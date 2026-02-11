Cómo se ve el sarampión: así son las ronchas de la enfermedad

¿Cuáles son los síntomas?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar serias complicaciones, especialmente en niños pequeños y personas con el sistema inmunológico comprometido como quienes tienen enfermedades crónicas.

Su contagio es a través de las partículas de saliva que expulsa una persona enferma, al hablar, toser o estornudar.

Se manifiesta con síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción característica en la piel.

La forma más eficaz de prevenir es lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con el antebrazo.