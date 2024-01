El círculo cercano de AMLO es señalado por corrupción y tráfico de influencias

El presunto conflicto de interés de José Ramón López Beltrán

José Ramón López Beltrán, el primogénito del mandatario federal, fue el primero en ser señalado de tener un presunto conflicto interés, esto luego de que en 2022 se dio a conocer que la renta de una residencia en la que vivía era propiedad de un alto ejecutivo de una compañía contratista de Pemex.

El tema fue publicado en enero de 2022, en el que se daba cuenta de que José Ramón López Beltrán ocupó con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con un valor comercial cercano al millón de dólares.

De acuerdo con la investigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad MCCI), José Ramón primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que estaba a nombre de su pareja Carolyn Adams.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en 2018, José Ramón López Beltrán se mudó a Texas con su esposa, Carolyn Adams. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

A esta lista de los cercanos al presidente que han estado en la polémica también se suman sus hermanos Pío y Martín López Obrador, quienes fueron llamados como los "hermanos incómodos" del presidente.

Ambos fueron exhibidos en videos recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, exfuncionario del gobierno de Chiapas y excooordinador nacional de Protección Civil.

Primero, en agosto de 2020, Latinus difundió videos en los que Pío López Obrador apareció recibiendo dinero de David León, hechos que se remontan a 2015, el primer año electoral de Morena. Al ser cuestionado, el mandatario federal declaró que se trataba de "aportaciones para fortalecer al movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba".

Casi un año después, en julio de 2021, Latinus difundió otro video de "aportaciones", en el que apareció también Martín López Obrador junto a David León, grabado en 2015.

En la conversación se escucha que ambos pactaron la entrega de 150,000 pesos en efectivo. Sobre este asunto, el presidente López Obrador dijo que esos recursos fueron entregados a su hermano menor como parte de un "asunto personal".

En 2022, el caso quedó cerrado luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) resolvió archivar y no ejercer ninguna acción penal en contra de Pío López Obrador y David León, al determinar que no incurrieron en ningún delito electoral.

AMLO pide pruebas de presuntos actos de corrupción

En medio de las acusaciones más recientes contra Gonzalo López Beltrán y Daniel Asaf, el presidente defendió a sus hijos y a su asistente Daniel Asaf, en cambio, se lanzó en contra de Latinus y del periodista Carlos Loret de Mola.

El 10 de enero, al ser cuestionado sobre los señalamientos contra López Beltrán, el mandatario evitó dar comentarios, pero aprovechó para lanzarse en contra del periodista, a quien acusó de ser un corrupto.

“Es Loret de Mola, o sea, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto. Hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío en muy buenos términos, un emplazamiento. Ese es el término, de que se intercambien los bienes que yo tengo y tiene mi familia con los que él tiene”, expresó en la mañanera.

Este jueves 18 de enero, el mandatario federal se lanzó de nuevo en contra del periodista y negó de nueva cuenta que en su gobierno haya casos de tráfico de influencias.

“Yo nunca me he propuesto hacerme millonario, no me interesa eso”, afirmó.

Amenazó además con dar a conocer todos los departamentos de Loret de Mola y sus ligas con Génaro García Luna, exfuncionario federal mexicano acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El presidente reiteró que Loret de Mola debe presentar las pruebas de acusaciones en contra de su hijo y Daniel Asaf.

"Qué presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero malhabido. ¡Nada!", dijo.