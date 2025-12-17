El fentanilo pasó de crisis de salud a arma política para Trump: podría usarla para atacar cárteles

Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad pública y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que el fentanilo no es equiparable con un arma de destrucción masiva, pero permite a Trump apuntalar su narrativa en contra cárteles.

"Al catalogar de organizaciones criminales a organizaciones terroristas y ahora, el equiparar al fentanilo con un arma de destrucción masiva propicia una elevación de las penas porque no es lo mismo perseguir a una organización criminal que una terrorista", indica Sánchez.

El experto señala que esta nueva clasificación permitirá penas que van desde los 30 años a cadena perpetua o hasta pena de muerte.

¿Un arma de destrucción masiva?

En una orden ejecutiva firmada este 15 de diciembre , el presidente Trump anunció la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva, por lo que es considerada una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, se lee en el documento.

El presidente Trump firmó la orden ejecutiva para designar al fentanilo como arma masiva. (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images.)

De acuerdo con la legislación de Estados Unidos , un arma de destrucción masiva es considerada todo aquel dispositivo destructivo como una bomba explosiva o incendiaria, un cohete o una granada; un artefacto diseñado para causar la muerte o lesiones graves mediante productos químicos tóxicos o venenosos; o un arma que contiene un agente biológico o que está diseñada para liberar niveles peligrosos de radiación o radiactividad.

Entre las armas de destrucción masiva se encuentran misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares, bombas atómicas y bombas de hidrógeno.

“El término Arma de Destrucción Masiva suele referirse a todas las modalidades de armas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares o explosivas. Estas armas pueden tener un impacto a gran escala en personas, bienes o infraestructuras”, señala la ley.

Sánchez considera que el fentanilo no tiene las características para ser considerada como un arma de destrucción masiva, por lo que la de Trump es más una decisión política que de real seguridad nacional.

“No veo que esté justificado el equiparar al fentanilo por ejemplo con un arma química. En la forma en la que se expresó Trump parecería que el fentanilo se pudiera usar como arma química contra los Estados Unidos. Sí es un peligro real de salud, pero no puede equipararse a un arma química o que se puede usar con fines terroristas”, indica.

De acuerdo con el especialista, el fentanilo sí ha causado la muerte de miles de estadounidenses en los últimos años, sin embargo, ese no es su propósito central.

Para el experto, la lógica de los mercados de las drogas es que los consumidores no tengan sobredosis porque consumiendo el producto te genera más ganancias. Entonces el objetivo no está en generar las muertes per se, sino ganancias.