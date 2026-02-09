¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión, además de los adultos mayores?

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) publicó una guía que define qué grupos de población deben vacunarse contra esta enfermedad, por lo que la Asociación Mexicana de Vacunología respaldó este enfoque técnico y basado en evidencia, por lo que reiteró la importancia de seguir las recomendaciones oficiales de vacunación para contener el brote.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

• Niñas y niños de 6 a 11 meses: aplicar dosis cero en zonas de alto riesgo.

• A los 12 y 18 meses: completar el esquema primario de vacunación SRP.

• Niñas y niños de 1 a 9 años: iniciar o completar esquema de dos dosis.

• Personas de 10 a 49 años: si el esquema es incompleto o se desconoce, aplicar una dosis.

• Personal de salud: refuerzo obligatorio.

• Comunidad educativa y jornaleros: verificar esquema y vacunarse si no se recuerda.

🤨 ¿Cómo que aún no recibes tu vacuna contra el sarampión?



🏃‍♂️💨 ¡Corre a tu Centro de Salud más cercano por ella!



Mándale este post a la persona que necesita ser recordada de su vacuna. ¡Juntas y juntos nos protegemos! 🙌#YoMeVacuno #VacunaSarampión #Prevención pic.twitter.com/jd4zcvuR53 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 9, 2026

El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que se debe aplicar la llamada “dosis cero” a niños de entre 6 meses y 11 meses de edad.

Y las personas menores de 50 años que no tengan la certeza de haber sido vacunados contra el sarampión, siendo dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) –la primera al cumplir 12 meses de edad y la segunda al tener 18 meses o 6 años –, también deben acudir a los centros de vacunación.