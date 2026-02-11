¿Te vacunaste contra el sarampión? Así puedes comprobarlo si no tienes tu cartilla

¿Qué pasa si no tengo mi cartilla de vacunación?

En caso de no tener tu cartilla que es el documento donde se puede corroborar si estás vacunado, y en caso de tener dudas, la Ssa publicó un diagrama en el que detalla a la población lo siguiente:

Para aquellos que nacieron antes de 1973 probablemente ya tiene inmunidad contra la enfermedad, por lo que no se recomienda vacunarse.

Recomendaciones para personas nacidas antes de 1973. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Para aquellos que nacieron entre 1974 y 1989 y ya te dio sarampión o te vacunaron, ya no se recomienda vacunarse, pero en caso de tener dudas, sí se recomienda vacunarse.

Recomendaciones para personas nacidas entre 1974 y 1989. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Las personas nacidas entre 1990 y 2006 probablemente no contrajeron la enfermedad debido a su baja circulación en esa época, por lo que se recomienda vacunarse. También deben vacunarse quienes no están seguras de haber recibido las dos dosis.

Recomendaciones para los nacidos entre 1990 y 2006. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Sin embargo, el llamado en general es vacunarse desde recién nacidos a 49 años, los mayores de 50 años no están incluidas dentro de las jornadas de vacunación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recuerda que si una persona no tiene su cartilla de vacunación o no recuerda si recibió la vacuna contra el sarampión, recomienda aplicarla de todos modos, ya que no representa ningún riesgo recibir una dosis adicional.

Esto permite cerrar brechas de protección, especialmente en contextos de brotes, y evita que personas susceptibles queden expuestas al virus. La institución subraya que no es necesario contar con un comprobante previo para recibir la vacuna: ante la duda, lo más seguro es vacunarse, ya que completar el esquema de vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir contagios, complicaciones graves y defunciones, tanto en niños como en adultos.