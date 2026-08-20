Del Tren Maya al retiro de visa: los señalamientos que ponen bajo la lupa a Andy López Beltrán

El retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán vuelve a colocar bajo escrutinio al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo nombre aparece en diversas investigaciones periodísticas y expedientes de autoridades de seguridad por presuntos actos de tráfico de influencias.
“Andy”, como es conocido –aunque rechaza el apodo porque considera que demerita su legado–, es uno de los cuatro hijos de López Obrador y el que que más interés muestra por seguir los pasos de su padre en la política.
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A sus 39 años, López Beltrán construye su trayectoria política bajo la sombra de uno de los principales liderazgos de Morena, pero también acumula cuestionamientos por su estilo de vida, sus viajes de lujo y compras en tiendas exclusivas, así como por señalamientos que lo vinculan con presuntos casos de tráfico de influencias y huachicol fiscal.
Ahora, la decisión de Estados Unidos vuelve a poner su nombre en el centro de la polémica y abre de nuevo el escrutinio sobre las investigaciones, los negocios y las relaciones de poder que rodean al hijo del expresidente.
El peso del apellido
Los cuestionamientos sobre López Beltrán no son nuevos ni se limitan a un solo episodio. En diversas investigaciones periodísticas se documenta cómo él, sus hermanos, primos y amigos aprovechan el apellido "López Obrador" para hacer negocios a costa del gobierno federal. Expertos consideran que el único mérito político que tiene el joven de 39 años es ser hijo del expresidente.
La politóloga Blanca Heredia señala en el pódcast Política y Otros Datos que toda la importancia de López Beltrán radica exclusivamente en su condición de hijo de Andrés Manuel López Obrador, expresidente y fundador de Morena.
Su obra política no es muy grande y no es tampoco lucidora y lo que vemos es cómo reclama que se le llame ‘Andy’ y no Andrés Manuel, que no enfatiza suficiente de quién es hijo. Alguien que vive de prestado y su vínculo familiar con su padre"
Blanca Heredia, politóloga.
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Esta dependencia del apellido también representa un reto para su eventual carrera política. Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política, comenta que todos estos señalamientos en contra de López Beltrán afectan la imagen de Morena, pues parte de la narrativa del partido se centra en la austeridad, el combate a la corrupción y el rechazo a privilegios.
"(Las acusaciones) afectan a la imagen de Morena, pero es un reto para López Beltrán, porque necesita construir una identidad política propia y demostrar que está ahí por méritos, capacidad, trayectoria y resultados y no solo por ser hijo de AMLO", sostuvo.
El especialista considera que el apellido, que hoy representa su principal capital político, también puede convertirse en una vulnerabilidad, especialmente conforme avance su participación en la política.
Él tiene la ventaja de compartir ese apellido, pero también la desventaja, ya que todo mundo estará muy informado sobre sus acciones y financiamientos que tenga su campaña electoral"
Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política.
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Ese escrutinio no solo se relaciona con su trayectoria política. En los últimos años, distintas investigaciones colocan bajo la lupa a personas de su círculo cercano y las relacionan con negocios vinculados con proyectos y programas del gobierno federal. Uno de los señalamientos más graves aparece en una investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal.
Señalamientos por huachicol fiscal
Según investigaciones periodísticas, como la de la columnista Peniley Ramírez, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán es mencionado dentro de las indagatorias que realizan las autoridades mexicanas sobre una presunta red de huachicol fiscal.
La periodista explica en diversas entrevistas que en este expediente de la Fiscalía General de la República se investiga la entrada de toneladas de combustible al país como si fuera aceite de motor, aditivos u otras sustancias, para pagar menos impuestos. Esto, dice, provoca un fraude multimillonario al fisco mexicano.
Señaló que en la indagatoria está la declaración de un testigo protegido de la Marina, quien mencionó directamente a López Bletrán de ser quien participó en la “coordinación” de acciones que llevaron a la importación ilegal de combustible; mientras que otro testigo declaró que “todos los caminos llevan a Andy”, ya que dijo que fue él quien presuntamente realizó llamadas clave que permitieron la operación.
Además, en el expediente hay señalamientos sobre una transferencia de dinero presuntamente relacionada con el hijo del expresidente. La periodista explicó que los recursos salieron de una empresa que facturaba combustible sin constar que lo hubiera comprado. Después, esta compañía envió el dinero a la cuenta de una persona del primer círculo de Andy, cuando todavía estaba como secretario general de Morena.
