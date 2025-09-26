Adán Augusto niega irregularidad en sus ingresos: “Sé de dónde vino ataque”

No detalló los nombres de las personas que él considera son los responsables de filtraciones de documentos a medios de comunicación.

Sin embargo, tras la conferencia dijo que “a lo mejor” antes de 2030 da a conocer detalles de quienes él considera que están detrás de la campaña en su contra.

“Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo, pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo, dañar al movimiento”, sostuvo.

De acuerdo con una investigación periodística de N+ Focus, el también exgobernador de Tabasco recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, incluso una de ellas ''fantasma'', y los ingresos no fueron incluidos en su declaración patrimonial.

Con documentos de su declaración patrimonial, López Hernández dijo que sus ingresos acumulados en 2023 y 2024 ascienden a 56 millones de pesos, además de los recursos provenientes de dos herencias que dejó su padre en Estados Unidos y que suman los 79 millones de pesos señalados en la información periodística.

El senador presentó detalles sobre sus declaraciones:

Reconoció, sin embargo, que tras ser secretario de Gobernación y los meses que no fue servidor público recibió ingresos por sus actividades profesionales, entre ellos de la empresa GH Servicios Empresariales, que de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una ''empresa fantasma'', según N+ Focus.

Esa empresa sí tuvo un problema -admitió- pero el SAT le retiró ese señalamiento desde 2018.

Y respecto a otra empresa señalada, Operadora Turística Rabatte, misma que le habría hecho pagos y era contratista del gobierno del estado, precisó que él personalmente no firmó contratos sino que otras áreas del gobierno se encargaban de eso, por lo que no hay responsabilidad.

Por todo eso dejó entrever que los documentos presentados en el trabajo periodístico no son reales. "Yo no hablo de fuego amigo. Pueden ser falsos, pero eso ya no me corresponderá a mí, yo ya expliqué y aquí por eso los puse ahí públicos cuál es la realidad de mi situación patrimonial".

Este tipo de situaciones ya no le afectan, indicó: "ya estas cosas uno ya sabe y uno debe saber cuándo con prudencia uno ayuda a que la presidenta conduzca mejor esta nave".

Incluso adelantó que en 2026 se verán otros ingresos en sus cuentas.

Este año -expuso- recibirá recursos por embarques de ganado pues heredó animales de parte de su madre y está en litigio una cuenta de ella y un departamento en Estados Unidos, más dividendos por su Notaría e ingresos por ser accionista de la empresa Corporación Inmobiliaria Villahermosa, administradora de una torre empresarial.

Sheinbaum pide aclarar sus ingresos

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió este viernes al senador y coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, aclarar los 79 millones de pesos que no fueron declarados. “Que aclare, que aclare el senador”, pidió la mandataria federal.

Sobre la supuesta inconformidad de algunos senadores porque López Hernández se mantiene como coordinador, la presidenta consideró que es “politiquería”.

“Es pura politiquería. No conozco a ningún senador que tenga quejas”, recalcó.