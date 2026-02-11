La vacuna del sarampión también puede fallar: en qué debes fijarte en el módulo

Identificación del módulo y del servicio de vacunación

Antes de sentarte frente al personal o avanzar en la fila, conviene ubicar si el punto de vacunación forma parte de una institución de salud del sector público, social o privado que aplique biológicos en el país. La norma establece que la aplicación debe realizarse dentro de unidades que presten servicios de atención médica o en actividades organizadas por estas instituciones.

Quien coloca la vacuna debe tener esa función asignada de manera clara. No corresponde que cualquier integrante del módulo realice el procedimiento. La presencia de personal identificado como vacunador forma parte de los requisitos para la aplicación de biológicos.

Cuando se trata de módulos instalados fuera de unidades fijas, la norma también fija reglas al cierre de la jornada. Al terminar el día, los frascos abiertos con sobrantes y los frascos cerrados que no se utilizaron deben desecharse. Un ciudadano puede preguntar qué se hace con los biológicos al cierre para confirmar que no se reutilizan en días posteriores.

Conservación de los biológicos en el punto de aplicación

Durante la jornada, las vacunas deben mantenerse dentro de la cadena de frío. Los frascos no tendrían que permanecer a temperatura ambiente sobre la mesa de trabajo. Deben conservarse en hielera, termo o refrigeración mientras se realiza la aplicación.

La norma también exige orden en el resguardo de los biológicos. Los frascos deben mantenerse separados de alimentos, bebidas u objetos personales del personal. Esta separación evita errores en la manipulación y reduce riesgos durante la aplicación.

En el caso de vacunas contra el sarampión, los frascos multidosis abiertos de SRP y SR solo pueden usarse durante una jornada de trabajo de ocho horas. Si se informa que un frasco abierto se guardará para el día siguiente, esa práctica no coincide con lo que marca la norma. En actividades extramuros, incluso los frascos cerrados no utilizados deben desecharse al final del día.

Confirmación del biológico contra sarampión y forma de aplicación

Antes de recibir la dosis, es válido pedir que se confirme el nombre del biológico. La norma contempla dos opciones contra sarampión: SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y SR (sarampión y rubéola). El personal debe indicar cuál se va a aplicar y a qué grupo corresponde.

La vía de administración también forma parte de lo que se puede verificar. SRP y SR se aplican por vía subcutánea. No corresponde su aplicación por vía oral.

Respecto a la zona de aplicación, la norma marca el deltoides del brazo izquierdo tanto para SRP como para SR. Un ciudadano puede observar si el sitio donde se aplica la vacuna coincide con este criterio.