Esto mismo lo confirma Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías, quien fue contralmirante de la Secretaría de Marina acusado de ser el líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.
“Sí lo mencionan. Te confirmó porque he conocido esa información. Efectivamente hay dos declaraciones, de dos testigos, que dan referencia que las operaciones estaban con el visto bueno o facilidades de Andy”, comentó en una entrevista con Azucena Uresti.
Agregó que también en la investigación se encuentra el nombre del senador Adán Augusto López Hernández.
El señalamiento sobre el presunto huachicol fiscal es uno de los casos en los que aparece directamente el nombre de López Beltrán. Pero otras investigaciones ponen el foco en personas de su círculo cercano y en los negocios que habrían desarrollado alrededor de proyectos prioritarios del gobierno de su padre.
Balasto para Tren Maya
Uno de esos casos ocurrió durante la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio como presidente de la República.
Latinus reveló en 2024 la existencia de una red de corrupción denominada “El Clan” –integrada por primos y amigos de Andy, así como por uno de sus hermano que es Gonzalo López Beltrán– para entregar sin certificaciones de calidad miles de metros cúbicos de balasto para el Tren Maya.
“A huevo, la red de corrupción. Cada 3,000 metros cúbicos, pa, su mochadita, su mochadita, pa', que den el palomazo de que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo", señala supuestamente Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente, a Amílcar Olán, en una llamada telefónica en posesión de Latinus.
El medio de comunicación señaló que el balasto que venía el “Clan” a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no era sometido a pruebas de calidad, por lo que presuntamente se corrompía a un laboratorio para que autorizara su colocación.
El balasto es la piedra que se coloca debajo y alrededor de las durmientes en las vías del tren para darle estabilidad a la infraestructura ferroviaria.
“Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3,000 metros cúbicos para que autoricen. Para que autoricen y ya a la verga. Cada 3,000 metros cúbicos ellos hacen un análisis del material para ver cómo está llegando”, señaló Almícar Olán en otro audio.
La aparición de Amílcar Olán en la investigación tambien es relevante porque su relación con el círculo de López Beltrán también aparece en otro ámbito: el sector salud.
Los medicamentos
Amílcar Olán, amigo de Andy, no solo se vio beneficiado por la construcción del Tren Maya, también por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que fue un organismo creado en 2020 para remplazar al Seguro Popular.
Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI) documentó que la empresa de Amílcar Olán obtuvo contratos por 490 millones de pesos con el sector salud de los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco entre 2020 y 2022.
La adjudicación fue por la compra de medicamentos de cuadro básico, a pesar de que la Cofepris señaló que la empresa no cumplía con la regulación sanitaria: “No cuenta con certificado de buenas prácticas de fabricación, conservación o distribución”.
Sin embargo, indica la investigación, no era la primera vez que la empresa del amigo de López Beltrán, Romedic, presuntamente se favoreció de un gobierno moreista. En 2020 el gobierno de Tabasco, encabezado por Adán Augusto López, le asignó nueve contratos por 216 millones de pesos para proveer jeringas, gorros quirúrgicos y soluciones antisépticas.
Sembrando Vida
Según los reportes, Andrés Manuel López Beltrán también se benefició de programas sociales impulsados por su padre.
Una investigación periodística de Connetas llamada “Sembrando vida y la fábrica de chocolates” habla de presuntos vínculos entre un programa federal y la empresa que crearon los hijos del exmandatario López Obrador.
El reportaje revela que Hugo Chávez Ayala, quien fue compañero de colegio y amigo de Andrés Manuel López Beltrán tuvo un papel importante en el presunto conflicto de intereses entre el programa social y la Finca de los López Beltrán.
Según la investigación, Chávez Ayala tenía doble rol: era coordinador del programa Sembrando Vida en Tabasco y al mismo tiempo asesor y consultor de la Finca “El Rocío”, donde los hijos del exmandatario producen cacao.
En el reportaje señala a Chávez Ayala de participar en el diseño de este programa e impulsar que en Tabasco se priorizara el cultivo de cacao, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo en la etapa de consenso, sino priorizo otros productos.
Los distintos casos colocan bajo escrutinio no solo a López Beltrán, sino también a las personas que integran su círculo más cercano: hermanos, primos y amigos que aparecen en investigaciones relacionadas con negocios, contratos y proyectos desarrollados durante el gobierno de su padre.
En ese contexto, el apellido "López" aparece como el principal activo político de Andrés Manuel López Beltrán, pero también como el elemento que lo vincula con los cuestionamientos sobre las actividades de su entorno.