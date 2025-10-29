Panistas vs. panistas: ¿qué opinan sobre el fin de las alianzas del PAN anunciado en su relanzamiento?

El anuncio del fin de las alianzas en el partido dividió algunas opiniones entre líderes panistas, pues algunos reconocen que éstas funcionaron en su momento y consideran que se deben analizar estado por estado y caso por caso.

Para otros, uno de los peores errores del PAN fue aliarse con el PRI en el 2024, al resultar contraproducente por demeritar la imagen del partido.

En entrevista con Expansión Política, Luis Felipe Bravo Mena, Cecilia Romero, Marko Cortés, Germán Martínez y Juan Miguel Alcántara Soria hablan sobre las alianzas frente al reto de las próximas elecciones.

Aquí sus reflexiones:

Marko Cortés: "Las alianzas deben analizarse a la coyuntura"

Marko Cortés Mendoza, quien durante su dirigencia nacional impulsó las alianzas con el PRI, defiende estas uniones políticas. Recuerda que en las intermedias de 2021 con la alianza, el PAN creció casi 45% en la Cámara de Diputados, pero reconoce que en 2024, no dieron los resultados esperados.

“La alianza con el PRI dio resultados en el 2021 (…). Ya en el 2024 no fue tan competitiva, no dio tantos resultados como nos hubiese gustado o como sí lo dio en el 2021. Creo que esa alianza se dio en su momento escuchando a la sociedad que nos decía: ‘súmense, no se dividan’; hicimos caso a las voces”, declara.

En la contienda de 2024 el partido obtuvo la menor votación en los últimos 20 años. En esa ocasión, el PAN –junto con el PRI y el PRD– llevó como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez, quien por el blanquiazul logró 9.6 millones de votos, 6 millones de votos menos de los que alcanzaron con Fox, con quien han obtenido su votación más alta.

Marko Cortés encabezó al partido durante la elección de 2024, donde la panista Xóchitl Gálvez fue la candidata de la alianza junto a PRI y PRD. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Marko Cortés señala que cada elección es distinta, por lo que plantea que ahora las alianzas deben analizarse a la actual coyuntura, donde no hay equilibrios ni contrapesos reales en el país, y con base a ello tomarse las decisiones y “ser consistentes”.

El panista recuerda que en Nuevo León, el dirigente por el PAN a nivel estatal, Policarpo Flores, impulsa que se mantengan las alianzas con el PRI, por lo que considera que cada entidad debe ser escuchada.

“Cada estado tendría que ser escuchado, pues es que si no escuchas a cada entidad federativa en su propia realidad, eso también va a generar una circunstancia compleja”. Marko Cortés, exlíder nacional del PAN.

Cecilia Romero: "El PAN debe apostar por sí mismo"

Cecilia Romero Castillo, quien fue presidenta del partido en 2014, mencionó que las alianzas son un asunto coyuntural y estratégico, y que han “demeritado” la imagen del PAN y “desdibujado” a sus personajes.

“En términos generales, lo han dicho nuestros dirigentes, el PAN debe apostar por sí mismo. Nosotros, los panistas debemos apostar por nosotros mismos”, sostiene.

Para la expresidenta del partido, el PAN se contagió de los efectos negativos del PRI, aunque no ve mal la alianza de 2024. (Moisés Pablo Nava)

Cecilia Romero considera que el PAN no se equivocó en aliarse con el PRI en las últimas elecciones presidenciales, pues señala que en ese momento la necesidad era evitar que la Cuarta Transformación gobernara el país nuevamente.

“Nos rebasó la ola corruptora de Morena y pues no tuvo el resultado que pensábamos; también el PAN no asumió adecuadamente esta alianza y en vez de aprovechar pragmáticamente las ventajas que le hubiera podido tener esta alianza, pues se contagió de los efectos negativos que el PRI también traían pues arrastrando desde hace mucho tiempo”, declara.