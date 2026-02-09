Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El dato en tu cartilla de vacunación que indica si estás vacunado contra el sarampión

El llamado a la población es que acudan a los módulos a aplicarse la vacuna contra el sarampión. En la cartilla de vacunación se detalla si ya estás inmunizado.
lun 09 febrero 2026 04:26 PM
cartilla-vacunacion-sarampion-.jpg
Hay cinco cartillas de vacunación avaladas por las autoridades sanitarias del país con el objetivo de mantener la salud de la población. (Foto: Captura de pantalla Ssa)

Las autoridades sanitarias reforzaron la campaña de vacunación contra el sarampión, una inmunización que se pone en los primeros meses de vida, por lo que vale la pena recordar las siglas que están en la cartilla de vacunación que expide la Secretaría de Salud (Ssa) para conocer si se cuenta con el esquema completo.

Publicidad

La población mexicana establece un Sistema de Cartillas Nacionales de Salud conformada por cinco cartillas de vacunación para hombres y mujeres de distintas edades, por lo que recomienda a la población conocer cómo está conformada, el esquema de inmunizaciones y demás aspectos para mantener la salud.

Las cinco Cartillas Nacionales de Salud vigentes fueron validadas por las instituciones que conforman el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, DIF, Sedena, SEMAR, PEMEX y la Ssa.

Las cartillas son una herramienta que integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades; esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.

Publicidad

Las siglas para saber si ya estoy vacunado contra el sarampión

La vacuna contra el sarampión se contempla para los niños y niñas de cero a nueve años en donde se detallan las siglas SRP (Triple viral): Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

La primera dosis se aplica a los 12 meses.

En la cartilla de vacunación se explica que los nacidos a partir de julio de 2020 se les aplicará segunda dosis de SRP a los 18 meses.

En el caso de los nacidos antes de julio de 2020 se les aplicará segunda dosis de SRP a los seis años.

Leer más:

personas-no-vacunarse-sarampion.jpg
México

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión, además de los adultos mayores?

centros-vacunacion-sarampion-.jpg
Centro de vacunación contra el sarampión en Chapultepec, CDMX. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Publicidad

Vacuna contra el sarampión en adolescentes

Las mismas siglas SR para Sarampión y Rubéola están en la cartilla de vacunación establecida para adolescentes de 10 a 19 años; en su caso se recomienda para quienes no tengan antecedente vacunal o tengan un esquema incompleto.

Además, se recomienda aplicar una segunda dosis después de cuatro semanas de la primera dosis para los adolescentes sin antecedente vacunal y una dosis única para quienes tengan su sistema de vacunas incompleto.

cartilla-vacunacion-adolescentes-sarampion
La cartilla de vacunación de los adolescentes sí contempla la vacuna contra el sarampión. (Foto: Ssa)

Cartillas de vacunación para hombres y mujeres de 20 a 59 años

En la cartilla de vacunación de hombres y mujeres de 20 a 59 años se recomienda aplicar la vacuna contra el sarampión hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto. Una dosis única para quienes tienen esquema incompleto y dos dosis para quienes no tienen antecedente vacunal.

vacunas-hombres-mujeres-sarampion
Las dosis recomendadas para hombres y mujeres de 20 a 59 años están contempladas en las cartillas de vacunación. (Foto: Ssa)

En los centros de vacunación que se implementan en distintos puntos no se solicita acudir con la cartilla debido a que se busca que más gente se vacune; sin embargo, sí se recomienda acudir con este documento a los Centros de Salud y clínicas para que las enfermeras y médicos orienten a las personas sobre si se deba vacunar o no.

Tags

sarampión Vacunas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad