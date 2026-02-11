Publicidad

México

Casos de sarampión en México: los estados con más contagios en 2026

En lo que va de este año, el país ha confirmado 2,642 casos de sarampión, de los cuales 86% se concentra en siete entidades federativas.
mié 11 febrero 2026 04:21 PM
Los estados con más contagios de sarampión en 2026: en qué lugar está la CDMX y dónde hay más casos
La enfermedad sigue activa en México y en varios países del mundo. (Foto: iStock )

El brote de sarampión sigue activo en México. Desde que se inició en febrero del año pasado, se confirmaron 28 muertes y 9,074 casos de esta enfermedad que puede causar diversas complicaciones de salud si no se atiende a tiempo.

Del total, 2,642 contagios se registraron en 2026. La mayoría (86%) se concentra en solo siete entidades federativas, con Jalisco a la cabeza. Este estado reporta 1,529 casos confirmados hasta el 10 de febrero.

Lee: Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

Le siguen Chiapas, con 282; la Ciudad de México suma 149; Sinaloa, 144; el Estado de México, 63; Puebla, 60, y Colima registra 59.

Ante el avance del sarampión, las autoridades de salud refuerzan la campaña de vacunación a nivel nacional para contener el brote antes del plazo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a México para evaluar si pierde su estatus de país libre de sarampión.

A la fecha se ya se aplicaron a nivel nacional 14.3 millones de dosis en contra del sarampión.

En los estados con las tasas de incidencia elevadas las medidas de atención son más intensas e incluyen cercos vacunales. Es decir, se aplican dosis contra el sarampión casa por casa en las 25 manzanas cercanas a la ubicación donde se confirme un nuevo caso.

Cinco de esos estados coinciden con aquellos con el mayor número de contagios. Es el caso de Jalisco, que registra una tasa de 17.02 casos de sarampión por cada 100,000 habitantes, la más alta del país. También Colima, Chiapas, Sinaloa y Ciudad de México.

Aquí se incluyen, además, Nayarit y Tabasco. Aunque no están entre los primeros estados con el número más alto de casos, sí tienen tasas elevadas de transmisión respecto a su población.

Nayarit reporta 2.02 casos por cada 100,000 habitantes y Tabasco 1.54.

Estados como Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas no confirman casos de sarampión en 2026 hasta esta fecha.

Dónde fue el primer contagio de sarampión

En Chihuahua comenzó el primer brote de sarampión de 2025 con un caso importado de Estados Unidos; pero el virus se extendió pronto a comunidades que no estaban vacunadas.

En 2025, esta entidad del norte del país fue la más afectada por el sarampión. Concentró la mayoría de todos los contagios, con un total de 4,493, así como 21 muertes.

Sin embargo, en lo que va de este año registra pocos contagios, un total de 12. Por eso, las autoridades de salud consideran que el brote ya está controlado en Chihuahua y esperan lograr lo mismo en el resto del país.

Las jornadas intensivas de vacunación en el estado permitieron disminuir la transmisión del virus, explicó el secretario de Salud, David Kershenobich, este martes en la conferencia mañanera.

“En la actualidad no tenemos más que, ocasionalmente, un caso de sarampión en Chihuahua, pero ya se logró abatir el brote", afirmó.

Ahora, el brote está activo principalmente en el centro y sur del país, donde las autoridades replican la misma estrategia de atención al sarampión que en Chihuahua.

“Es el reflejo de cómo se va transmitiendo el virus”, indicó y agregó: “Y lo vamos a reducir completamente con la vacunación”.

