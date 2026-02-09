Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Estos son los estados donde el cubrebocas es obligatorio por brotes de sarampión

Algunos estados del país implementaron el uso obligatorio de cubrebocas en ciertos contextos y sectores ante los brotes de sarampión.
lun 09 febrero 2026 04:31 PM
Sarampión escuelas
Las medidas buscan proteger tanto a estudiantes como a personal escolar y familias, reduciendo riesgos y previniendo interrupciones en clases. (Expansión)

Ante los recientes brotes de sarampión en varias partes del país, algunos estados han decidido implementar el uso obligatorio de cubrebocas en ciertos contextos y para determinados sectores de la población.

Aunque la forma más efectiva de prevenir la enfermedad es la vacunación, que ya se está aplicando en distintos módulos, la mascarilla puede ser una herramienta adicional para reducir los contagios.

El uso de cubrebocas inevitablemente recuerda a la pandemia de COVID-19 que afectó a México y al mundo en 2020. La gran diferencia es que ahora sí existe una vacuna específica contra la enfermedad, a diferencia de entonces.

A continuación, te contamos qué estados han decidido sumar el uso de cubrebocas como medida complementaria a la vacunación contra el sarampión.

Publicidad

Jalisco implementa cubrebocas en escuelas

Jalisco se convirtió en el primer estado en regresar al uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas tras los recientes brotes de sarampión. La medida buscó reducir los riesgos de contagio en entornos escolares, donde las enfermedades altamente contagiosas pueden propagarse con rapidez.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a madres y padres de familia para que enviaran a sus hijos e hijas con el cubrebocas colocado correctamente, destacando que la colaboración de los adultos era clave para mantener un entorno seguro dentro de las aulas.

Aun así, los especialistas recordaron que la vacunación seguía siendo la herramienta más eficaz para proteger a los niños. Completar el esquema de inmunización no solo resguardaba la salud de cada menor, sino que contribuía a proteger a toda la comunidad escolar y a prevenir brotes que interrumpieran las clases.

Publicidad

Edomex anuncia uso de cubrebocas y filtros en escuelas por sarampión

El Gobierno del Estado de México anunció este lunes nuevas medidas preventivas en las escuelas ante los brotes de sarampión. Se recomendó la vacunación de todos los niños según el esquema oficial y se establecieron filtros sanitarios diarios en la entrada de los planteles.

Los filtros incluyen toma de temperatura, revisión de síntomas como ronchas, ojos rojos o manchas blancas en la boca, y aislamiento inmediato de cualquier alumno sospechoso, con aviso inmediato a las unidades de salud locales.

Mega Jornada Vacunación en Toluca
México

Casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas

Además, se indicó el uso de cubrebocas para estudiantes y personal en interiores y espacios donde no sea posible mantener la distancia física. El personal escolar recibirá capacitación para identificar síntomas, aplicar protocolos de aislamiento y reportar casos.

Las autoridades también reforzaron medidas de ventilación, higiene de manos y respiratoria, recordando que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger a los estudiantes y a toda la comunidad escolar.

Hasta ahora, solo Jalisco y el Estado de México han implementado el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas para prevenir el sarampión.

Publicidad

Cómo se contagia el sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite de persona a persona principalmente a través de las gotículas respiratorias. Esto ocurre cuando alguien infectado tose, estornuda o incluso habla, y las partículas del virus quedan suspendidas en el aire por varias horas.

Las personas no vacunadas pueden infectarse al inhalar estas gotículas o al entrar en contacto con superficies donde hayan caído. Por eso, los lugares cerrados y concurridos, como escuelas, guarderías y transporte público, son espacios de alto riesgo.

El contagio puede producirse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas, lo que hace que la propagación sea rápida y difícil de controlar si no se toman medidas preventivas como la vacunación y, en ciertos casos, el uso de cubrebocas.

personas-no-vacunarse-sarampion.jpg
México

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión, además de los adultos mayores?

Para qué sirve el cubrebocas según la Secretaría de Salud

David Kershenobich, secretario de Salud, señaló que el cubrebocas funciona como medida de protección adicional ante el aumento de casos de sarampión, pero aclaró que no sustituye la vacunación“.

Es muy importante saber que el cubrebocas no imposibilita o invalida la necesidad de vacunarse. Cuando se detecta un caso de sarampión, la gente cercana a esa persona tiene que vacunarse para protegerse, para no contagiarse”, dijo en entrevista.

El funcionario explicó que los primeros síntomas de la enfermedad —fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, conjuntivitis y malestar general— pueden confundirse con gripa u otras infecciones respiratorias, por lo que quienes presenten estos signos deben usar cubrebocas para reducir el riesgo de contagiar a otros mientras esperan un diagnóstico confirmado.

En Jalisco, donde se han reportado los brotes más recientes, se implementó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara como medida complementaria a la vacunación, buscando proteger tanto a los estudiantes como al personal escolar y a sus familias.

Tags

sarampión Secretaría de Salud cubrebocas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad