La vacuna del sarampión también puede fallar: en qué debes fijarte en el módulo

El aumento de casos de sarampión en el país reactivó la presencia de módulos de vacunación en espacios públicos y unidades médicas. Para muchas personas, acudir a uno de estos puntos se volvió parte de la rutina de prevención, pero pocas veces se cuestiona cómo verificar que el procedimiento cumpla con los estándares que garantizan que la dosis aplicada conserve su efectividad.
Vacunarse no es solo presentarse en un módulo y extender el brazo. La forma en que se conservan los biológicos, quién aplica la vacuna, qué preguntas se hacen antes del procedimiento y qué comprobante se entrega después define si la inmunización cumple con los criterios de seguridad sanitaria.
Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, estos son los puntos que cualquier ciudadano puede observar o preguntar antes de aceptar una dosis contra el sarampión.
Identificación del módulo y del servicio de vacunación
Antes de sentarte frente al personal o avanzar en la fila, conviene ubicar si el punto de vacunación forma parte de una institución de salud del sector público, social o privado que aplique biológicos en el país. La norma establece que la aplicación debe realizarse dentro de unidades que presten servicios de atención médica o en actividades organizadas por estas instituciones.
Quien coloca la vacuna debe tener esa función asignada de manera clara. No corresponde que cualquier integrante del módulo realice el procedimiento. La presencia de personal identificado como vacunador forma parte de los requisitos para la aplicación de biológicos.
Cuando se trata de módulos instalados fuera de unidades fijas, la norma también fija reglas al cierre de la jornada. Al terminar el día, los frascos abiertos con sobrantes y los frascos cerrados que no se utilizaron deben desecharse. Un ciudadano puede preguntar qué se hace con los biológicos al cierre para confirmar que no se reutilizan en días posteriores.
Conservación de los biológicos en el punto de aplicación
Durante la jornada, las vacunas deben mantenerse dentro de la cadena de frío. Los frascos no tendrían que permanecer a temperatura ambiente sobre la mesa de trabajo. Deben conservarse en hielera, termo o refrigeración mientras se realiza la aplicación.
La norma también exige orden en el resguardo de los biológicos. Los frascos deben mantenerse separados de alimentos, bebidas u objetos personales del personal. Esta separación evita errores en la manipulación y reduce riesgos durante la aplicación.
En el caso de vacunas contra el sarampión, los frascos multidosis abiertos de SRP y SR solo pueden usarse durante una jornada de trabajo de ocho horas. Si se informa que un frasco abierto se guardará para el día siguiente, esa práctica no coincide con lo que marca la norma. En actividades extramuros, incluso los frascos cerrados no utilizados deben desecharse al final del día.
Confirmación del biológico contra sarampión y forma de aplicación
Antes de recibir la dosis, es válido pedir que se confirme el nombre del biológico. La norma contempla dos opciones contra sarampión: SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y SR (sarampión y rubéola). El personal debe indicar cuál se va a aplicar y a qué grupo corresponde.
La vía de administración también forma parte de lo que se puede verificar. SRP y SR se aplican por vía subcutánea. No corresponde su aplicación por vía oral.
Respecto a la zona de aplicación, la norma marca el deltoides del brazo izquierdo tanto para SRP como para SR. Un ciudadano puede observar si el sitio donde se aplica la vacuna coincide con este criterio.
Evaluación previa: lo que deben preguntarte antes de vacunarte
Antes de aplicar la vacuna, la norma establece que el personal debe valorar indicaciones y contraindicaciones. Parte de esa revisión incluye preguntar por fiebre. En casos con temperatura mayor a 38.5°C, la aplicación debe posponerse y explicarse el motivo.
La presencia de una enfermedad grave o un problema neurológico activo sin control también debe tomarse en cuenta antes de aplicar el biológico. En estos escenarios, la norma indica valorar la situación clínica antes de continuar.
Inmunodeficiencia o tratamiento con inmunosupresores, citotóxicos o corticoesteroides por tiempo prolongado aparecen como contraindicación para SRP y SR, con excepción de personas con VIH asintomático. Antecedentes de reacciones graves a dosis previas o a componentes de la vacuna también deben considerarse como motivo para no aplicar o para canalizar.
Transfusiones o administración de inmunoglobulina obligan a posponer la vacunación durante al menos tres meses en muchos casos. La norma señala que este antecedente debe preguntarse o atenderse cuando el ciudadano lo informa.
En embarazo, SR y SRP se consideran contraindicadas. Para mujeres en edad fértil, la norma agrega la recomendación de evitar el embarazo durante 28 días posteriores a la aplicación. Esta orientación debe darse antes de la vacunación.
Asepsia y materiales visibles durante la aplicación
Los insumos de vacunación deben ser visibles para quien recibe la dosis. Jeringa y aguja deben corresponder a material desechable para cada aplicación. La reutilización de estos insumos no cumple con el estándar sanitario.
La preparación del biológico exige medidas de asepsia cuando se utilizan frascos multidosis abiertos. Aunque un ciudadano no puede auditar procesos internos, sí puede observar si el procedimiento se realiza con material de curación conforme a un estándar sanitario y sin improvisación.
Comprobante y registro: lo que deben entregarte al terminar
Al finalizar la aplicación, corresponde entregar Cartilla Nacional de Vacunación o un comprobante específico. Este documento debe incluir sello de la institución o, en su caso, firma y número de cédula profesional del responsable.
Si no se cuenta con cartilla, el comprobante debe contener nombre de la institución o cédula profesional del médico que aplicó la vacuna, nombre, edad y género de la persona vacunada, domicilio, nombre del biológico aplicado, fecha de aplicación y firma del vacunador.
Cuando se perdió la cartilla, la norma señala que el nuevo documento debe conservar la misma CURP y que la transcripción de dosis previas solo puede hacerla personal institucional con base en registros o comprobantes. Para BCG se admite la cicatriz como referencia.
Orientación posterior y protocolo ante reacciones
La norma obliga a que los eventos moderados o graves posteriores a la vacunación se notifiquen y se atiendan. El ciudadano puede verificar que el personal explique qué hacer ante una reacción considerada relevante y a qué unidad acudir.
Parte del estándar consiste en que el módulo cuente con un protocolo para orientar sobre la vigilancia posterior a la aplicación. Aunque el trámite interno no sea visible para el usuario, la existencia de una ruta de atención sí puede comprobarse por la orientación que se brinda en el punto de vacunación.
Señales de alerta para decidir no vacunarte en ese módulo
Algunas prácticas no coinciden con lo que marca la norma. Entre ellas se encuentran:
- Ofrecer vacuna contra sarampión sin informar si se trata de SRP o SR.
- Mantener frascos fuera de hielera o termo durante la operación del módulo.
- Indicar que un frasco abierto de SRP o SR se reutilizará al día siguiente.
- Omitir evaluación mínima sobre fiebre, embarazo, inmunosupresión o transfusión reciente.
- No entregar cartilla o comprobante con los datos obligatorios de institución, biológico, fecha y firma del vacunador.