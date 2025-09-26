Las polémicas rodean al senador morenista Adán Augusto López

Otra de las polémicas que arrastra el senador son los señalamientos de que, en su calidad de notario, habría ayudado a la familia Bermúdez a construir un “edén empresarial” en Tabasco.
Investigaciones periodísticas apuntan a que la Notaría 27 de Villahermosa, encabezada por López Hernández, intervino en al menos cinco ocasiones para registrar empresas o validar movimientos en los consejos de administración vinculados a los Bermúdez.
También se le ha señalado de haber dado fe pública a permisos de operación de casinos propiedad de Humberto Bermúdez, hermano de Hernán Bermúdez.
A estas polémicas se suma el señalamiento contra su hermana, Rosalinda López Hernández, acusada de encubrir empresas fantasma durante su paso por la administración pública. Aunque no existen procesos judiciales abiertos en su contra, el tema se suma a los cuestionamientos que rodean al senador.
Durante el proceso interno de Morena en 2024 para definir la candidatura presidencial, López Hernández también enfrentó críticas por la aparición de bardas y espectaculares con su nombre en varios estados. La oposición lo acusó de recibir beneficios indebidos, aunque él rechazó cualquier responsabilidad en esas campañas.
Frente a estos señalamientos, Morena ha defendido al senador, asegurando que las acusaciones responden a un “golpeteo mediático”. Sin embargo, los casos vinculados a excolaboradores y familiares mantienen al político tabasqueño bajo la lupa.
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al senador transparentar su situación patrimonial. Durante la conferencia mañanera, la mandataria afirmó que corresponde al legislador explicar las acusaciones. "Que lo aclare el senador", expresó.
Horas más tarde, López Hernández ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó irregularidades en sus ingresos y declaraciones patrimoniales. Además, aseguró que sabe de dónde provienen “los ataques” en su contra, al ser cuestionado si se trata de “fuego amigo” dentro de Morena.
"Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, y también sé por qué lo hacen. Pero, como decimos allá en el pueblo: ‘a todo santo le llega su capillita’ y todo va a tener su tiempo", dijo.