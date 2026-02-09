Estos son los estados donde el cubrebocas es obligatorio por brotes de sarampión

Ante los recientes brotes de sarampión en varias partes del país, algunos estados han decidido implementar el uso obligatorio de cubrebocas en ciertos contextos y para determinados sectores de la población.

Aunque la forma más efectiva de prevenir la enfermedad es la vacunación, que ya se está aplicando en distintos módulos, la mascarilla puede ser una herramienta adicional para reducir los contagios.

El uso de cubrebocas inevitablemente recuerda a la pandemia de COVID-19 que afectó a México y al mundo en 2020. La gran diferencia es que ahora sí existe una vacuna específica contra la enfermedad, a diferencia de entonces.

A continuación, te contamos qué estados han decidido sumar el uso de cubrebocas como medida complementaria a la vacunación contra el sarampión.