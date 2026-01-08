Publicidad

México

Trump: “Atacaremos por tierra a cárteles; México es gobernado por ellos”

El presidente Donald Trump señala a los cárteles por causar la muerte de 250,000 personas en Estados Unidos cada año.
jue 08 enero 2026 09:05 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes (GOP) en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026.
Trump ha asegurado que las autoridades de México están indefensas ante los cárteles. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó Trump durante una entrevista exclusiva de Fox News.

"Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador", agregó.

En la misma entrevista, Trump aseguró que la próxima semana se reunirá con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro ejerce presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha contra cárteles de la droga y poner fin al vínculo entre autoridades y organizaciones criminales.

sheinbaum-intervencion.jpeg
presidencia

Sheinbaum reconoce que EU tiene más elementos para intervenir México, pero no lo ve probable

La “Operación Resolución Absoluta”, con la que se concretó la detención de Maduro, intensificó las versiones de que México podría ser el siguiente objetivo para una intervención militar.

Para especialistas, esta es una posibilidad latente pero lejana, aún con las declaraciones de funcionarios estadounidenses y del propio mandatario, quien aseguró que “algo tendrá que hacerse con México”.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no ve el riesgo de una intervención de Estados Unidos y ha considerado que las constantes amenazas de Trump solo responden a una forma en que se comunica el mandatario.

En el primer año de su actual mandato, como parte de su lucha contra las drogas, Trump designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas, atacó a embarcaciones en el Caribe que presuntamente transportaban drogas (lo que dejó más de 100 muertos) y recientemente nombró al fentanilo como arma de destrucción masiva.

