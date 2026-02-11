¿Qué pasa si no estás seguro de estar vacunado contra el sarampión? Las 10 dudas más comunes

El sarampión ha vuelto al centro de la conversación pública en las últimas semanas. Aunque los brotes comenzaron en 2025, en 2026 se intensificó la campaña de vacunación. Aun así, persisten dudas sobre la vacuna: quiénes deben aplicársela, a qué edades corresponde, cuáles son los riesgos reales y qué tan efectiva es.
De acuerdo con autoridades sanitarias como la Secretaría de Salud, la vacunación sigue siendo la forma más eficaz de prevenir la enfermedad. Por ello, contar con información clara, confiable y actualizada es clave para tomar decisiones informadas y responsables.
Si todavía tienes preguntas sobre la vacuna y su aplicación, aquí te presentamos una guía práctica con las dudas más frecuentes, basada en la información oficial difundida por las autoridades de salud.
¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión y dónde?
En México hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx . A estos centros pueden acudir de forma gratuita los siguientes grupos:
Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no tengan completo su esquema de vacunación.
Personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas, especialmente en los estados con más casos: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió en la conferencia mañanera a la población mantener la calma y aseguró que la mayoría de las y los mexicanos ya están vacunados, además de que hay 28 millones de dosis disponibles en todo el país.
¿Por qué los mayores de 50 años no se vacunan?
Las personas mayores de 50 años, en general, no necesitan vacunarse contra el sarampión porque la mayoría ya es inmune. Esto se debe a que crecieron en una época en la que la enfermedad era muy común, antes de que la vacuna se aplicara de forma masiva, por lo que muchas la contrajeron en la infancia y desarrollaron defensas de por vida.
Por esa razón, las campañas actuales se enfocan en niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, que son quienes tienen mayor riesgo de no estar protegidos. Solo en casos muy específicos, y bajo indicación médica, se recomienda la vacunación en personas mayores.
¿Qué hay de las mujeres embarazadas o en lactancia?
Las mujeres embarazadas no deben vacunarse contra el sarampión, ya que la vacuna contiene virus vivos atenuados y puede representar un riesgo durante el embarazo. Por ello, se recomienda evitar la aplicación y también posponer un embarazo al menos un mes después de la vacuna.
En cambio, las mujeres en periodo de lactancia sí pueden vacunarse con seguridad, ya que amamantar no es una contraindicación y no representa riesgo ni para la madre ni para el bebé, de acuerdo con la información del IMSS . Ante cualquier duda específica, las autoridades recomiendan consultar directamente en la unidad de salud.
¿Quiénes no deben vacunarse por seguridad?
No deben vacunarse contra el sarampión, por seguridad, algunas personas en situaciones muy específicas, ya que la aplicación podría representar un riesgo para su salud. De acuerdo con el IMSS, estos son los principales casos en los que se recomienda no aplicar la vacuna y consultar antes con un médico:
Mujeres embarazadas, porque la vacuna contiene virus vivos atenuados.
Personas con antecedente de anafilaxia (reacción alérgica grave) a componentes de la vacuna, como gelatina o neomicina.
Personas con inmunodeficiencia grave o que reciben tratamientos que reducen de forma importante las defensas.
Personas con enfermedades moderadas o graves con fiebre, quienes deben esperar a recuperarse antes de vacunarse.
El IMSS recomienda acudir a una unidad de salud para recibir valoración médica y orientación personalizada en caso de dudas.
¿Qué son las vacunas SR y SRP y en qué se diferencian?
Las vacunas SR y SRP protegen contra el sarampión, pero se diferencian en el número de enfermedades que previenen.
La vacuna SRP, conocida como triple viral, protege contra sarampión, rubéola y parotiditis (paperas). Es la que se aplica principalmente a niñas y niños menores de 10 años como parte del esquema regular de vacunación.
La vacuna SR, llamada doble viral, protege contra sarampión y rubéola. Se utiliza en personas mayores de 10 años para completar esquemas o aplicar refuerzos.
En términos sencillos, ambas protegen contra el sarampión, pero la SRP ofrece una cobertura más amplia al incluir también la protección contra paperas.
