Las autoridades sanitarias reforzaron la campaña de vacunación contra el sarampión, una inmunización que se pone en los primeros meses de vida, por lo que vale la pena recordar las siglas que están en la cartilla de vacunación que expide la Secretaría de Salud (Ssa) para conocer si se cuenta con el esquema completo.
El dato en tu cartilla de vacunación que indica si estás vacunado contra el sarampión
La población mexicana establece un Sistema de Cartillas Nacionales de Salud conformada por cinco cartillas de vacunación para hombres y mujeres de distintas edades, por lo que recomienda a la población conocer cómo está conformada, el esquema de inmunizaciones y demás aspectos para mantener la salud.
Las cinco Cartillas Nacionales de Salud vigentes fueron validadas por las instituciones que conforman el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, DIF, Sedena, SEMAR, PEMEX y la Ssa.
Las cartillas son una herramienta que integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades; esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.
Las siglas para saber si ya estoy vacunado contra el sarampión
La vacuna contra el sarampión se contempla para los niños y niñas de cero a nueve años en donde se detallan las siglas SRP (Triple viral): Sarampión, Rubéola y Parotiditis.
La primera dosis se aplica a los 12 meses.
En la cartilla de vacunación se explica que los nacidos a partir de julio de 2020 se les aplicará segunda dosis de SRP a los 18 meses.
En el caso de los nacidos antes de julio de 2020 se les aplicará segunda dosis de SRP a los seis años.
Vacuna contra el sarampión en adolescentes
Las mismas siglas SR para Sarampión y Rubéola están en la cartilla de vacunación establecida para adolescentes de 10 a 19 años; en su caso se recomienda para quienes no tengan antecedente vacunal o tengan un esquema incompleto.
Además, se recomienda aplicar una segunda dosis después de cuatro semanas de la primera dosis para los adolescentes sin antecedente vacunal y una dosis única para quienes tengan su sistema de vacunas incompleto.
Cartillas de vacunación para hombres y mujeres de 20 a 59 años
En la cartilla de vacunación de hombres y mujeres de 20 a 59 años se recomienda aplicar la vacuna contra el sarampión hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto. Una dosis única para quienes tienen esquema incompleto y dos dosis para quienes no tienen antecedente vacunal.
En los centros de vacunación que se implementan en distintos puntos no se solicita acudir con la cartilla debido a que se busca que más gente se vacune; sin embargo, sí se recomienda acudir con este documento a los Centros de Salud y clínicas para que las enfermeras y médicos orienten a las personas sobre si se deba vacunar o no.