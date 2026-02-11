Publicidad

México

Cómo se ve el sarampión: así son las ronchas de la enfermedad

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar serias complicaciones, especialmente en niños pequeños y personas con el sistema inmunológico comprometido.
mié 11 febrero 2026 01:54 PM
Si crees haberte contagiado de sarampión, la primera recomendación es acudir a un médico para que te valore y te dé un tratamiento en caso de requerirlo. (YURI CORTEZ/AFP)

México sufre una tendencia al alza en casos de sarampión y ante la cercanía del Mundial de Futbol, las autoridades han instalado decenas de puntos de vacunación en la CDMX a disposición de la población, que debe estar atenta ante los síntomas que puede presentar en caso de haber contagio.

¿Cuáles son los síntomas?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar serias complicaciones, especialmente en niños pequeños y personas con el sistema inmunológico comprometido como quienes tienen enfermedades crónicas.

Su contagio es a través de las partículas de saliva que expulsa una persona enferma, al hablar, toser o estornudar.

Se manifiesta con síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción característica en la piel.

La forma más eficaz de prevenir es lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con el antebrazo.
La vacuna es la mejor prevención

La vacunación es el mejor método para prevenir el sarampión, de acuerdo a las autoridades capitalinas, por lo que se lanzó la plataforma “¿Dónde me vacuno?” , una página digital que ofrece las ubicaciones de los centros de salud con dosis disponibles por estado, municipio y grupo de edad.

La página se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.
Con información del gobierno de México

