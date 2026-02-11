Le siguen Chiapas, con 282; la Ciudad de México suma 149; Sinaloa, 144; el Estado de México, 63; Puebla, 60, y Colima registra 59.

Ante el avance del sarampión, las autoridades de salud refuerzan la campaña de vacunación a nivel nacional para contener el brote antes del plazo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a México para evaluar si pierde su estatus de país libre de sarampión.

A la fecha se ya se aplicaron a nivel nacional 14.3 millones de dosis en contra del sarampión.

En los estados con las tasas de incidencia elevadas las medidas de atención son más intensas e incluyen cercos vacunales. Es decir, se aplican dosis contra el sarampión casa por casa en las 25 manzanas cercanas a la ubicación donde se confirme un nuevo caso.

Cinco de esos estados coinciden con aquellos con el mayor número de contagios. Es el caso de Jalisco, que registra una tasa de 17.02 casos de sarampión por cada 100,000 habitantes, la más alta del país. También Colima, Chiapas, Sinaloa y Ciudad de México.

Aquí se incluyen, además, Nayarit y Tabasco. Aunque no están entre los primeros estados con el número más alto de casos, sí tienen tasas elevadas de transmisión respecto a su población.

Nayarit reporta 2.02 casos por cada 100,000 habitantes y Tabasco 1.54.

Estados como Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas no confirman casos de sarampión en 2026 hasta esta fecha.