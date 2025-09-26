Publicidad

Congreso

Servicios y adjudicaciones: las claves los ingresos millonarios de Adán Augusto

El senador morenista rechazó irregularidades en sus finanzas o un posible conflicto de intereses por el dinero que recibió de empresas que obtuvieron contratos en su gobierno.
vie 26 septiembre 2025 06:09 PM
Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que es objeto de un campaña mediática en su contra. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, está envuelto nuevamente en la polémica y ahora no es por su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, y el vínculo de éste con la organización criminal “La Barredora”, sino por ingresos presuntamente no declarados.

Una investigación periodística de N+Focus relevó que entre los años 2023 y 2024 el legislador recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, pero no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

Por el concepto de “Servicios Profesionales”, el político tabasqueño recibió esos millones, algunos de empresas que fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras que están vinculadas con sus familiares e incluso alguna considerada “fantasma”.

En una conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena rechazó este viernesque haya alguna irregularidad con sus ingresos, y acusó que hay una campaña en contra del movimiento político al que pertenece.

"Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la cuarta transformación”, dijo el legislador.

Los 79 millones y las empresas

En el 2023 y 2024, Adán Augusto López Hernández recibió casi 80 millones de pesos de parte de GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo.

En 2023, año en que dejó el cargo de secretario de Gobernación, recibió 20.5 millones de pesos por parte de GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte.

La primera empresa había sido señalada como “fantasma” y las otras dos fueron contratistas de su gobierno en Tabasco.

En su conferencia de prensa de este viernes, él reconoció que, además de ser funcionario, presta servicios profesionales.

“Les comento que, efectivamente más allá de mi actividad como funcionario público tengo actividades como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están declarados plenamente como constan las declaraciones hacendarias”, argumentó.

En 2024, el senador recibió 2.8 millones de pesos de GH Servicios Empresariales y 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, la cual también fue una empresa que recibió contratos cuando él gobernó la también tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La irregularidad está en que el hoy coordinador de los senadores no declaró las sumas de dinero que recibió. En 2023 reportó a la Secretaría de la Función Pública ingresos por siete millones de pesos y un año después declaró ante el SAT 58.1 millones de pesos, pero ante la contraloría del Senado, solo reportó 625,793 pesos.

No hay conflicto de intereses, dice Adán Augusto

El senador rechazó que haber recibido pagos de Operadora Turística Rabatte, que tuvo contratos con su gobierno, represente un conflicto de intereses, pues, dijo, se trató de un pago por servicios profesionales.

“No hay ningún conflicto de intereses, suponiendo sin conceder que lo que usted dice de que yo hubiese recibido alguna transferencia y que esta empresa muchos años antes haya recibido, no hay ningún conflicto de intereses", sosuvo.

"Efectivamente a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros notarios, y ahí está el numeral de escrituras, que lo acreditan, entonces no hay ningún delito"

Yo no recibí transferencias, a mí me pagaron por servicios profesionales, personas físicas o personas morales, no tengo de qué avergonzarme, son ingresos que son lícitos, forma parte de mi actividad profesional”, afirmó.

De acuerdo con el senador, a pesar de que él era el gobernador de Tabasco, no sabía a qué empresas se les entregaban contratos.

“Yo no puedo saber a quiénes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. El gobierno de un estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones. Yo de manera directa nunca otorgué ningún contrato a Rabatte”, afirmó.