La vacuna contra el sarampión se aplica de forma sencilla, rápida y segura. De acuerdo con el IMSS, la dosis es de 0.5 mililitros, se administra debajo de la piel (vía subcutánea) y se aplica en el brazo izquierdo, en la zona del hombro.
El procedimiento dura solo unos segundos y no requiere preparación especial. Después de la aplicación, la persona puede retomar sus actividades normales, aunque se recomienda vigilar la zona durante las siguientes horas por si aparece enrojecimiento, dolor leve o fiebre ligera, efectos normales y temporales.
¿Qué efectos puede causar la vacuna contra el sarampión?
La vacuna contra el sarampión es segura y bien tolerada por la gran mayoría de las personas. De acuerdo con el IMSS, los efectos secundarios más comunes son leves y temporales, y forman parte de la respuesta normal del cuerpo para generar defensas.
Entre los efectos esperados se encuentran:
-Enrojecimiento, dolor leve o hinchazón en el lugar de la inyección.
-Fiebre ligera.
-En algunos casos, un salpullido leve entre 5 y 12 días después de la aplicación.
Estos síntomas suelen desaparecer solos en poco tiempo y no representan un riesgo grave para la salud. Las reacciones serias son muy raras, y el beneficio de la vacuna —prevenir una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave— supera ampliamente cualquier molestia temporal.
¿Se pueden aplicar diferentes vacunas el mismo día?
Sí. De acuerdo con información del IMSS, la vacuna contra el sarampión (SR o SRP) puede aplicarse el mismo día junto con otras vacunas sin que pierda eficacia ni aumenten los riesgos. Esta práctica es segura y permite proteger más rápido contra varias enfermedades, además de reducir el número de visitas al centro de salud.
Cuando se administran en la misma consulta, las vacunas se colocan en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en un brazo y el otro, o en brazo y muslo. Entre las vacunas que pueden aplicarse el mismo día se encuentran:
-Pentavalente acelular
-Rotavirus
-Neumococo conjugada
-Influenza estacional
-Varicela
-Hepatitis B
-Polio
-Fiebre amarilla (en viajeros, si corresponde)
Si por alguna razón no se aplican el mismo día, el IMSS señala que debe esperarse al menos cuatro semanas entre la vacuna contra el sarampión y otras vacunas de virus vivos, como varicela o fiebre amarilla. Con las vacunas de virus inactivados, como influenza o neumococo, no es necesario esperar.
¿Qué pasa si no estoy seguro de estar vacunado?
Si una persona no tiene su cartilla de vacunación o no recuerda si recibió la vacuna contra el sarampión, el IMSS recomienda aplicarla de todos modos, ya que no representa ningún riesgo recibir una dosis adicional.
Esto permite cerrar brechas de protección, especialmente en contextos de brotes, y evita que personas susceptibles queden expuestas al virus. La institución subraya que no es necesario contar con un comprobante previo para recibir la vacuna: ante la duda, lo más seguro es vacunarse.
Además, el IMSS recuerda que completar el esquema de vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir contagios, complicaciones graves y defunciones, tanto en niños como en adultos.
¿Cuánto tiempo protege la vacuna contra el sarampión?
La vacuna contra el sarampión ofrece protección de largo plazo. De acuerdo con el IMSS, quienes reciben las dos dosis del esquema completo desarrollan inmunidad duradera, que en la mayoría de los casos se mantiene de por vida.
Tras la segunda dosis, la eficacia supera el 95%, lo que reduce de forma drástica el riesgo de infección y también la transmisión del virus dentro de la comunidad.
Esta protección prolongada ha sido clave para disminuir de manera histórica los casos de sarampión en México, aunque las autoridades sanitarias advierten que la baja cobertura de vacunación puede abrir la puerta a nuevos brotes, por lo que insisten en mantener y reforzar los esquemas, especialmente en población infantil y en adultos sin antecedente vacunal claro.
Recuerda que al vacunarte contra el sarampión no solo te proteges a ti, sino también a tu familia, amigos y personas a tu alrededor.