Estos son los estados donde el cubrebocas es obligatorio por brotes de sarampión

Cómo se contagia el sarampión
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite de persona a persona principalmente a través de las gotículas respiratorias. Esto ocurre cuando alguien infectado tose, estornuda o incluso habla, y las partículas del virus quedan suspendidas en el aire por varias horas.
Las personas no vacunadas pueden infectarse al inhalar estas gotículas o al entrar en contacto con superficies donde hayan caído. Por eso, los lugares cerrados y concurridos, como escuelas, guarderías y transporte público, son espacios de alto riesgo.
El contagio puede producirse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas, lo que hace que la propagación sea rápida y difícil de controlar si no se toman medidas preventivas como la vacunación y, en ciertos casos, el uso de cubrebocas.
Para qué sirve el cubrebocas según la Secretaría de Salud
David Kershenobich, secretario de Salud, señaló que el cubrebocas funciona como medida de protección adicional ante el aumento de casos de sarampión, pero aclaró que no sustituye la vacunación“.
Es muy importante saber que el cubrebocas no imposibilita o invalida la necesidad de vacunarse. Cuando se detecta un caso de sarampión, la gente cercana a esa persona tiene que vacunarse para protegerse, para no contagiarse”, dijo en entrevista.
El funcionario explicó que los primeros síntomas de la enfermedad —fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, conjuntivitis y malestar general— pueden confundirse con gripa u otras infecciones respiratorias, por lo que quienes presenten estos signos deben usar cubrebocas para reducir el riesgo de contagiar a otros mientras esperan un diagnóstico confirmado.
En Jalisco, donde se han reportado los brotes más recientes, se implementó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara como medida complementaria a la vacunación, buscando proteger tanto a los estudiantes como al personal escolar y a sus familias.