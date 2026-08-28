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México

''Andy'' López Beltrán y Adán Augusto fueron nombrados en caso de huachicol fiscal, dice defensa de Fernando Farías

Durante la audiencia de Fernando Farías Laguna, la FGR leyó testimonios de los testigos "Santo" y "JCSP" que involucran a "Andy" López Beltrán y al senador Adán Augusto López, relató defensa del excontraalamirante.
vie 28 agosto 2026 12:58 PM
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Andy López Beltrán y Adán Augusto López caminan juntos durante un evento en el sexenio de AMLO.
Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López fueron piezas fundamentales en el gobierno de López Obrador. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Durante la audiencia de vinculación a proceso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna —acusado de delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos— , la Fiscalía General de la República (FGR) leyó declaraciones ministeriales que mencionan directamente a Andrés "Andy" López Beltrán y al senador Adán Augusto López, de acuerdo con Epigmenio Mendieta, abogado de Farías.

Según la defensa del excontraalmirante, las menciones constan formalmente en la carpeta de investigación como parte de los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público.

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¿Se menciona a ''Andy'' en caso de huachicol fiscal?

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Mendieta detalló que, una vez concluida la audiencia de carácter cerrado, se encuentra en condiciones de confirmar el contenido de los testimonios de dos personas identificadas bajo las claves "Santo" y "JCSP". Según el litigante, ambas declaraciones "fueron leídas íntegramente por el agente del Ministerio Público" y, al verbalizarlas, "efectivamente aparecieron los dos nombres".

La defensa describió de manera precisa cómo el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario de Gobernación fueron referidos en el entramado. Los testigos señalaron la necesidad de contactarlos para resolver el tránsito de embarcaciones en muelles portuarios:

"Se menciona por una parte a Andy López Beltrán: que le hablen a Andy a ver si no se destraba este asunto... para destrabar este asunto a ver que le llamen a Andy, al hijo del presidente López Obrador", relató Mendieta.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina. En la imagen se le ve esposado, bajo custodia de autoridades mexicanas.
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“Es una operación de Estado”: Defensa de Farías Laguna acusa justicia selectiva y busca amparo

Asimismo, Mendieta confirmó la mención al exaspirante presidencial y exlíder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, en relación con las mismas maniobras aduanales y de descarga:

"En otro caso mencionan a [Adán] Augusto López, actual senador de Morena, textualmente así como lo dices es como leyó la gente del Ministerio Público en dos distintos momentos con dos distintos testigos", dijo Mendieta a Azucena Uresti.

¿Qué dijo Fernando Farías en su audiencia?

El abogado defensor criticó la disparidad de criterios de la FGR, que mantiene bajo proceso a mandos medios como su cliente, mientras que los personajes de alto perfil mencionados por los propios testigos colaboradores permanecen sin ser investigados. Según Mendieta, el propio Fernando Farías increpó a la autoridad judicial durante la sesión:

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"¿Y por qué ellos están libres? ¿Y por qué ellos no tienen un proceso penal? ¿Andan libres y por qué ellos no tienen una orden de aprehensión?".

Para el litigante, la inacción contra López Beltrán y López Hernández obedece a un sesgo político de la fiscalía. "Me parece que ahí hay un punto y una línea de investigación que la fiscalía no tiene la intención de documentar, y me parece que eso surge de la conveniencia de la utilidad o del proceso selectivo con el que se ha llevado a cabo este proceso", aseveró.

¿''Andy'' y Adán Augusto serán llamados por caso de huachicol?

A pesar del impacto de las revelaciones, Mendieta aclaró que su equipo no solicitará formalmente la comparecencia de "Andy" ni de Adán Augusto López en el juicio, desmarcándose de la responsabilidad de probar acusaciones ajenas a su cliente.

"No forma parte de mi teoría de caso, porque entonces sería que yo me tuviera que involucrar o a mis testigos los tuviera que involucrar con los hechos que sí sucedían; realmente lo que a mí me atribuyen es un eslabón en específico", dijo.

Mendieta concluyó que, si bien él no los citará, la FGR está obligada a abrir una línea de investigación de oficio ante la gravedad de lo asentado en sus propias actas. Entretanto, la defensa se concentrará en combatir la prisión preventiva oficiosa impuesta a Farías Laguna y en forzar la comparecencia del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien ya cuenta con una orden judicial para declarar sobre el caso.

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