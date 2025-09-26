Servicios y adjudicaciones: las claves los ingresos millonarios de Adán Augusto

En una conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena rechazó este viernesque haya alguna irregularidad con sus ingresos, y acusó que hay una campaña en contra del movimiento político al que pertenece.

"Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la cuarta transformación”, dijo el legislador.

Los 79 millones y las empresas

En el 2023 y 2024, Adán Augusto López Hernández recibió casi 80 millones de pesos de parte de GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo.

En 2023, año en que dejó el cargo de secretario de Gobernación, recibió 20.5 millones de pesos por parte de GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte.

La primera empresa había sido señalada como “fantasma” y las otras dos fueron contratistas de su gobierno en Tabasco.

En su conferencia de prensa de este viernes, él reconoció que, además de ser funcionario, presta servicios profesionales.

“Les comento que, efectivamente más allá de mi actividad como funcionario público tengo actividades como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están declarados plenamente como constan las declaraciones hacendarias”, argumentó.

En 2024, el senador recibió 2.8 millones de pesos de GH Servicios Empresariales y 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, la cual también fue una empresa que recibió contratos cuando él gobernó la también tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La irregularidad está en que el hoy coordinador de los senadores no declaró las sumas de dinero que recibió. En 2023 reportó a la Secretaría de la Función Pública ingresos por siete millones de pesos y un año después declaró ante el SAT 58.1 millones de pesos, pero ante la contraloría del Senado, solo reportó 625,793 pesos.