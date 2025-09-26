Publicidad

Congreso

Las polémicas rodean al senador morenista Adán Augusto López

Desde que dejó la Secretaría de Gobernación en junio de 2023 para buscar la candidatura presidencial de Morena, el hoy senador se ha visto envuelto en diversas polémicas.
vie 26 septiembre 2025 05:51 PM
polémicas adán augusto lopez
Adán Augusto López Hernánd enfrenta una nueva polémica tras darse a conocer que presuntamente ocultó ingresos en su declaración patrimonial. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

El senador morenista Adán Augusto López Hernández enfrenta este viernes una nueva polémica, luego de que una investigación periodística reveló que presuntamente recibió 79 millones de pesos de empresas privadas —una de ellas considerada fantasma—, y que no fueron incluidos en su declaración patrimonial.

En las últimas semanas, el legislador se ha visto envuelto en una serie de controversias que van desde presuntas irregularidades financieras hasta cuestionamientos por vínculo con Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad en Tabasco durante su mandato y que hoy está acusado de liderar un grupo criminal.

De polémica en polémica

Uno de los casos más polémicos detonó hace unos meses atrás en Tabasco, donde López Hernández fue gobernador. Su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H”, ha sido señalado por presuntos vínculos con la banda criminal La Barredora, surgida como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En enero de 2025, Bermúdez huyó del país tras conocerse que era investigado por delincuencia organizada.

Después de que se hicieron públicos los señalamientos contra su exfuncionario, Adán Augusto respondió que estaba “a disposición de cualquier autoridad” y negó tener abierta una investigaciones en su contra por este caso.

Bermúdez fue aprendido el 12 de septiembre en Paraguay y recientemente extraditado a México. Ya fue vinculado a proceso por sus presuntos nexos con La Barredora.

Este hecho reavivó las críticas de la oposición, que cuestiona si López Hernández conocía los antecedentes de su exfuncionario antes de nombrarlo.

Por este caso, la exdiputada federal María Elena Pérez Jaén presentó una demanda de juicio político contra el senador, con el objetivo de retirarle el fuero y permitir que sea investigado por presuntos actos y omisiones que habrían favorecido al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco (enero de 2019 a agosto de 2021).

Asimismo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, presentó una denuncia en su contra ante agencias de seguridad de Estados Unidos por su presuntos vínculos con el crimen organizado, huachicol, contrabando y lavado de dinero.

Otra de las polémicas que arrastra el senador son los señalamientos de que, en su calidad de notario, habría ayudado a la familia Bermúdez a construir un “edén empresarial” en Tabasco.

Investigaciones periodísticas apuntan a que la Notaría 27 de Villahermosa, encabezada por López Hernández, intervino en al menos cinco ocasiones para registrar empresas o validar movimientos en los consejos de administración vinculados a los Bermúdez.

También se le ha señalado de haber dado fe pública a permisos de operación de casinos propiedad de Humberto Bermúdez, hermano de Hernán Bermúdez.

A estas polémicas se suma el señalamiento contra su hermana, Rosalinda López Hernández, acusada de encubrir empresas fantasma durante su paso por la administración pública. Aunque no existen procesos judiciales abiertos en su contra, el tema se suma a los cuestionamientos que rodean al senador.

Durante el proceso interno de Morena en 2024 para definir la candidatura presidencial, López Hernández también enfrentó críticas por la aparición de bardas y espectaculares con su nombre en varios estados. La oposición lo acusó de recibir beneficios indebidos, aunque él rechazó cualquier responsabilidad en esas campañas.

Frente a estos señalamientos, Morena ha defendido al senador, asegurando que las acusaciones responden a un “golpeteo mediático”. Sin embargo, los casos vinculados a excolaboradores y familiares mantienen al político tabasqueño bajo la lupa.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al senador transparentar su situación patrimonial. Durante la conferencia mañanera, la mandataria afirmó que corresponde al legislador explicar las acusaciones. "Que lo aclare el senador", expresó.

Horas más tarde, López Hernández ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó irregularidades en sus ingresos y declaraciones patrimoniales. Además, aseguró que sabe de dónde provienen “los ataques” en su contra, al ser cuestionado si se trata de “fuego amigo” dentro de Morena.

"Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, y también sé por qué lo hacen. Pero, como decimos allá en el pueblo: ‘a todo santo le llega su capillita’ y todo va a tener su tiempo", dijo.

