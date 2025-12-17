Terminar la prepa en línea y gratis: requisitos, fechas y puntos que pide la SEP

El funcionario federal detalló que el registro arrancó desde el 15 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de enero de 2026, con el objetivo de aumentar la cobertura de la Educación Media Superior a nivel nacional en 85% para el 2030.

El registro se realiza en la página oficial prepaenlinea.sep.gob.mx

La SEP detalló en un comunicado que el plan de estudios de Prepa en Línea-SEP consta de 23 módulos consecutivos con duración de cuatro semanas cada uno, en un esquema flexible que facilita el aprendizaje a distancia, por lo que la trayectoria total tiene una duración estimada de dos años y seis meses y se desarrolla mediante una plataforma que permite el envío semanal de actividades.

Los aspirantes deberán validar su Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionar dos correos electrónicos válidos, activos y no utilizados en convocatorias previas, adjuntar su acta de nacimiento, responder el cuestionario de contexto socioeconómico y obtener un folio de registro, indispensable para continuar con el proceso.

Además, los aspirantes deberán tomar un módulo propedéutico, obligatorio para quienes concluyan el registro, se cursará del 12 al 21 de enero de 2026; por lo que las claves de acceso deberán obtenerse del 9 al 11 de enero.

Se busca que durante ese periodo, los aspirantes puedan familiarizarse con la plataforma y el modelo educativo antes de consultar los resultados, que estarán disponibles del 23 al 28 de enero de 2026.

Los puntos requeridos para cursar Prepa en Línea

La SEP explica que si la persona interesada obtiene al menos 60 puntos en el curso propedéutico, deberá realizar su inscripción del 23 al 28 de enero de 2026 y subir los siguientes documentos:

*Una fotografía tipo credencial en formato JPG

*El certificado de secundaria

*Un comprobante de domicilio reciente.

“Cada archivo deberá tener un peso máximo de un megabyte; además, se debe considerar que toda la documentación debe estar escaneada en su totalidad, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni fotografías”, detalla la SEP en un comunicado.

La dependencia federal validará la autenticidad de los documentos, pues cualquier caso de falsedad provocará la baja del proceso o de la trayectoria escolar, según corresponda.

Los alumnos que continúen con su proceso, recibirán una matrícula oficial e iniciarán el módulo 1, del 2 de febrero al 1 de marzo de 2026.

Al término de los 23 módulos, las y los estudiantes obtendrán un certificado electrónico emitido por la SEP, con validez oficial, que les permitirá continuar con sus estudios de nivel superior.

