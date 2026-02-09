Gobierno CDMX cambia ubicación de vacunación contra sarampión

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México anunció este domingo la aplicación de vacunas contra el sarampión en 40 puntos diferentes de la capital, las ubicaciones fueron cambiadas sin mayor explicación por las autoridades.

Expansión Política realizó un recorrido por el exterior de la estación Polanco, de la Línea 7 del Metro, donde se encontraría el único módulo móvil de vacunación para la alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo no se encontró ningún punto de aplicación de la vacuna ni a personal de la Secretaría de Salud capitalina.

"No nos han informado nada de un módulo de vacunación", dijo un policía que resguardaba las inmediaciones de la entrada de esta estación del Metro este lunes.