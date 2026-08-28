''Andy'' López Beltrán y Adán Augusto fueron nombrados en caso de huachicol fiscal, dice defensa de Fernando Farías

¿Se menciona a ''Andy'' en caso de huachicol fiscal?

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Mendieta detalló que, una vez concluida la audiencia de carácter cerrado, se encuentra en condiciones de confirmar el contenido de los testimonios de dos personas identificadas bajo las claves "Santo" y "JCSP". Según el litigante, ambas declaraciones "fueron leídas íntegramente por el agente del Ministerio Público" y, al verbalizarlas, "efectivamente aparecieron los dos nombres".

La defensa describió de manera precisa cómo el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario de Gobernación fueron referidos en el entramado. Los testigos señalaron la necesidad de contactarlos para resolver el tránsito de embarcaciones en muelles portuarios:

"Se menciona por una parte a Andy López Beltrán: que le hablen a Andy a ver si no se destraba este asunto... para destrabar este asunto a ver que le llamen a Andy, al hijo del presidente López Obrador", relató Mendieta.

Asimismo, Mendieta confirmó la mención al exaspirante presidencial y exlíder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, en relación con las mismas maniobras aduanales y de descarga:

"En otro caso mencionan a [Adán] Augusto López, actual senador de Morena, textualmente así como lo dices es como leyó la gente del Ministerio Público en dos distintos momentos con dos distintos testigos", dijo Mendieta a Azucena Uresti.

¿Qué dijo Fernando Farías en su audiencia?

El abogado defensor criticó la disparidad de criterios de la FGR, que mantiene bajo proceso a mandos medios como su cliente, mientras que los personajes de alto perfil mencionados por los propios testigos colaboradores permanecen sin ser investigados. Según Mendieta, el propio Fernando Farías increpó a la autoridad judicial durante la sesión: