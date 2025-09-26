¿Quién es Adán Augusto López y qué hizo para que lo vinculen con el grupo criminal La Barredora?

¿Quién es Adán Augusto López?

Familia

Adán Augusto López Hernández nació el 24 de septiembre de 1963 en Paraíso, un municipio del norte de Tabasco. Actualmente tiene 62 años. Es hijo de Aurora Hernández, una maestra normalista y de Payambé López, un notario público que estaba en el PRI Tabasco. Tiene dos hermanas y un hermano, Rosalinda, Silva y Melchor.

Rosalinda López, quien fue la anterior Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, y está casada con Rutilio Escandón, cónsul general deMéxico en Miami y anterior gobernador de Chiapas.

Silvia Aurora, la hermana mayor de Adán Augusto, es contadora de profesión y es esposa de Humberto Mayans Canabal, quien fue secretario de Gobierno de Tabasco de 2007 a 2011, y recientemente dejó de ser consejero independiente de Pemex.

Adán Augusto López está casado con la licenciada en Administración, Dea Isabel Estrada Rodríguez, con quien tiene tres hijos: Adán Payambé, Augusto Andrés López Estrada y Adrián Jesús López Estrada.

Educación

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, realizó cursos de derecho comparado en el Instituto de Derecho Comparado de París.

Tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbona Nueva-París 3 y un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Carrera política y partidista

Augusto López inició su carrera política en el 2000, bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En aquel entonces fue coordinador de campaña de Manuel Andrade Díaz, quien contendió por la gubernatura de Tabasco.

En 2003, cambió de rumbo al integrarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la cual obtuvo una diputación local en la 58 legislatura tabasqueña por el IV distrito electoral, de 2006 a 2009.

Más tarde, logró ganar la diputación federal por el IV distrito de su estado natal en la 61 legislatura, entre los años 2010 a 2012.

En 2006, el PRD postuló a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, López Hernández ejerció la función de coordinador regional de campaña para varios estados del sur, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Entre 2012 a 2014 estuvo en el Senado de la República como representante del PRD, pero después se integró al movimiento político de López Obrador, nombrado más tarde como Morena.

Fue gobernador de Tabasco de 2019 a 2021, y solicitó licencia para incorporarse como secretario de Gobernación, el cual ejerció hasta el 16 de junio de 2023, para postularse en el proceso interno de Morena para elegir su candidato a la presidencia.

Antes de ser una “corcholata”, no tenía un perfil público nacional reconocido. Durante este proceso, tuvo diversos eventos a los cuales empezó a tener notoriedad. Sin embargo, no fue electo para contender por la presidencia en Morena.

Actualmente, ejerce como líder de Morena en el Senado de la República.

Ingresos irregulares y vínculo con La Barredora

Las polémicas actuales que mantienen a Adán Augusto López bajo escrutinio son una investigación periodística de N+ Focus, en la cual reveló que recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, incluso una “fantasma”, y estos ingresos no fueron incluidos en su declaración patrimonial, una obligación que tienen los servidores públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, solicitó al senador aclarar la procedencia de esos recursos durante su conferencia matutina.

El 26 de septiembre de 2025, Augusto López realizó una conferencia de prensa donde mostró documentos de declaraciones patrimoniales, donde destacó que los ingresos acumulados en 2023 y 2024 ascienden a 56 millones de pesos, además de los recursos de dos herencias que le dejó su padre en Estados Unidos.

Aclaró que durante los meses en los que no fue servidor público, al separarse de la Secretaría de Gobernación, recibó ingresos por actividades profesionales en la empresa GH Servicios Empresariales, misma que el SAT dijo que era “fantasma”. López agregó que la institución retiró este comentario.

No obstante, otro de los señalamientos más duros fue el de haber designado a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco durante su gubernatura, quien es acusado de ser el líder del grupo criminal La Barredora, dedicado al narcomenudeo y extorsión.

Bermúdez fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y extraditado a México por una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

En la misma conferencia de prensa del 26 de septiembre, Adán Augusto declaró no sentirse mal de haberlo declarado como un miembro de su gabinete en su mandato , y descartó disculparse por ello.

“Pero yo no me, digamos, no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez, dio resultados, cuando menos durante el tiempo que yo estuve como gobernador hubo una reducción significativa” de delitos como el secuestro.

Con información de Brenda Yañez y Carina García.