repartirse entre blanquiazules y priistas hasta cargos notariales y en el registro público en Coahuila.

La senadora con licencia se deslindó y evadió el tema con el argumento de que ella es diferente, ella no hizo ese pacto, no está de acuerdo y ella promueve que los cargos se obtengan por méritos.

“Ese es un tema de los partidos, hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en esa carta. A mí me parece que las notarías se deben de asignar por examen de oposición. Yo llegué aquí como una candidata ciudadana por un millón de firmas que me avalaron. Y tres, yo no he hecho ningún acuerdo de ningún tipo, ni lo aceptaría ni lo haría”.

Enseguida insistió que para ella debe garantizarse capacidad técnica, “no hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios. Ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo”, aseguró.