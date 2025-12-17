El fentanilo pasó de crisis de salud a arma política para Trump: podría usarla para atacar cárteles

¿Riesgos de intervención?
La orden mediante la que se designa al fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva (ADM), tendrá impactos para México.
Sin embargo, expertos prevén que el gobierno de Estados Unidos esté más facultado para intervenir en territorio mexicano, incluso a pesar del rechazo del gobierno de la presidenta Sheinbaum.
“Cuando Estados se tome una decisión de intervenir, lamentablemente, no es que que vaya a preguntar a México. Tiene la capacidad técnica para hacer incursiones, prácticamente sin que nos demos cuenta, al menos en un principio”, explica José Andrés Sumano, catedrático del Colegio de la Frontera Norte.
Aunque aún falta que se conozca cómo afectarán a México las medidas que tomará Estados Unidos contra el arma de destrucción masiva, en la orden ejecutiva se establece que los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas tomarán las medidas pertinentes para eliminar la amenaza del fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales en los Estados Unidos.
En junio pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México como país adversario enemigo , junto con Irán, China y Rusia, como consecuencia de que seis cárteles mexicanos fueran considerados ya como organizaciones terroristas extranjeras.
Sumano sostiene que en la lucha contra los cárteles y las drogas, el riesgo de intervención a México por parte de Estados Unidos es latente y ya lo ha demostrado con acciones que ha dirigido hacia Venezuela, y eso que en esa nación no es clave para el tráfico de fentanilo.
“Hay un riesgo muy alto, es decir, a Estados Unidos y Donald Trump les conviene dar esta imagen de mano dura, de que se están dando grandes resultados en el tema del combate al narcotráfico, del crimen organizado. Ahorita nos está ayudando que la tensión está con Venezuela, parece que la prioridad va a ser Venezuela y Maduro, sin embargo, las piezas están colocadas en su momento para que podamos ver otro tipo de intervención. Es un riesgo real, la amenaza es latente”, considera.
Más allá de los recientes ataques a embarcaciones de Venezuela, hay otros países en los que el gobierno estadounidense ha intervenido al considerar que tenían armas de destrucción masiva como sucedió con Irak y el régimen de Saddam Hussein, y este año ejecutó un ataque a instalaciones nucleares de Irán para poner un "alto a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno del mundo".
Lo que Trump logró con la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva, es que tendrá más herramientas para continuar con su estrategia.
"¿Esto va a disuadir a a las organizaciones de traficar?, no, pero sí lo que puede propiciar es que para la administración de Trump sea más fácil enfocar recursos públicos para el combate del fentanilo, es darle darle una mayor capacidad al gobierno para movilizar efectivos, Interceptar llamadas, para congelar activos", agrega Víctor Manuel Sánchez.
... Y México analiza efectos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se analiza la repercusión que tendrá, aunque pidió aclarar en qué uso se podría considerar como arma de destrucción masiva.
“El fentanilo también tiene un consumo legal, el fentanilo se utiliza como anestésico. Entonces, qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química. Entonces, hay que analizar cuáles son los alcances”, dijo el martes en su conferencia de prensa .
Ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos ofrezca ayudar a México contra el fentanilo, la presidenta aclaró que no permitirá ningún tipo de intervención.
“La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía”, agregó Sheinbaum.