México

¿Te vacunaste contra el sarampión? Así puedes comprobarlo si no tienes tu cartilla

Algunas personas no tienen a la mano su cartilla de vacunación para verificar si están protegidos contra el sarampión; una enfermedad que está activa en el país y que ya provocó 28 decesos.
mié 11 febrero 2026 04:48 PM
cartilla-vacunacion-sarampion.jpg
Hay distintas cartillas de vacunación dependiendo la edad, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía a tener el esquema completo para evitar complicaciones en caso de contagios por enfermedades. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la ciudadanía a acudir a los más de 20,000 módulos de vacunación que están distribuidos en el país para aplicarse la vacuna contra el sarampión; sin embargo, algunas personas no tienen su cartilla de vacunación para verificar si ya están inmunizados. Especialistas ya tomaron en cuenta esto y aclaran qué se debe hacer en estos casos.

La Secretaría de Salud (Ssa) recuerda que el sarampión es una enfermedad vírica que si no se toman las medidas adecuadas, se puede contraer y causar complicaciones graves e incluso provocar la muerte .

¿Qué pasa si no tengo mi cartilla de vacunación?

En caso de no tener tu cartilla que es el documento donde se puede corroborar si estás vacunado, y en caso de tener dudas, la Ssa publicó un diagrama en el que detalla a la población lo siguiente:

Para aquellos que nacieron antes de 1973 probablemente ya tiene inmunidad contra la enfermedad, por lo que no se recomienda vacunarse.

vacunas-1973-sarampion.jpg
Recomendaciones para personas nacidas antes de 1973. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Para aquellos que nacieron entre 1974 y 1989 y ya te dio sarampión o te vacunaron, ya no se recomienda vacunarse, pero en caso de tener dudas, sí se recomienda vacunarse.

vacunas-1974-1989.jpg
Recomendaciones para personas nacidas entre 1974 y 1989. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Las personas nacidas entre 1990 y 2006 probablemente no contrajeron la enfermedad debido a su baja circulación en esa época, por lo que se recomienda vacunarse. También deben vacunarse quienes no están seguras de haber recibido las dos dosis.

vacunas-1990-2006.jpg
Recomendaciones para los nacidos entre 1990 y 2006. (Foto: Facebook Secretaría de Salud)

Sin embargo, el llamado en general es vacunarse desde recién nacidos a 49 años, los mayores de 50 años no están incluidas dentro de las jornadas de vacunación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recuerda que si una persona no tiene su cartilla de vacunación o no recuerda si recibió la vacuna contra el sarampión, recomienda aplicarla de todos modos, ya que no representa ningún riesgo recibir una dosis adicional.

Esto permite cerrar brechas de protección, especialmente en contextos de brotes, y evita que personas susceptibles queden expuestas al virus. La institución subraya que no es necesario contar con un comprobante previo para recibir la vacuna: ante la duda, lo más seguro es vacunarse, ya que completar el esquema de vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir contagios, complicaciones graves y defunciones, tanto en niños como en adultos.

El doctor Universo Ortiz Arballo, director de Inteligencia e Información en Salud de la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora, explicó que las personas adultas que no recuerdan si fueron vacunadas, no tienen cartilla o no cuentan con un antecedente claro, pueden acudir sin problema a vacunarse. Aplicarse la vacuna, aun si ya se recibió en la infancia, no causa daños y ayuda a reforzar la protección.

“Si somos jóvenes o adultos hasta los 49 años y no estamos seguros, no nos acordamos si nos aplicaron la vacuna o no tenemos la cartilla, hay que acudir y aplicarnos la vacuna. Ante la duda, la vacuna contra el sarampión. No pasa nada, en realidad, si se le aplicó de niño y la persona no se acuerda, se le aplica de adulto y se refuerza aún más”, aseguró.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

De acuerdo con el reporte diario del brote de sarampión en México, al 10 de febrero se han notificado 23,068 casos probables, de los cuales se han confirmado 9,074 casos de sarampión.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (1,340 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,104 casos) y el de 25 a 29 años (997 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 51.13 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, por lo que las autoridades sanitarias llaman a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos.

Las autoridades sanitarias insisten en que el método más efectivo contra la enfermedad es vacunarse, por lo que lanzó la plataforma “¿Dónde me vacuno?” , una página digital que ofrece las ubicaciones de los centros de salud con dosis disponibles por estado, municipio y grupo de edad.

La plataforma muestra los días, horarios y ubicación precisa. Se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.

cartilla-vacunacion-sarampion-.jpg
México

El dato en tu cartilla de vacunación que indica si estás vacunado contra el sarampión

La Ssa recuerda que la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos poblacionales:

  • Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.
  • Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.
  • Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.
  • Rezagados de 2 a 9 años
  • Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.
  • Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

La dependencia federal detalla en un comunicado que en 2026 se adquirieron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales se cuenta con 23 millones 361 mil dosis disponibles para aplicación y se continuará con la adquisición de vacunas suficientes para proteger a la población.

