Trump: “Atacaremos por tierra a cárteles; México es gobernado por ellos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó Trump durante una entrevista exclusiva de Fox News.

"Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador", agregó.

En la misma entrevista, Trump aseguró que la próxima semana se reunirá con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.