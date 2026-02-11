México sufre una tendencia al alza en casos de sarampión y ante la cercanía del Mundial de Futbol, las autoridades han instalado decenas de puntos de vacunación en la CDMX a disposición de la población, que debe estar atenta ante los síntomas que puede presentar en caso de haber contagio.
Cómo se ve el sarampión: así son las ronchas de la enfermedad
¿Cuáles son los síntomas?
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar serias complicaciones, especialmente en niños pequeños y personas con el sistema inmunológico comprometido como quienes tienen enfermedades crónicas.
Su contagio es a través de las partículas de saliva que expulsa una persona enferma, al hablar, toser o estornudar.
Se manifiesta con síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción característica en la piel.
La forma más eficaz de prevenir es lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con el antebrazo.
¿Qué hacer si me contagio?
La primera recomendación es acudir a un médico para que te valore y te dé un tratamiento. También debes evitar estar en lugares públicos.
Si la persona contagiada vive contigo, además de los pasos anteriores, debes aislarlo hasta que pase la fase infecciosa.
¿Cómo puedo cuidarme?
Algunas de las recomendaciones son el lavado frecuente de manos, usar cubrebocas si hay brotes activos en tu zona, así como evitar el contacto con personas con síntomas de sarampión.
La vacuna es la mejor prevención
La vacunación es el mejor método para prevenir el sarampión, de acuerdo a las autoridades capitalinas, por lo que se lanzó la plataforma “¿Dónde me vacuno?” , una página digital que ofrece las ubicaciones de los centros de salud con dosis disponibles por estado, municipio y grupo de edad.
La página se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.
Con información del gobierno de México