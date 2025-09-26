Las polémicas rodean al senador morenista Adán Augusto López

De polémica en polémica

Uno de los casos más polémicos detonó hace unos meses atrás en Tabasco, donde López Hernández fue gobernador. Su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H”, ha sido señalado por presuntos vínculos con la banda criminal La Barredora, surgida como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En enero de 2025, Bermúdez huyó del país tras conocerse que era investigado por delincuencia organizada.

Después de que se hicieron públicos los señalamientos contra su exfuncionario, Adán Augusto respondió que estaba “a disposición de cualquier autoridad” y negó tener abierta una investigaciones en su contra por este caso.

Bermúdez fue aprendido el 12 de septiembre en Paraguay y recientemente extraditado a México. Ya fue vinculado a proceso por sus presuntos nexos con La Barredora.

Este hecho reavivó las críticas de la oposición, que cuestiona si López Hernández conocía los antecedentes de su exfuncionario antes de nombrarlo.

Por este caso, la exdiputada federal María Elena Pérez Jaén presentó una demanda de juicio político contra el senador, con el objetivo de retirarle el fuero y permitir que sea investigado por presuntos actos y omisiones que habrían favorecido al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco (enero de 2019 a agosto de 2021).

Asimismo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, presentó una denuncia en su contra ante agencias de seguridad de Estados Unidos por su presuntos vínculos con el crimen organizado, huachicol, contrabando y lavado de dinero.