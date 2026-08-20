Del Tren Maya al retiro de visa: los señalamientos que ponen bajo la lupa a Andy López Beltrán

Ese escrutinio no solo se relaciona con su trayectoria política. En los últimos años, distintas investigaciones colocan bajo la lupa a personas de su círculo cercano y las relacionan con negocios vinculados con proyectos y programas del gobierno federal. Uno de los señalamientos más graves aparece en una investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal.

Señalamientos por huachicol fiscal

Según investigaciones periodísticas, como la de la columnista Peniley Ramírez, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán es mencionado dentro de las indagatorias que realizan las autoridades mexicanas sobre una presunta red de huachicol fiscal.

La periodista explica en diversas entrevistas que en este expediente de la Fiscalía General de la República se investiga la entrada de toneladas de combustible al país como si fuera aceite de motor, aditivos u otras sustancias, para pagar menos impuestos. Esto, dice, provoca un fraude multimillonario al fisco mexicano.

Señaló que en la indagatoria está la declaración de un testigo protegido de la Marina, quien mencionó directamente a López Bletrán de ser quien participó en la “coordinación” de acciones que llevaron a la importación ilegal de combustible; mientras que otro testigo declaró que “todos los caminos llevan a Andy”, ya que dijo que fue él quien presuntamente realizó llamadas clave que permitieron la operación.

Además, en el expediente hay señalamientos sobre una transferencia de dinero presuntamente relacionada con el hijo del expresidente. La periodista explicó que los recursos salieron de una empresa que facturaba combustible sin constar que lo hubiera comprado. Después, esta compañía envió el dinero a la cuenta de una persona del primer círculo de Andy, cuando todavía estaba como secretario general de Morena.

Esto mismo lo confirma Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías, quien fue contralmirante de la Secretaría de Marina acusado de ser el líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

“Sí lo mencionan. Te confirmó porque he conocido esa información. Efectivamente hay dos declaraciones, de dos testigos, que dan referencia que las operaciones estaban con el visto bueno o facilidades de Andy”, comentó en una entrevista con Azucena Uresti.

Agregó que también en la investigación se encuentra el nombre del senador Adán Augusto López Hernández.

El señalamiento sobre el presunto huachicol fiscal es uno de los casos en los que aparece directamente el nombre de López Beltrán. Pero otras investigaciones ponen el foco en personas de su círculo cercano y en los negocios que habrían desarrollado alrededor de proyectos prioritarios del gobierno de su padre.

Balasto para Tren Maya

Uno de esos casos ocurrió durante la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio como presidente de la República.

Latinus reveló en 2024 la existencia de una red de corrupción denominada “El Clan” –integrada por primos y amigos de Andy, así como por uno de sus hermano que es Gonzalo López Beltrán– para entregar sin certificaciones de calidad miles de metros cúbicos de balasto para el Tren Maya.

“A huevo, la red de corrupción. Cada 3,000 metros cúbicos, pa, su mochadita, su mochadita, pa', que den el palomazo de que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo", señala supuestamente Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente, a Amílcar Olán, en una llamada telefónica en posesión de Latinus.