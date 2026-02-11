Publicidad

México

Te vacunaron de niño, pero hoy puedes ser vulnerable al sarampión: por qué se recomienda el refuerzo

No todas las personas enfrentan el mismo nivel de riesgo ante el sarampión. La edad, otras enfermedades y la pérdida de inmunidad cambian el panorama y la decisión de vacunarse.
mié 11 febrero 2026 12:20 PM
En medio de la reaparición del virus, se han activado puntos de vacunación, pero el debate va más allá de encontrar una sede cercana: implica entender quiénes enfrentan más riesgo y en qué momento el refuerzo se vuelve una decisión clave. (Expansión|ChatGPT)

Durante años, el sarampión quedó fuera de la conversación cotidiana. Para muchos mexicanos, la idea de contagiarse parecía lejana, casi imposible, por tratarse de una enfermedad asociada a la infancia y a esquemas de vacunación que se aplican desde los primeros años de vida.

Ese escenario cambió en 2026. El aumento de casos volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la vacuna que recibiste cuando eras niño te sigue protegiendo hoy? En medio de la reaparición del virus, se han activado puntos de vacunación, pero el debate va más allá de encontrar una sede cercana: implica entender quiénes enfrentan más riesgo y en qué momento el refuerzo se vuelve una decisión clave.

Hasta el 9 de febrero de 2026, los conteos oficiales en México registran 8,889 casos confirmados de sarampión y 22,425 casos probables.

Quiénes tienen más riesgo de complicaciones si contraen sarampión

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen; una persona enferma puede contagiar hasta a 18 personas”, explicó Gerardo López Pérez, alergólogo, infectólogo pediatra y director de la revista especializada Pediatra de la Academia.

Esa capacidad de propagación vuelve más frágil el escenario para personas que viven con padecimientos que afectan su respuesta inmunológica. Entre los perfiles con mayor riesgo el especialista señala a quienes presentan obesidad.

Dentro del mismo grupo aparecen personas con diabetes mal controlada, cuando los niveles de glucosa se mantienen elevados y no hay seguimiento al tratamiento.

También figuran personas con alergias y enfermedades respiratorias, como asma o rinitis alérgica. A este bloque se suman pacientes con cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, padecimientos autoinmunes, quienes reciben tratamientos inmunosupresores y personas con trasplantes de órganos.

Vacunarse no es sinónimo de “riesgo cero”: qué reacciones pueden aparecer

“Las reacciones alérgicas a la vacuna contra el sarampión son poco frecuentes, y el beneficio de la protección supera ampliamente ese riesgo”, señaló el especialista.

En la práctica clínica, los eventos más comunes tras la aplicación se limitan a molestias locales, como dolor en el sitio de la inyección. Días después, algunas personas pueden presentar malestar general o un salpullido leve.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, después de recibir la vacuna doble viral (SR), niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes pueden presentar dolor, calor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, con una duración de hasta tres días.

También se reporta fiebre entre 38.5 y 39 grados, aparición de salpullido entre cinco y 12 días después de la aplicación e inflamación de ganglios en el cuello. En mujeres adolescentes y adultas jóvenes puede presentarse dolor o inflamación leve de articulaciones entre siete y 21 días posteriores a la vacunación.

El mito del huevo y otras alergias que no impiden vacunarte

“No es cierto que la alergia al huevo sea una contraindicación automática para vacunarse”, explicó el infectólogo.

En la práctica, muchos casos de supuesta alergia no corresponden a diagnósticos clínicos confirmados. Incluso cuando existe una alergia real, la única situación que impide la aplicación es haber tenido una anafilaxia grave tras consumir huevo.

Fuera de ese escenario específico, las alergias alimentarias o a medicamentos no modifican la recomendación de vacunarse contra el sarampión.

Por qué el refuerzo en la adolescencia sí importa, aunque te vacunaron de niño

“La protección que da la vacuna contra el sarampión puede disminuir con los años; por eso se recomienda un refuerzo en la adolescencia o juventud temprana”, explicó el especialista.

Si no se aplica el refuerzo, una persona puede volverse susceptible al contagio aunque no tenga síntomas ni antecedentes recientes de enfermedad.

SRP y SR: por qué existen dos vacunas contra el sarampión

vacuna-sarampion-1.png
(Expansión|ChatGPT)

La vacuna SRP, conocida como triple viral, protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Se aplica en la infancia con una primera dosis al año de edad y un refuerzo posterior en la niñez, conforme al esquema nacional.

En la adolescencia se utiliza la vacuna SR, que refuerza la protección contra sarampión y rubéola.

La diferencia entre ambas radica en el momento de aplicación dentro del ciclo de vida.

Cuando el sarampión parece gripa: qué hacer ante síntomas

“No existen pruebas rápidas para sarampión como ocurre con influenza o COVID-19; el diagnóstico temprano depende de la valoración clínica”, explicó el especialista.

Durante los primeros días, los síntomas pueden parecer un cuadro respiratorio común. Cuando el diagnóstico se confirma, no existe un antiviral que elimine el virus.

El manejo se basa en reposo, vigilancia médica y seguimiento de la evolución. En niñas y niños, el cuadro suele resolverse con fiebre, exantema y tos. En adultos, el riesgo de complicaciones aumenta, con neumonía y meningitis entre las más frecuentes.

Dónde puedo vacunarme

El Gobierno de la Ciudad de México ha desplegado distintos módulos a lo largo de la capital para cubrir la demanda; a continuación se enlistan por alcaldía:

“Es importante vigilar que los sitios donde se aplican vacunas cuenten con cadena de frío adecuada. Las vacunas deben mantenerse refrigeradas; si se encuentran en contenedores sin hielo o sin control de temperatura, pierden efectividad”, señaló el especialista.

Álvaro Obregón

-Parque de la Bombilla

-Estación Vasco de Quiroga del Cablebús

Azcapotzalco

-Jardín Hidalgo

-Alameda Norte

Benito Juárez

-Parque la Postal

-Monumento a Francisco Villa, Parque de los Venados

Coyoacán

-Kiosco del centro de Coyoacán

-Mercado Verde

Cuauhtémoc

-Palacio de Bellas Artes

-Ángel de la Independencia

Cuajimalpa

-Módulo Central de Emergencias

-Mercado Rosa Torres

Gustavo A. Madero

-Jardín Hidalgo, Cuautepec

-Deportivo Carmen Serdán

-Basílica de Guadalupe

-Mercado Río Blanco

-Kiosco San Felipe

-Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco

-Explanada de la alcaldía Iztacalco

-Kiosco de Sur 16

Iztapalapa

-Utopía Ixtapalcalli

-Parque Elektra

-Utopía Meyehualco

-Utopía La Cascada

-Utopía Libertad

-Metro Constitución de 1917

-Utopía Atzintli

-Estación Santa Martha del Trolebús

Miguel Hidalgo

-Parque Cañitas

-Estación Polanco del Metro

Milpa Alta

-DIF Milpa Alta

-Plaza Corregidora

Tláhuac

-Andador Hidalgo, a un costado del kiosco

-Entrada principal del Bosque de Tláhuac

Tlalpan

-Mercado Villa Coapa

-Centro de Artes y Oficios

Venustiano Carranza

-Mercado Sonora

-Plaza Cívica Emilio Carranza

Xochimilco

-Mercado del Centro de Xochimilco

-Embarcadero Nativitas

Con información de Shelma Navarrete.

