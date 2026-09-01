Sheinbaum inicia su tercer año con impulso político, pero con frentes abiertos

“La reducción de homicidio doloso es de 51%, entre septiembre de 2024 y julio del 2026. En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, destacó el pasado 11 de agosto la presidenta en su mañanera.

Sin embargo, expertos en seguridad ponen en duda esa reducción y explican que reportar menos homicidios, no implica menos violencia criminal en el país.

“Hoy el homicidio doloso ya no refleja las formas de control territorial del crimen como lo indica el crecimiento de la violencia política, el crecimiento del asesinato a empresarios, el incremento de la percepción de inseguridad en ciertos territorios, los costos del delito, es decir, el homicidio solo no te comunica toda la realidad de violencia del país”, dice Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad en México Evalúa.

Más proyección ante el mundo, pero con EU tensión constante

En sus dos años de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum suma siete viajes al extranjero con los que ha reactivado la imagen de México en el exterior luego de un sexenio en el que no fue prioridad.

El internacionalista Rafael Velázquez explica que con los viajes al exterior, la presidenta está reposicionado a México en el mundo, lo que le abre posibilidades.

“Los foros mundiales abre oportunidades como establecer contacto con otros jefes de Estado, algo que evitó el presidente López Obrador, que fue una estrategia no adecuada el no acudir a estos foros. Es muy importante que la actual presidenta tenga una nueva modalidad en la política exterior en donde tiene interés de asistir a las cumbres internacionales”, comenta.

A diferencia de su antecesor, quien de los ocho viajes que realizó, cinco fueron a Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum ha diversificado los destinos: Brasil (G-20), Honduras (CELAC), Canadá (G7), Guatemala, España (Cumbre en Defensa de la Democracia) y dos viajes a territorio estadounidense (Copa Mundial de Futbol de la FIFA).

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la Cumbre del G7 tras ser invitada por el primer ministro Mark Carney. (Foto: Presidencia de México.)

Con su principal socio comercial, Estados Unidos, la relación de México ha estado marcada por la tensión.

En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump, endureció las exigencias a México en materia de migración y seguridad, y puso de por medio la relación comercial.

“¿Cuál ha sido la política exterior mexicana de este sexenio? Básicamente tener contento a Trump y hacer todo lo posible por renovar el T-MEC”, plantea el analista político Jacques Coste.

Sin embargo, el 1 de julio no se logró renovar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá de Libre Comercio (T-MEC) pero se mantendrá vigente hasta 2036 con revisiones anuales.

Entre lo que México hizo durante los últimos meses está su contribución a reducir el flujo migratorio a niveles históricos, así como incrementar el decomiso de fentanilo y reforzar la relación en materia de seguridad, en la que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sido un funcionario clave. Los elogios que han llegado en inglés tienen detrás resultados como la caída de Nemesio Oseguera, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En medio de las turbulencias con Estados Unidos y su política de aranceles, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha logrado un peso fuerte frente al dólar y que cotiza por debajo de los 17 pesos, lo que mejora el poder de compra de quienes reciben ingresos en pesos y adquieren bienes, servicios o insumos ligados al dólar.