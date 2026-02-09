Publicidad

CDMX

Gobierno CDMX cambia ubicación de vacunación contra sarampión

El Gobierno de la Ciudad de México compartió este lunes un código QR con ubicaciones diferentes a las anunciadas un día antes para la aplicación de vacunas contra el sarampión.
lun 09 febrero 2026 03:59 PM
Vacunas en el Metro CDMX
Autoridades buscan evitar los contagios de sarampión con las vacunas. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro )

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México anunció este domingo la aplicación de vacunas contra el sarampión en 40 puntos diferentes de la capital, las ubicaciones fueron cambiadas sin mayor explicación por las autoridades.

Expansión Política realizó un recorrido por el exterior de la estación Polanco, de la Línea 7 del Metro, donde se encontraría el único módulo móvil de vacunación para la alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo no se encontró ningún punto de aplicación de la vacuna ni a personal de la Secretaría de Salud capitalina.

"No nos han informado nada de un módulo de vacunación", dijo un policía que resguardaba las inmediaciones de la entrada de esta estación del Metro este lunes.

También se anunció que frente al Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la ciudad, habría aplicación de vacunas. Al acudir al punto la ausencia de personal de salud fue evidente.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.16.34 PM.jpeg
En Bellas Artes se iba a instalar uno de los puntos de vacunación. (Foto: Shelma Navarrete )
WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.16.35 PM.jpeg
En inmediaciones del Ángel de la Independencia se anunció otro punto de vacunación. (Foto: Shelma Navarrete)

El mismo problema se presentó en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc, otro de los 40 puntos anunciados para la aplicación de vacunas por el Gobierno capitalino donde tampoco se instaló ningún módulo de vacunación.

El Gobierno de la Ciudad de México compartió este lunes un código QR con ubicaciones diferentes a las anunciadas un día antes para la aplicación de vacunas contra el sarampión.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.21.31 PM.jpeg

En el sitio de la Secretaría de Salud capitalina se muestran 323 puntos de vacunación, de los cuales 258 son fijos -en su mayoría Centros de Salud- mientras 21 son semi fijos, como estaciones del Metro, mercados públicos y explanadas de las alcaldías, y siete son móviles, en diferentes colonias de la ciudad.

Por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo donde inicialmente se informó que se aplicarían vacunas afuera del Metro Polanco, las nuevas ubicaciones están en el Mercado 18 de Marzo, Mercado América, estación Tacubaya de la Línea 9 y estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro, así como Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar del IMSS e ISSSTE.

En la alcaldía Cuauhtémoc, en lugar del Ángel de la Independencia y Bellas Artes, se muestran como puntos de vacunación sitios como el Mercado San Camilito, las estaciones Zócalo, Pino Suárez y Salto del Agua del Metro, la Plaza China, el Centro Comercial Plaza Tlatelolco, el Mercado de Vestidos de La Lagunilla, la Plaza de Santo Domingo y la Plaza 2 de Abril, entre otros.

