Cuadros y propuestas, los retos del PAN para su relanzamiento rumbo al 2027

Con esta decisión, el PAN puso fin a 30 años de alianzas electorales, que a decir de expertos, no dejó los mejores números a esa fuerza política.

“En las alianzas opositoras en México de los últimos años quien lleva la mayor carga y las de perder siempre ha sido el Partido Acción Nacional”, explica Ruslan Posadas Velásquez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

En los últimos cinco procesos electorales presidenciales, el Partido Acción Nacional fue en alianza en tres ocasiones, de las que solo ganó en el año 2000 con su entonces candidato Vicente Fox también postulado por el Partido Verde Ecologista de México.

En ese contexto, el proceso electoral intermedio puede ser un buen momento para que Acción Nacional mida su verdadera fuerza, agrega Posadas.

“El mayor caudal de votos siempre lo aportaba Acción Nacional. Entonces eso también le servirá al partido para medir su fuerza real entre el electorado mexicano”, indica.

El reto de construir liderazgos

El Centro Frontón México fue el escenario en donde el Partido Acción Nacional anunció su relanzamiento como fuerza política al que asistieron cuadros como Ricardo Anaya, excandidato presidencial; Luis Felipe Bravo Mena, exsecretario particular de Felipe Calderón; Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial; Santiago Creel, exsecretario de Gobernación de Vicente Fox; así como Margarita Zavala, también excandidata presidencial.

La presencia de esos cuadros propició que desde Morena se ironizara que era un relanzamiento con “más de los mismos”.

¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones👇🏼🤔 pic.twitter.com/houcyco6dB — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 19, 2025

No fue la única. Además de cuestionar la "falta de sensibilidad" por hacer el anuncio en medio de la tragedia que atraviesan cinco estados por las lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el relanzamiento haya sido con los mismos de siempre.

“Eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo, habla mucho pues el día que lanzan. Segundo es en el mismo lugar y con la misma gente la verdad”, dijo este lunes en su mañanera.

Para Mario Ramírez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ese es precisamente uno de los desafíos del PAN: trabajar en generar nuevos perfiles.

“Lo que no hay es la renovación de liderazgos. Vemos los nombres, los apellidos que hay, y son gente que han estado ahí toda la vida, prácticamente no hay gente joven”, sostiene.

Varios de los panistas que estuvieron en el relanzamiento tienen sobre sí acusaciones que no ayudan al partido, como la del propio dirigente, quien ha sido acusado de formar parte del “cártel inmobiliario”, un esquema de corrupción en la Ciudad de México.

“Es necesario un relevo generacional. Con lo que se queda la opinión pública son con los casos del cártel inmobiliario, de la fallida guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, de los casos de corrupción en el sexenio de Vicente Fox, y esas caras que hoy se presentan como novedosas, pues son las que terminan opacando el discurso de renovación de Acción Nacional”, agrega Posadas.

Si hay algo que le hace falta a Acción Nacional es renovar sus cuadros. Ruslan Posadas Velásquez, investigador de la UACM.

Ese relevo generacional, considera, no pasa por incluir entre sus filas a perfiles como al empresario Claudio X. González.