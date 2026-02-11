¿Qué pasa si no estás seguro de estar vacunado contra el sarampión? Las 10 dudas más comunes

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión y dónde?

En México hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx . A estos centros pueden acudir de forma gratuita los siguientes grupos:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no tengan completo su esquema de vacunación.

Personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas, especialmente en los estados con más casos: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió en la conferencia mañanera a la población mantener la calma y aseguró que la mayoría de las y los mexicanos ya están vacunados, además de que hay 28 millones de dosis disponibles en todo el país.

¿Por qué los mayores de 50 años no se vacunan?

Las personas mayores de 50 años, en general, no necesitan vacunarse contra el sarampión porque la mayoría ya es inmune. Esto se debe a que crecieron en una época en la que la enfermedad era muy común, antes de que la vacuna se aplicara de forma masiva, por lo que muchas la contrajeron en la infancia y desarrollaron defensas de por vida.

Por esa razón, las campañas actuales se enfocan en niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, que son quienes tienen mayor riesgo de no estar protegidos. Solo en casos muy específicos, y bajo indicación médica, se recomienda la vacunación en personas mayores.

¿Qué hay de las mujeres embarazadas o en lactancia?

Las mujeres embarazadas no deben vacunarse contra el sarampión, ya que la vacuna contiene virus vivos atenuados y puede representar un riesgo durante el embarazo. Por ello, se recomienda evitar la aplicación y también posponer un embarazo al menos un mes después de la vacuna.

En cambio, las mujeres en periodo de lactancia sí pueden vacunarse con seguridad, ya que amamantar no es una contraindicación y no representa riesgo ni para la madre ni para el bebé, de acuerdo con la información del IMSS . Ante cualquier duda específica, las autoridades recomiendan consultar directamente en la unidad de salud.