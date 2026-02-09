El dato en tu cartilla de vacunación que indica si estás vacunado contra el sarampión

La población mexicana establece un Sistema de Cartillas Nacionales de Salud conformada por cinco cartillas de vacunación para hombres y mujeres de distintas edades, por lo que recomienda a la población conocer cómo está conformada, el esquema de inmunizaciones y demás aspectos para mantener la salud.

Las cinco Cartillas Nacionales de Salud vigentes fueron validadas por las instituciones que conforman el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, DIF, Sedena, SEMAR, PEMEX y la Ssa.

Las cartillas son una herramienta que integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades; esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.

