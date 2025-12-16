''El Patrón'' recibe 14 años de cárcel por ordenar atentado contra Ciro Gómez Leyva

El blindaje del vehículo evitó que el periodista fuera asesinado. Los agresores fueron detenidos después.

A ''El Patrón'' se le impuso una multa de 45,000 pesos por el delito de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

Uno de los implicados en la agresión aseguró ante autoridades que fue Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien presuntamente contrató a Armando Escárcega, "El Patrón", para cometer este crimen y por el que se ofreció un pago de 500,000 pesos.

El propio Ciro Gómez Leyva ha cuestionado esa versión.

Por estos hechos han sido detenidas 14 personas, ocho hombres y seis mujeres.

Héctor Martínez Jiménez, "El Bart", identificado como autor material del atentado, fue condenado a 14 años de prisión.

Pedro Gómez Jaramillo, "El Pool", quien coordinó el ataque, recibió una sentencia de 12 años.