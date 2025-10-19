Publicidad

México

Morenistas critican relanzamiento del PAN: “Las mismas caras”, dice Alcalde

El PAN anunció el inicio una nueva etapa para el panismo basada en la apertura total de sus procesos internos y en el fin de las alianzas electorales con otros partidos.
dom 19 octubre 2025 03:47 PM
Morena critica relanzamiento del PAN
Tras el relanzamiento del PAN, Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, lanzó un mensaje en redes. (Foto: Especial)

Tras el relanzamiento del PAN como fuerza política de oposición, políticos de Morena y Movimiento Ciudadano criticaron la nueva estrategia rumbo a las elecciones de 2027, donde se elegirá a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Los militantes del partido oficialista fueron los principales en reaccionar ante el anuncio del PAN. Desde sus redes sociales, Morena señaló que el problema del PAN está en sus contradicciones, su falta de vergüenza y el rechazo que hay contra este.

La dirigente del partido, Luisa María Alcalde, señaló que en el relanzamiento del PAN están las mismas caras “que acabaron con el azul”. Ello en referencia a Ricardo Anaya, Jorge Romero, Federico Döring, Santiaog Creel, Kenia López Rabadán, entre otros.

También senadores y diputados reaccionaron a este cambio dentro del PAN. El vocero de los diputados morenistas, Arturo Ávila, mencionó que no entendía el actuar de los panistas, pues dijo que mientras anuncia el fin de las alianzas, invita a su evento a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien la llamó priista.

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sólo se limitó a comentar un mensaje del ex senador panista Roberto Gil Zuarth, en el que decía “regresamos”.

También se sumó a las críticas, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien comentó que el PAN trata de ocultar las alianzas que siempre han tenido para verse “solos” y consideró que los panistas regresan para mostrarse como un partido de derecha, conservador y dogmático.

Algo semejanza escribió el productor Epigmenio Ibarra, quien ha estado cerca de Morena. Dudo de la “renovación “ que anunció el dirigente del PAN, Jorge Romero, y mencionó que solo cambiaron su logo, pero se quedaron los “delincuentes” dirigiendo el partido.

“De escultores y no sastres es la tarea”, escribió el producto, quien se ha encargado de hacer documentales a favor de Morena.

Otro político que reacción fue el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien mencionó que con el anunció del PAN quedó claro que el camino de los panista nunca fueron las alianzas en las que tanto insistieron, y enfatizó que si esto se hubiera entendido a tiempo, el equilibrio de poder sería distinto.

Ello porque durante las elecciones de 2024, tanto el PAN como el PRI le insistieron a Movimiento Ciudadano aliarse a ellos para la candidatura presidencial, pero este último nunca acept+o y prefirió ir solo en la contienda.

A esta declaración se suma la que dio unos días antes Jorge Álvarez Máynez, ya que respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum de que MC se uniría al PAN, unión que llamó "MCPAN" y aseguró que esta unión representará los intereses de gobiernos anteriores.

"No pueden meternos en la misma canasta que al PRIAN, porque hemos actuado con congruencia y, a diferencia de ellos y de Morena, siempre anteponiendo las ideas y el respeto", escribió el emecista desde redes sociales.

Nueva era del PAN

El 18 de octubre, el PAN anunció su relanzamiento como fuerza política de oposición, en un evento encabezado por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que inicia una nueva etapa para el panismo.

En su discurso, Romero destacó que este nuevo ciclo marcará el fin de las alianzas electorales con otros partidos políticos, al considerar que las coaliciones recientes provocaron la pérdida de identidad del PAN y sus peores resultados electorales.

“Comenzamos hoy una nueva era, donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, enfatizó el dirigente.

Entre los puntos que presentó Jorge Romero para esta nueva etapa del PAN:

1. Fidelidad a su doctrina y causas, la cual se basará en tres ejes: defender México, la familia y a libertad.
2. Apertura total del PAN: Cualquier ciudadano podrá afiliarse al PAN desde una aplicación móvil, sin trámites burocráticos ni partidistas.
3. Candidaturas : elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas cualitativas y cuantitativas, y voto panista; se eliminan designaciones como criterio único.
4. Se impulsará a una nueva generación juvenil para las candidaturas.
5. Panistas trabajarán desde campo para volverse "competitivos".
6. Desde una aplicación móvil para conocer las demandas sociales y definir las "ofertas" del partido.
7. El PAN busca ser no solo oposición, sino "alternativa".
8. “Punto final a una era” a las coaliciones con otros partidos.
9. Destacarán resultados de gobiernos panistas en seguridad, economía y servicios.

Caída del PAN

Caída del PAN Este cambio se da después de la debacle del PAN en las elección de 2024, pues esta comenzó en 2018 con la llegada de Morena a sus primeras elecciones presidenciales y el arribo de Marko Cortés como dirigente del partido azul.

De 2018 a 2024, el PAN pasó de gobernar 11 estados a cuatro. Cuando Marko Cortés asumió la presidencia, el partido encabezaba las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Estos estados eran bastiones panistas hasta la llegada de Morena, pues actualmente solo gobiernan Aguascalientes, Chiahuhua, Guanajuato y Querétaro. También en seis años disminuyó 26% de sus militantes al pasar de 378, 838 en 2017 a 277, 665 panistas en 2023, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y perdió 10 legisladores federales, pues en 2018 logró obtener 104 diputados y senadores, y en 2024 alcanzó 94.

Ante estos resultados, en 2025 el PAN vivió un cambio en su dirigencia nacional, por lo que Jorge Romero, quien era candidato a la presidencia panista, prometió modificar los estatutos del PAN para abrir el partido a quienes no militan en él.

