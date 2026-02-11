¿Te vacunaste contra el sarampión? Así puedes comprobarlo si no tienes tu cartilla

El doctor Universo Ortiz Arballo, director de Inteligencia e Información en Salud de la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora, explicó que las personas adultas que no recuerdan si fueron vacunadas, no tienen cartilla o no cuentan con un antecedente claro, pueden acudir sin problema a vacunarse. Aplicarse la vacuna, aun si ya se recibió en la infancia, no causa daños y ayuda a reforzar la protección.
“Si somos jóvenes o adultos hasta los 49 años y no estamos seguros, no nos acordamos si nos aplicaron la vacuna o no tenemos la cartilla, hay que acudir y aplicarnos la vacuna. Ante la duda, la vacuna contra el sarampión. No pasa nada, en realidad, si se le aplicó de niño y la persona no se acuerda, se le aplica de adulto y se refuerza aún más”, aseguró.
¿Cuántos casos de sarampión hay en México?
De acuerdo con el reporte diario del brote de sarampión en México, al 10 de febrero se han notificado 23,068 casos probables, de los cuales se han confirmado 9,074 casos de sarampión.
El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (1,340 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,104 casos) y el de 25 a 29 años (997 casos).
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 51.13 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, por lo que las autoridades sanitarias llaman a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos.
Las autoridades sanitarias insisten en que el método más efectivo contra la enfermedad es vacunarse, por lo que lanzó la plataforma “¿Dónde me vacuno?” , una página digital que ofrece las ubicaciones de los centros de salud con dosis disponibles por estado, municipio y grupo de edad.
La plataforma muestra los días, horarios y ubicación precisa. Se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.