Partidos 'prenden motores' rumbo a elecciones de 2027 en estos estados

La oposición busca alianzas

Desde el flanco de la oposición, los partidos ya están analizando posibles alianzas para las elecciones de 2027.

Contrario a lo que dispuso el exdirigente y fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre que este partido compite solo en las elecciones, ahora el nuevo líder del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, no descartó una alianza con el PAN.

“Estamos dialogando. Yo no cierro el diálogo a una fecha determinada. Vamos a dialogar de cara al 2027, 2029 y al 2030, y también he planteado que una buena parte de este dialogo no tiene que ser solamente entre quienes se han autoidentificado (de) la oposición”, dijo el excandidato presidencial sobre si habrá unión con el PAN.

Aunque MC no ha decidido si van juntos, no sería la primera vez que hace alianza con el PAN. En 2018 se unieron para impulsar como candidato presidencial a Ricardo Anaya. Sin embargo, perdieron y a partir de entonces el partido naranja ha preferido ir solo en las contiendas.

Esto les ha dado resultados, pues en 2021 lograron ganar la gubernatura de Nuevo León con Samuel García y en los comicios de 2024 no solo conservaron el gobierno de Jalisco, con Pablo Lemus, sino que obtuvieron su mejor votación desde su fundación en 1999.

Su entonces candidato, Jorge Álvarez Máynez, logró 10.4% y más de 5.8 millones de votos. Esa cantidad es siete veces mayor que los 810,699 votos que consiguió en la elección presidencial de 2018.

En las pasadas elecciones locales en Veracruz, MC se convirtió en la segunda fuerza política en el estado al obtener 41 municipios, que es 22 territorios más que en las elecciones de 2021, y le arrebató alcaldías a Morena como Poza Rica, Papantla y Tantoyuca.

El dirigente del PAN, Jorge Romero, adelantó que el partido realizará una convención para definir si hará alianza política con el PRI, MC, o algún otro partido, o bien, si van solos en las elecciones de 2027.

“Otra de las decisiones que se vienen es nuestro futuro alianciasta. Yo siento que ya hay una mayoría que prefiere que no (alianzas). Vamos a tener que hacer una gran convención para resolverlo y me queda claro que tiene que ser pronto. Lo que queremos es ser una oposición (...) más inteligente, más estratégica”, declaró el panista.

En una entrevista radiofónica, Romero explicó en este encuentro interno analizarán especialmente su unión con el PRI y el PRD, pues en las elecciones de 2024, donde fueron juntos, el PAN retrocedió, por lo que integrantes del blanquiazul han pedido ir solos.

Tan solo en los últimos seis años, este partido perdió la gubernatura de 11 estados, disminuyó su militancia en un 26% y redujo su presencia en el Congreso de la Unión.

“Es una decisión (alianza con el PRI) que la consideramos la importante para nuestro futuro y es la que más habremos de reflexionar, pero si me preguntas a mí, yo ya siento que una inmensa mayoría en el partido quiere que vayamos con nuestra propia identidad”, mencionó el panista.

Romero no descartó una alianza con MC y aseveró llevarse “muy bien” con integrantes de ese partido, el cual se ha ido posicionando en los estados.

Actualmente, el PAN gobierna cuatro estados, de los cuales dos renovarán gubernatura: Querétaro y Chihuahua, los cuales son considerados bastiones panistas.

Por su lado, el PRI también analiza si irá en alianza con el PAN para las elecciones de 2027; mientras, ya definió que Nuevo León será prioridad para el partido a nivel nacional y ya perfilan a Adrián de la Garza como candidato a gobernador en dicha entidad.

En una conferencia que dio el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, señaló reforzarán el trabajo territorial del PRI en Nuevo León para arrebatarle el estado a Movimiento Ciudadano.

“Puestos, firmes, muy echados para adelante, cerrando filas, muy unido el partido, muy unidos en la dirigencia, trabajando fuerte y aquí en el 2027 vamos a ganar la gubernatura, esto con un proyecto sólido, firme, que le dé certeza y certidumbre a Nuevo León”, dijo hace una semana.

La semana pasada, Jorge Armando Meade Ocaranza, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmó que rumbo al proceso electoral del 202 el tricolor se prepara para contender en solitario, sin alianzas ni candidatos externos.

No obstante, aclaró que cada entidad podrá valorar alguna coalición según condiciones y circunstancias.

“El PRI se está preparando para que los priistas en cada estado construyamos las candidaturas para ir solos. El partido quiere trabajar con su militancia y que los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, gubernaturas, salgan de la militancia”, declaró.

La analista en Integralia, Marina Reyes Roldán, considera que aún puede darse una alianza entre el PAN y el PRI en las próximas elecciones; caso contrario a Movimiento Ciudadano, que si decide unirse a otro partido, advierte, podría perder una parte importante de su narrativa política.

"Nos parece que todavía la fórmula PRI-PAN puede funcionar entre ellos, puede todavía que en una intención de sobrevivencia sigan juntos; en cuanto al PAN y MC se ha tratado de posicionar como una tercera opción; entonces aliarse con un partido que tradicionalmente representa otra fuerza, perderían este discurso del ser una tercera opción", comenta.