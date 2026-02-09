Los contagios de sarampión mantienen su tendencia al alza en México, por lo que las autoridades sanitarias del país urgen a la población a acudir a los módulos de vacunación con el objetivo de reducir los contagios; sin embargo, hay algunas especificaciones para algunas personas a quienes no se les recomienda esta inmunización.
¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión, además de los adultos mayores?
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) publicó una guía que define qué grupos de población deben vacunarse contra esta enfermedad, por lo que la Asociación Mexicana de Vacunología respaldó este enfoque técnico y basado en evidencia, por lo que reiteró la importancia de seguir las recomendaciones oficiales de vacunación para contener el brote.
¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?
• Niñas y niños de 6 a 11 meses: aplicar dosis cero en zonas de alto riesgo.
• A los 12 y 18 meses: completar el esquema primario de vacunación SRP.
• Niñas y niños de 1 a 9 años: iniciar o completar esquema de dos dosis.
• Personas de 10 a 49 años: si el esquema es incompleto o se desconoce, aplicar una dosis.
• Personal de salud: refuerzo obligatorio.
• Comunidad educativa y jornaleros: verificar esquema y vacunarse si no se recuerda.
El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que se debe aplicar la llamada “dosis cero” a niños de entre 6 meses y 11 meses de edad.
Y las personas menores de 50 años que no tengan la certeza de haber sido vacunados contra el sarampión, siendo dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) –la primera al cumplir 12 meses de edad y la segunda al tener 18 meses o 6 años –, también deben acudir a los centros de vacunación.
¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?
Debido a que se trata de una enfermedad vírica y se aplican vacunas de virus vivos atenuados, hay contraindicaciones para ciertos grupos de personas debido a que las inmunizaciones podrían provocar riesgos mayores.
La Asociación Mexicana de Vacunología detalla que quienes no deben vacunarse contra el sarampión son:
-Mujeres embarazadas.
-Personas con inmunosupresión grave (pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso).
-Antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes.
-Enfermedad aguda moderada o grave (en estos casos la vacunación debe posponerse, no suspenderse de forma definitiva).
-Personas mayores de 50 años, por lo que no están incluidas dentro de las jornadas de vacunación.
El organismo aclara que la alergia al huevo NO es una contraindicación para la vacuna contra el sarampión, excepto si existe antecedente documentado de anafilaxia grave.
¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, al toser, estornudar de una persona infectada que se caracteriza por erupciones cutáneas, además de los siguientes síntomas:
- Fiebre
- Congestión nasal
- Ojos rojos o irritados
- Manchas pequeñas dentro de la boca
- Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.
De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa) que se publicó el jueves 5 de febrero, hay 8,459 casos confirmados de sarampión en el país.
Desde la confirmación de primer caso en 2025, se tiene el reporte de 27 personas fallecidas.
Los menores de entre uno a cuatro años de edad es donde se registra mayor incidencia de la enfermedad con 1,269 casos, le siguen:
- Infantes de 5 a 9 años (1,018 casos).
- Adultos jóvenes de 25 a 29 años (932 casos)
¿En dónde hay más casos de sarampión?
Los estados que registran el mayor número de casos son los siguientes:
1.- Chihuahua
2.- Jalisco
3.- Chiapas
4.- Michoacán
5.- Guerrero
6.- Sinaloa
7.- CDMX
8.- Sonora
9.- Colima
10.- Durango