Morenistas critican relanzamiento del PAN: “Las mismas caras”, dice Alcalde

La dirigente del partido, Luisa María Alcalde, señaló que en el relanzamiento del PAN están las mismas caras “que acabaron con el azul”. Ello en referencia a Ricardo Anaya, Jorge Romero, Federico Döring, Santiaog Creel, Kenia López Rabadán, entre otros.

Vaya relanzamiento de @AccionNacional. Las mismas caras y acabaron con el azul. pic.twitter.com/AZrVLyKHNJ — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 18, 2025

También senadores y diputados reaccionaron a este cambio dentro del PAN. El vocero de los diputados morenistas, Arturo Ávila, mencionó que no entendía el actuar de los panistas, pues dijo que mientras anuncia el fin de las alianzas, invita a su evento a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien la llamó priista.

Ya no entendí nada; @JorgeRoHe anuncia que no habrá alianzas, pero invitó a su evento chiquito a la alcaldesa más priista de todo México: @AlessandraRdlv



El chiste se cuenta solo: el PRIAN vive. https://t.co/C45BHZOeB3 — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) October 19, 2025

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sólo se limitó a comentar un mensaje del ex senador panista Roberto Gil Zuarth, en el que decía “regresamos”.

Ni nos dimos cuenta que se habían ido... https://t.co/WMoDNROmDO — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 18, 2025

También se sumó a las críticas, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien comentó que el PAN trata de ocultar las alianzas que siempre han tenido para verse “solos” y consideró que los panistas regresan para mostrarse como un partido de derecha, conservador y dogmático.

El PAN se alió con el PRI para sobrevivir frente a la embestida del PUEBLO que encontró en morena una herramienta para la transformación. No les funcionó.



Trató de ocultar lo que por origen es y se quitaron la máscara de sus alianzas que hasta entonces eran secretas.



Ahora… — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 18, 2025

Algo semejanza escribió el productor Epigmenio Ibarra, quien ha estado cerca de Morena. Dudo de la “renovación “ que anunció el dirigente del PAN, Jorge Romero, y mencionó que solo cambiaron su logo, pero se quedaron los “delincuentes” dirigiendo el partido.

“De escultores y no sastres es la tarea”, escribió el producto, quien se ha encargado de hacer documentales a favor de Morena.

Otro político que reacción fue el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien mencionó que con el anunció del PAN quedó claro que el camino de los panista nunca fueron las alianzas en las que tanto insistieron, y enfatizó que si esto se hubiera entendido a tiempo, el equilibrio de poder sería distinto.

Ello porque durante las elecciones de 2024, tanto el PAN como el PRI le insistieron a Movimiento Ciudadano aliarse a ellos para la candidatura presidencial, pero este último nunca acept+o y prefirió ir solo en la contienda.

Ha quedado claro que el camino nunca fueron las alianzas en las que tanto insistieron los partidos de la vieja política y los poderes fácticos a través de una multimillonaria campaña, articulada de forma ilegal. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 18, 2025

A esta declaración se suma la que dio unos días antes Jorge Álvarez Máynez, ya que respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum de que MC se uniría al PAN, unión que llamó "MCPAN" y aseguró que esta unión representará los intereses de gobiernos anteriores.

"No pueden meternos en la misma canasta que al PRIAN, porque hemos actuado con congruencia y, a diferencia de ellos y de Morena, siempre anteponiendo las ideas y el respeto", escribió el emecista desde redes sociales.

